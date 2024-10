Diseñó el casco que Colapinto le envió a Lionel Messi y pasó de los boxes argentinos a la Fórmula 1

Bizarrap, Lucas Bricco, Franco Colapinto y el emblemático casco (@briccodesign)

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 fue un hito deportivo para la Argentina, pero también estuvo acompañada de un cambio cultural, con una movida joven que fue clave para que el piloto cumpliera su sueño. Desde sus fanáticos en las redes sociales hasta el rol protagónico de Bizarrap para vincular al corredor con empresas importantes y un diseñador de sus cascos, Lucas Bricco, quien es un personaje muy conocido en el automovilismo nacional, pero el trabajar para el competidor de Williams cambió su vida.

Lucas es el responsable del emblemático casco que Franco usó este año en la Fórmula 2 y que llegó a manos de Lionel Messi. “Arranqué en 2013 a los 16 años porque en casa siempre mirábamos las carreras. Quizá me colgaba mirando un auto que estaba 15º o 20º, pero me gustaba estéticamente, no porque ande rápido. Cuando fui creciendo aprendí software de diseño. Justo salió el juego del Turismo Carretera con el simulador y empecé a hacer algunos diseños para ahí”, le cuenta a Infobae.

Siendo un adolescente comenzó a meterse en el ambiente, se ganó el respeto de los pilotos y empezó a trabajar para ellos. “Después de ir tan seguido a las carreras pude hablar con Gastón Crusita (piloto) y le dije ‘tengo esto, ¿qué te parece?’. Me dijo ‘está buenísimo. Si querés, hacete cómo quedaría en una Chevy diseñada con publicidades y vemos’. Le encantó cuando se lo mandé y ese fue el primer diseño”, recuerda.

“Después vinieron un par más y yo iba con mi carpeta con los diseños por los boxes comentándoles a los pilotos cuando tenían un rato libre lo que hacía y así fueron llegando los primeros trabajos. Después se profesionalizó todo y estudié la carrera de diseño, incorporé otros software y herramientas”, relata.

Lucas Bricco con el Dallara de Fórmula 2 de Colapinto, antes de la largada en Barcelona (@briccodesign)

Los veranos suelen ser agitados para Lucas con los diseños de los cascos y los autos para la temporada entrante. “Los pilotos me contactan en los últimos meses del año para ir preparando lo del año siguiente. Me dicen ‘mirá, voy a correr con tal auto, con estos colores’ y ahí comenzamos el diseño previo para la pintura, el ploteo, si quieren armar los boxes; la indumentaria, tomando en cuenta los lineamientos que dieron... Después se hacen retoques, quizá se cambia sponsor y una vez que queda confirmado se hace la presentación virtual de los autos”.

Afirma que “por temporada trabajo con 30 pilotos entre TC, TC Pista, Turismo Nacional, TC 2000, TC Pick Up. Trabajo solo, lo hago todo yo, desde el diseño hasta hacer una factura. Eso me quita tiempo, pero estoy acostumbrado”.

En tanto que revela que “en el proceso creativo a veces surge algo en dos días, pero puede darse que algo puede bloquearte otros dos días. No es lo común, pero a veces surge el tema de las idas y vueltas con sponsors. A lo sumo será un mes o dos de un proceso completo en la época del verano para presentar los autos”.

Se hizo muy conocido en el ambiente y en las redes sociales siempre fue publicando sus trabajos. Pero fue en sus tiempos libres que sus conceptos y ensayos de diseño lo llevaron a conocer a Colapinto. “Cuando tengo ratos libres me gusta hacer un concepto con los Fórmula 2 o cuando él estuvo en la Fórmula 3 en el equipo VAR. El año pasado, cuando anunció que iba a correr un auto de la Fórmula 2, pude ir a la conferencia del ACA. Ahí conocí personalmente a Aníbal, el padre, a Franco, y me presentaron a sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Pudimos charlar un rato y más o menos dos semanas después me llamó María por teléfono y me dijo ‘tenemos esta idea para hacer un nuevo casco con la gráfica de Bizarrap’”.

Los bocetos del casco de Colapinto inspirado en Bizarrap

Había logrado meterse en el grupo de trabajo de Colapinto y el nuevo desafío fue armar un casco que combinara la actividad de Bizarrap (DJ y productor) y lo deportivo con Franco. “En el proceso estábamos María, Jamie, Franco y yo. Ellos le pasaron a Bizarrap las primeras tres opciones que hice y luego votaron cuál era la que más les gustaba. Biza iba comentando, por ejemplo, los colores. La idea era reflejar el estudio de Bizarrap, reproducir la estética de sus videos, colores, su logo, las tramas que tiene en el fondo en el estudio, obviamente manteniendo algún detalle de la bandera de Argentina”.

Para el armado del diseño describe que “parto del archivo 3D del casco, ubico todos los sponsors como deberían ir y después se arranca de la base del color. En el caso del casco de Franco, él quería que fuese de color negro y en el caso de Biza la idea fue mantener la trama que él tiene en su estudio con los ecualizadores que iban de celeste a rosa flúor, que eran los colores que Franco venía usando en sus cascos. Después fuimos agregando detalles como la bandera de Argentina. Una vez que les mandé los bocetos, empezaron las correcciones. Después también a medida que voy haciendo esas cosas voy puliendo el diseño. La idea fue que el estudio de Biza pase a una pista”.

El casco de Franco Colapinto con la temática Bizarrap diseñado por Lucas Bricco

Con ese emblemático casco Franco ganó en Imola en la Fórmula 2 el pasado 18 de mayo, cuando en los laterales del cockpit de su Dallara llevó el nombre de Juan María Traverso, fallecido una semana antes. Colapinto recibió ese día una remera de entrenamiento de la selección argentina firmada por Lionel Messi y le mandó el casco al crack rosarino a Miami. La obra de Lucas llegó al mejor futbolista del planeta. “Sabía que se lo habían mandado a Messi y me parece increíble. Ya saber que llegó ahí es una locura”, confiesa Lucas.

Aunque todo cambió en pocos meses, ya que la participación de Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña el 5 de julio obligó a un reemplazo forzado del casco. “En Silverstone no pudo usar el casco de la Fórmula 2 porque no estaban los auspiciantes de Williams. Además, con la complejidad del diseño del auto de Fórmula 2 no se podía cambiar, ya que tenía los ecualizadores, la bandera argentina, el número diez”, explica Bricco.

El casco que Colapinto usó en sus primeras tres carreras fue usado en Fórmula 3 para poder poner los auspiciantes de Williams (Crédito: Prensa Williams Racing)

Colapinto debió volver a usar el casco de la Fórmula 3 para que pudieran ir los patrocinantes del equipo inglés, aunque Bricco tuvo su participación: “Les hice una prueba de cómo quedarían los auspiciantes. De hecho, me pidieron si yo les podía enviar las plantillas para que pudieran ir los auspiciantes de Williams, porque fue todo rápido. En tres días se armó el diseño para poner los sponsors en el casco”. Ese diseño con la bandera argentina en los laterales y la mención de Bizarrap es el que viene usando desde su estreno en la Máxima el 1° de septiembre en Monza, Italia.

Pero Bricco no para y habrá novedades. Este fin de semana Franco estrenará casco en México y también lo usará en Brasil, con un diseño emblemático que sorprenderá a los hinchas y será muy cercano a los afectos del automovilismo argentino. Habrá otro diseño para Qatar y Abu Dhabi, con otra idea que también calará hondo en el corazón de los hinchas. En Las Vegas usará el que viene usando.

A sus 27 años, Lucas Bricco es otro joven talento que acompaña la movida de Franco Colapinto en el gran circo. De aquellos almuerzos familiares, a su carpeta que recorrió los boxes de Argentina, trabajar para los mejores pilotos del país y llegar a Lionel Messi y la Fórmula 1, nada menos.