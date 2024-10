Un árbitro recibió un golpe de parte de un boxeador en plena pelea: el gesto que llamó la atención de los fanáticos

Un boxeador le pegó al árbitro

En el vibrante ambiente de la Copper Box Arena de Londres, una pelea que prometía ser un emocionante duelo entre dos candidatos al título de peso pesado inglés terminó de manera inesperada, dejando a la audiencia en un mar de emociones encontradas. Jeamie TKV, también conocido como Tshikeva, logró una controvertida victoria por nocaut técnico sobre Franklin Ignatius en el sexto asalto, sin embargo, un episodio inesperado se ganó la atención de los espectadores en lo que fue una velada llena de acción.

La pelea tomó un giro inusual cuando el árbitro Víctor Loughlin, un experimentado juez escocés que arbitró en innumerables combates desde 2002, intervino para detener la pelea. Justo en ese instante, Ignatius, en un esfuerzo desesperado por cambiar el rumbo del combate, descargó un gancho que accidentalmente impactó en la mandíbula de Loughlin. Este incidente dejó al público boquiabierto y encendió reacciones encontradas entre los espectadores que estaban siguiendo el evento en vivo y a través de internet.

A falta de 30 segundos para el final del sexto asalto de los diez programados, Tshikeva había arrinconado a Ignatius contra las cuerdas, castigándolo con una serie de ganchos al cuerpo. A pesar del aparente dominio de Tshikeva, la decisión de detener la pelea fue recibida con sorpresa y desconcierto, tanto por el inesperado golpe al árbitro como por las opiniones divididas sobre si el combate había terminado prematuramente.

La transmisión capturó el preciso momento en que Ignatius lanzó su golpe salvaje, que pasó de largo en su objetivo antes de alcanzar el rostro del árbitro. Las reacciones no se hicieron esperar. La secuencia se propagó rápidamente por las redes sociales, en donde un fanático exclamó: “¡Le dieron un golpe en la barbilla!”, mientras otro bromeó al ver que Loughlin ni se inmutó al golpe.

Ingatius no pudo continuar después de que el árbitro decidió frenar el combate

A su vez, entre la confusión, algunos espectadores afirmaron que la detención había sido prematura, mientras otros elogiaron la actuación de Tshikeva. Mientras el público aún digería el dramático final, otras voces en las redes sociales se debatían entre la sorpresa y el análisis del desempeño de ambos boxeadores. “Bueno, eso fue terrible. El futuro de la división de peso pesado no pinta muy bien”, consideró uno.

Previo al desenlace, el combate mostró a un Ignatius estratégico, intentando mantener a Tshikeva a distancia con potentes golpes. Sin embargo, el londinense de 30 años se acercó con rapidez, haciendo uso de sus ganchos de izquierda para ganar terreno. En el quinto asalto, un desafortunado choque de cabezas dejó a Ignatius con un corte y una pérdida de puntos, intensificando la presión para el siguiente asalto.

Con el triunfo, Jeamie TKV sumó su séptima victoria en ocho peleas, consolidándose como un contendiente serio en la categoría. La derrota, por el otro lado, significó el fin del invicto para Ignatius, quien ahora cuenta con seis victorias (6-1-1), además de un empate en su carrera.

El triunfo dejó a Tshikeva posicionado para una futura oportunidad por la corona inglesa, una ambición que se antoja más cercana tras su sólido desempeño. “Me siento bien. Como dije en otras entrevistas, no estoy 100%feliz con la actuación porque quería darle a los fanáticos una pelea para recordar y que fueran felices. Obviamente no fue esta pelea, pero obtuvimos un nocaut asi que esta bien. No pude demostrar todo lo que tenía a los fans, porque el oponente que tenía era muy difícil de tratar, pero fue la pelea que nos tocó”, reconoció TKV tras imponerse a su rival.