La decisión que tomó Gago en la convocatoria de Boca Juniors tras haber excluido al chileno Palacios ante Newell’s

Boca tendrá la gran oportunidad de redimirse tras su floja actuación ante Newell’s en Rosario mañana, cuando reciba a Barracas Central por la duodécima jornada del Torneo Apertura. De cara a este encuentro, Fernando Gago tomó la decisión de indultar a Carlos Palacios, a quien había dado de baja en la lista para visitar el Parque Independencia debido a su ausencia en un entrenamiento. El chileno no solamente volvió a ser considerado sino que además cuenta con chances de ser titular.

“Esto es muy claro, hay normas desde principio de año que los jugadores tienen muy claras. Faltó a un entrenamiento y los motivos quedan puerta adentro. Decidí no convocarlo por una situación que se aclaró anteriormente”, comentó Gago en conferencia luego del 2-0 en contra ante la Lepra.

Y el chileno dio su versión tras lo ocurrido: “Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde. Me confié porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina, que era a las 11:30 de la mañana. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente, un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos. De inmediato avisé al club que no llegaba al entrenamiento y que mi próximo vuelo era a las 5 de la tarde, por lo que no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro”.

Palacios tiene chances de ser titular ante Barracas Central

Entre los concentrados figuran además Marcos Rojo, quien arrastra molestias musculares que no lo dejaron entrenarse con total normalidad, y un rezagado como Agustín Martegani. En tanto, quedaron afuera de la nómina Frank Fabra, Lucas Janson, Mateo Mendia (decisión táctica), Ander Herrera (desgarro en cuádriceps derecho), Camilo Rey Domenech (en la recta final de su recuperación por un neumomediastino) y Cristian Lema (desgarro en el recto anterior izquierdo). En breve volverán a ser considerados dos hombres que se rehabilitan de sus operaciones: Sergio Chiquito Romero y Nicolás Figal.

Todavía no está definida la alineación, pero un probable once es con Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez y Edinson Cavani. Si esto se confirma, saldrían Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Alan Velasco respecto a la formación que inició en el encuentro anterior.

Boca recibirá mañana, desde las 18 y con arbitraje de Fernando Echenique, a Barracas Central por la Fecha 12 de la Zona A del Apertura. Mediante un triunfo, los de Gago quedarán a un paso de sellar la clasificación a los octavos de final del certamen y retomarán el liderazgo de su grupo en soledad (al menos hasta que juegue Tigre este lunes frente a Newell’s en Victoria).

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA PARA RECIBIR A BARRACAS CENTRAL

Boca estrenará camiseta ante Barracas Central

Así es la camiseta que estrenará mañana Boca (@bocajrs)

En el marco de la celebración del aniversario número 120 de Boca Juniors, su marca lanzó una nueva camiseta conmemorativa que destaca los logros históricos del club. La prenda está diseñada para honrar los títulos y trofeos obtenidos por el equipo a lo largo de su trayectoria.

La camiseta, que ya está disponible para la venta, presenta un diseño en azul oscuro adornado con estrellas doradas, un elemento que simboliza los campeonatos y copas conquistados por el club. Además, en la parte superior de la espalda se incluye un isologotipo especial que conmemora los 120 años de vida de la institución. Este uniforme se completa con shorts y medias a tono, formando parte de una colección que comenzó el año pasado con las camisetas titular y alternativa.

Por otra parte, los socios y socias podrán disfrutar de nuevas comodidades en la Bombonera mañana: se instaló una pantalla en la parte superior de la tercera bandeja norte y se modificaron butacas en la platea media.