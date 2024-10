Publicaron el audio del VAR del primer gol de Tigre en el que Boca Juniors reclamó mano: “No sancionable”

El audio del VAR del primer gol de Tigre ante Boca Juniors

Boca Juniors sufrió una dura derrota en el estreno de Fernando Gago como entrenador del primer equipo. Tigre ganó 3-0 y acentúo el mal momento del Xeneize, que perdió cuatro de los últimos cinco partidos que disputó por la Liga Profesional.

Una de las polémicas de la tarde noche en el estadio José Dellagiovanna de Victoria fue el tanto del Matador que abrió el marcador. Nehuén Paz remató desde el suelo y tras un leve desvío en el cuerpo de Marcos Rojo, la pelota se metió por encima de de Chiquito Romero. Acto seguido, los jugadores de la visita protestaron una mano en la acción que marcó el 1-0 parcial.

En las últimas horas, AFA difundió el audio y las imágenes de la revisión del VAR que hizo de dicha jugada, que desde un primer momento fue convalidada como gol por Fernando Echenique. “El balón rebota en la mano de un compañero del jugador que remata a gol en forma totalmente accidental, no sancionable y si configurar una mano de inminencia, ya que se trata de otro jugador distinto al que convierte”, indica el primer relato de voz en off para aclarar la versión final de la acción.

Acto seguido, se mostró la conversación entre el árbitro del encuentro y Lucas Novelli, a cargo del VAR. “Para mí, todo normal, ¿sí?”, es lo que se le escucha decir a Echenique. “La pelota le rebota en la pierna al jugador, le pega a la pierna de Marcos Rojos y entra”, agrega en el diálogo que se difundió.

“Es una mano natural para el movimiento que está desarrollando el jugador. Viene jugada por su propio compañero y después le pega la pelota en la mano, accidentalmente, sí”, dice Novelli en su explicación mientras se pasa la imagen de la jugada que tuvo como protagonistas a Paz (autor del gol) y Ramón Arias, el futbolista con la dorsal 42 de Tigre. “Lo que hay que ver es a quién le pega, para ver si es una mano de inmediatez. Necesito ver si al que hizo el gol le pega en la mano”, agregó el VAR durante la demostración.

* Nehuén Paz celebró el 1-0 para Tigre ante Boca

Tras la revisión utilizando varios ángulos y cámaras, Novelli explicó la razón por la cual se convalidó el tanto en favor del equipo que dirige Sebastián Domínguez. “La mano del 42 es accidental, viene jugada por su propio compañero. Es una mano natural para el movimiento que se está desarrollando el jugador. Totalmente accidental”, agregó Novelli para descartar cualquier cambio en la resolución en favor de Tigre.

“APP limpio, gol confirmado. Le pega en la mano, pero no en el que convierte el gol y no es sancionable”, concluyó el encargado del video arbitraje en su charla con Echenique, que se encargó de validar el tanto que puso al frente del marcador a los locales.

Tras el encuentro, el que fue consultado por las polémicas de la noche en Victoria fue Gago. ¿Qué dijo el DT de Boca? “No vi las acciones, pero no podemos quedarnos en los errores arbitrales si es que los hubo. Lo que sí me gustaría es que los partidos se jueguen más. Sería lindo para el fútbol argentino en sí. Lo vengo diciendo desde el primer partido que dirigí. La continuidad del juego, de no hacer tanto tiempo, creo que va a beneficiar al fútbol argentino”, explicó Pintita.

Al mismo tiempo, el flamante técnico xeneize se atribuyó toda la culpa tras el mal arranque de su equipo. “Tenemos cinco entrenamientos, que es poco, pero obviamente no son excusas para nada. Soy el máximo responsable de todo y siempre lo voy a ser. Perdón, cuando perdamos, porque cuando ganan, son los jugadores”, mencionó Gago en la rueda de prensa.

Y agregó: “Las sensaciones, por momentos, fueron buenas. El equipo por momentos jugó a lo que pretendo, lógicamente que lo tenemos que sostener más en el tiempo. Duele perder y más de esta forma. Creo que fueron dos acciones de balón detenido donde tuvimos esos desaciertos que tenemos que seguir trabajando y llevarlo al máximo nivel en cada situación”.