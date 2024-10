La fuerte autocrítica de Gago tras la derrota de Boca ante Tigre: “Soy el máximo responsable de todo”

Ni el más pesimista hincha de Boca creía que el debut de Fernando Gago en el banco de suplentes iba a ser tan malo. El Xeneize cayó 3-0 ante Tigre en Victoria y desaprovechó la chance de quedar a 10 puntos del líder Vélez en la Liga Profesional, además de subir peldaños en la general rumbo a la Libertadores 2025. Luego del match, Pintita dialogó en conferencia e hizo autocrítica.

“Tenemos cinco entrenamientos, que es poco, pero obviamente no son excusas para nada. Soy el máximo responsable de todo y siempre lo voy a ser. Perdón, cuando perdamos, porque cuando ganan, son los jugadores”, mencionó el flamante DT azul y oro en la rueda de prensa.

Al mismo tiempo, analizó: “Las sensaciones, por momentos, fueron buenas. El equipo por momentos jugó a lo que pretendo, lógicamente que lo tenemos que sostener más en el tiempo. Duele perder y más de esta forma. Creo que fueron dos acciones de balón detenido donde tuvimos esos desaciertos que tenemos que seguir trabajando y llevarlo al máximo nivel en cada situación”.

Más tarde, Gago fue consultado por la titularidad de Chiquito Romero y Marcos Rojo, que sorprendió a más de uno: “Que Romero haya atajado hoy no implica que lo haga el miércoles con Gimnasia. Es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el equipo en el entrenamiento y lo voy a decir siempre, siempre fue así. Trato de que todos tengan la mentalidad de que pueden jugar y también se los dije a los futbolistas, por eso lo repito acá. El equipo que empezó hoy no es el que va a terminar ni el que va a jugar el próximo partido. Constantemente busco alternativas y trato de que todos estén al nivel. Eso va a generar una competencia interna muy buena”.

Respecto a las polémicas, mencionó: “No vi las acciones, pero no podemos quedarnos en los errores arbitrales si es que los hubo. Lo que sí me gustaría es que los partidos se jueguen más. Sería lindo para el fútbol argentino en sí. Lo vengo diciendo desde el primer partido que dirigí. La continuidad del juego, de no hacer tanto tiempo, creo que va a beneficiar al fútbol argentino”.

En tanto, el estratega boquense remarcó cuál fue el tramo del partido que más le gustó: “Hay cosas que corregir, pero creo que los primeros 32 o 33 minutos del segundo tiempo fueron lo que busco, tratar de tener un equipo ya posicionado en situaciones y que esas transiciones no existan. A partir de eso, nos falta aceitar los movimientos para poder atacar, dónde lo queremos atacar al rival y las situaciones de duelos individuales. Hay que trabajar constantemente”.

Y puntualizó: “Hay que pensar que vamos a ser un equipo que va a atacar, que va a querer buscar los partidos. Obviamente que vamos a quedar expuestos en determinados retrocesos, ante determinadas pérdidas, porque los rivales también pueden jugar de esa forma. En el primer tiempo, sacando dos situaciones donde tuvimos una pérdida innecesaria, a partir de ahí el equipo volvió a tomar el posicionamiento que buscamos”.

“Tengo un grandísimo plantel con grandísimos jugadores y los vi muy predispuestos a todo lo que fue esta semana de trabajo, fue fuerte, a mi forma, a lo que yo trabajo. A partir de eso se irán acomodando con los entrenamientos y los partidos encontrando lo que quiero: que juegue de una determinada manera los 90 minutos. Al principio serán 30, después 45 y después 60 o 70 minutos, y eso es trabajo, no de un momento para el otro. Ojalá tengamos 90 minutos constantes de mi idea de juego. Después hay que ir adaptándonos y ver cómo juega el rival, a partir de eso generar una idea y convencimiento de lo que pretende el equipo”, amplió Pintita.

Por último, entre otros conceptos, Gago respondió sobre la posición de Miguel Merentiel en cancha: “En el segundo tiempo no varió mucho, solo un poco más adentro y sostuvimos más la banda con Aguirre. Del otro lado lo hicimos al revés: en el primer tiempo lo hicimos por izquierda y en el segundo por derecha con Zenón metiéndose adentro y con Advíncula siendo más profundo”.