El jefe de Williams presiona para que Franco Colapinto tenga un lugar en la F1 en 2025: “Depende de uno o dos equipos”

James Vowles volvió a destacar el trabajo de Franco Colapinto (Bearne / XPB Images / action press/Sipa USA)

El director del equipo Williams, James Vowles, continúa con su firme cruzada por asegurarle un asiento en la Fórmula 1 a Franco Colapinto para la próxima temporada, destacando el notable desempeño del joven piloto argentino en su breve paso por la categoría. El ingeniero británico está convencido de que el albiceleste ha demostrado ser merecedor de un lugar en la parrilla de 2025.

Colapinto, de 21 años, debutó en la F1 el pasado agosto durante el Gran Premio de Italia, donde impresionó al finalizar en la 12ª posición, muy cerca de su experimentado compañero de equipo, Alex Albon. Pero fue en el Gran Premio de Azerbaiyán donde el piloto argentino realmente deslumbró, al clasificar en la Q3 y finalizar la carrera en el octavo lugar, sumando sus primeros puntos en apenas su segunda participación en la categoría.

Durante el fin de semana en Bakú, Vowles dejó en claro su apoyo hacia Colapinto, afirmando públicamente que haría lo posible por asegurarle un lugar en la F1 para 2025. Sin embargo, recalcó que las plazas en Williams ya están cubiertas con Albon y Carlos Sainz (llegará proveniente de Ferrari), por lo que ha dirigido sus esfuerzos a otras escuderías.

De cara a la próxima temporada, solo dos equipos no han confirmado a sus pilotos: Sauber, que aún debe definir al compañero de Nico Hulkenberg (entre las opciones que barajan se encuentran el experimentado finlandés Valtteri Bottas -actualmente piloto de la escudería-, el joven brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Mick Schumacher, hijo del mítico Michael Schumacher), y Red Bull, que reemplazó recientemente a Daniel Ricciardo con Liam Lawson, aunque todavía no ha anunciado si el neozelandés será el compañero de Yuki Tsunoda el año que viene.

Durante el panel de Autosport Business en Austin, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, Vowles fue preguntado si Colapinto estará en la parrilla de 2025. El británico explicó que la situación depende de las decisiones que tomen los equipos con asientos libres, pero insistió en que el argentino ya ha hecho méritos suficientes para estar allí.

“Definitivamente no es imposible. Depende de uno o dos equipos más. Desde mi punto de vista, se ha ganado su lugar en la parrilla en pocas carreras”, expresó en declaraciones recogidas por Motorsport. “Sabía que era inmensamente rápido. Lo vimos cuando lo pusimos en el coche en Silverstone (en la FP1), pero no había presión sobre sus hombros. Desde entonces, ha entregado resultados casi perfectos, incluso en circuitos tan complicados como Singapur”, añadió.

Vowles no ocultó su deseo de ver a Colapinto en la F1, e incluso afirmó que no le importaría que el argentino fuera un rival directo de Williams. “No ha terminado de crecer, será cada vez más rápido, y creo que otros equipos lo saben. Aunque nos quite puntos en el futuro, es un piloto profesional y debería estar compitiendo en Fórmula 1. Así de simple”, concluyó el director del equipo británico.

El argentino, por su parte, no brindó mayores detalles en sus últimas declaraciones públicas con respecto a su futuro y se focaliza en realizar un buen trabajo en las carreras que le quedan por delante en la temporada. Durante el GP de los Estados Unidos, el bonaerense generó ruido al lograr el décimo lugar en la clasificación a la Sprint Race en Austin. Tras su performance, Colapinto recibió los elogios de Vowles por la radio del equipo Williams: “Bien hecho, Franco. Éste es tu primer fin de semana con carrera Sprint y has puesto el auto dentro de la Q3, con solo 60 minutos de práctica. Ese es otro gran paso en tu camino. Bien hecho”.