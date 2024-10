El día de que Liam Payne cumplió su sueño de conocer La Bombonera: “¡Vamos Boca!”

El músico británico Liam Payne, conocido por haber sido integrante de la banda One Direction, falleció este miércoles tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. La policía está investigando si se trató de un accidente o si el artista se quitó la vida. Payne, de 31 años, fue encontrado con “lesiones incompatibles con la vida”, según detalló Alberto Crescenti, director del SAME, quien explicó que no hubo posibilidad de hacer nada para salvarlo.

Durante una de sus visitas a Argentina, Payne había tenido la oportunidad de cumplir un sueño al visitar el estadio La Bombonera, hogar del club de fútbol Boca Juniors. En esa ocasión, participó en un video institucional vistiendo la camiseta del equipo.

Liam Payne visitó La Bombonera en 2014 (@BocaJrsOficial)

Fue hace diez años cuando el cantante formó parte de una campaña de Boca Social destinada a promover la inclusión en el deporte entre los niños del barrio de La Boca. En ese evento, Payne expresó su amor por el fútbol y la importancia de la actividad física en la vida de los jóvenes.

“Amamos el fútbol y estar hoy acá es un sueño hecho realidad. Hacer deportes cambia la vida de un niño, esto es lo que hacemos todos los días en Boca. ¡Vamos Boca!”, fue el mensaje que compartió en ese entonces.

La muerte de Payne generó una gran repercusión en las redes sociales, donde sus seguidores recordaron con cariño su visita al icónico estadio y su interacción con los fanáticos argentinos. En su última publicación en redes, el artista se mostró con la camiseta argentina, lo que conmovió aún más a sus seguidores.

El trágico suceso ocurrió en el hotel CasaSur de Palermo, donde a las 17:04 horas se recibió una alerta a través del 911 sobre una persona que había caído en el patio interno del establecimiento. Un equipo del SAME llegó al lugar minutos después y confirmó el fallecimiento del músico, quien fue reconocido posteriormente como un miembro de un conjunto musical.

La noticia de su muerte causó impacto a sus fanáticos en todo el mundo, quienes compartieron mensajes de condolencias y recuerdos de su carrera musical. Payne, quien alcanzó la fama mundial con One Direction, dejó una huella imborrable en la industria musical y en el corazón de sus seguidores.

Las publicaciones de Liam Payne en Snapchat

El pasado miércoles, en Snapchat, Liam Payne compartió varias imágenes junto a su actual pareja, Kate Cassidy, donde se los veía posando frente a un espejo. En una de las publicaciones se leía “Un adorable día en Argentina”, acompañada de un emoji de corazón. Posteriormente, Payne apareció en video comentando su interés por jugar polo, diciendo que el “Liam fan del Polo” había sido “desbloqueado”. En su última historia, el músico descansaba en un sillón junto a un chihuahua en su regazo, escribiendo “Se apaga como una luz”. Estas publicaciones se conocieron horas antes de que la noticia de su fallecimiento sacudiera a sus seguidores, aunque se cree que fueron grabadas días antes.

El 9 de septiembre, Payne tenía planeado presentarse en Argentina como parte de su gira por Sudamérica, la cual fue cancelada debido a una grave infección renal que lo obligó a priorizar su salud. Esta cancelación afectó profundamente a sus fanáticos, quienes lo esperaban con ansias. A pesar de ello, el 2 de octubre se lo vio en el Movistar Arena durante el recital de Niall Horan, con quien compartía una fuerte amistad desde su paso por One Direction.

En el ámbito musical, Payne lanzó su carrera como solista en 2016 tras la pausa indefinida de One Direction, banda que se formó en 2010 durante el programa The X Factor y en la que también participaron Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. Como solista, se destacó con éxitos como “Strip That Down” y “For You”, mezclando pop, R&B y dance en su estilo.

Meses antes de su fallecimiento, el 29 de mayo, Payne publicó una imagen en Instagram, donde contaba con más de 26 mil seguidores, rindiendo homenaje al documentalista Morgan Spurlock. En la foto aparecía junto a Spurlock y sus excompañeros de banda, y escribió: “Descansa en paz, Morgan Spurlock. Fue un placer trabajar contigo”.

Desde su nacimiento, Payne enfrentó varios problemas de salud, como lo mencionaron sus padres, Geoff y Karen Payne, en entrevistas. Uno de sus riñones no funcionaba correctamente, lo que requirió atención médica durante su infancia.