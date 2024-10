Video: una ex jugadora de básquet fue abatida por la policía tras atacar a un agente con un cuchillo

Una ex jugadora de básquet fue abatida por la policía tras atacar a un agente con un cuchillo

Sydney Wilson, ex jugadora de baloncesto de la Universidad de Georgetown, murió tras ser abatida por un policía en Reston, Virginia, luego de un incidente en el que ella lo atacó con un cuchillo. El suceso ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Wilson, de 33 años, intentó cortar la cara del oficial Peter Liu, quien respondió disparándole.

El Departamento de Policía de Fairfax divulgó que el agente Liu había recibido una notificación de la propia Wilson sobre problemas de salud mental que estaba experimentando. Al llegar al lugar, en el bloque 11800 de Sunrise Valley Drive, el oficial fue atacado por Wilson, quien le infligió una herida profunda en la frente. Ante esta situación, Liu le pidió que se tirara al suelo antes de disparar.

Los servicios médicos acudieron al lugar tras la llamada del agente, pero no lograron salvar la vida de Wilson. La ex jugadora, quien también era miembro de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), fue declarada muerta en el lugar del incidente.

El jefe de policía de Fairfax, Kevin Davis, respaldó la actuación del oficial Liu, afirmando en una rueda de prensa que el agente actuó conforme a lo que se les enseña y espera de ellos en situaciones de peligro. Las imágenes del incidente, captadas por la cámara corporal del agente, fueron publicadas por el Departamento de Policía, mostrando la gravedad de la herida que sufrió Liu.

Imagen de la cámara del agente

Según informes policiales, el oficial Peter Liu, entrenado en intervención de crisis, llegó a Reston, Virginia, aproximadamente a las 10:07 a.m. El video muestra al oficial tocando a la puerta e identificándose, pero Wilson cerró la puerta. Después de tocar durante dos minutos y 45 segundos, Wilson salió a las 10:17 a.m. con un cuchillo en la mano derecha, atacando al oficial. Liu retrocedió, sacó su arma y disparó tres veces tras recibir varios cortes. Wilson fue declarada muerta en un hospital local, mientras que Liu fue tratado por lesiones no mortales.

Kevin Davis, jefe de policía, lamentó la pérdida de vida en una conferencia de prensa. Expresó su apoyo a la familia de Wilson y destacó la respuesta de Liu, quien intentó retirarse y calmar la situación antes de llegar a un punto sin salida. Davis calificó el desarrollo de los hechos como una situación en la que el oficial no tenía opciones, considerando que su vida estaba en peligro.

Wilson trabajaba para la empresa de gestión inmobiliaria e inversiones JLL. De acuerdo con su obituario, también se desempeñaba como oradora motivacional para jóvenes jugadores de baloncesto y colaboraba en escuelas de Washington D.C. “El legado de amistad, empatía y amor de Sydney vivirá en los corazones de todos los que la conocieron”, dice su obituario.

Asimismo, el equipo de baloncesto femenino de Georgetown lamentó el asesinato de su ex jugadora. En el mensaje compartido se ve una foto de la mujer con su uniforme de Georgetown, junto con el texto: “El baloncesto femenino de Georgetown llora la trágica pérdida de Sydney Wilson, C’13. Siempre una Hoya”.

Wilson, oriunda de Silver Spring, Maryland, fue jugadora de los Hoyas desde 2010 hasta 2013, desempeñándose como capitana en su último año. Apareció en 31 juegos y promedió 6.5 puntos por partido en su última temporada.