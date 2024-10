Serena Williams reveló el problema de salud que debió afrontar: “Tenía un quiste del tamaño de una uva”

La multicampeona realizó un video con distintas imágenes de su paso por el quirófano

Serena Williams, la extenista estadounidense mundialmente reconocida, compartió la información de que le fue extirpado un quiste benigno “del tamaño de una uva pequeña” en el cuello y aseguró que “todo está bien”, según informó la agencia AP. La campeona, quien celebró su cumpleaños 43 el pasado mes, detalló que el bulto había sido detectado en mayo. En primera instancia, tras una resonancia magnética, los médicos le indicaron que no era urgente retirar el quiste, a menos que ella lo deseara. Sin embargo, Williams manifestó que “siguió creciendo”.

Tras nuevas evaluaciones, incluyendo una biopsia que afortunadamente resultó negativa para cáncer, los doctores recomendaron un procedimiento quirúrgico. Durante el proceso de recuperación, Williams se mostró optimista y agradecida, declarando que se siente “muy agradecida y afortunada de que todo haya salido bien” y enfatizando la importancia de la salud como prioridad. Las redes sociales fueron el medio elegido por la deportista para compartir un video en el que se la pudo ver en la cama de un hospital, mientras le hacían las curaciones. En ese contexto, aseguró que está “sana”.

Aunque Serena Williams anunció en 2022 su retiro del tenis profesional, ella misma prefiere describirlo como una “evolución” en su carrera. Este retiro se dio poco antes de su participación en el Abierto de Estados Unidos, su último torneo, donde logró consolidar un legado impresionante con veintitrés títulos de Grand Slam en individuales y catorce en dobles junto a su hermana mayor, Venus Williams. La trayectoria de Serena es notable, habiendo permanecido más de trescientas semanas como número uno en el ranking de la WTA y obteniendo cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

A través de su trayectoria, Serena Williams se ha convertido no solo en un ícono del tenis, sino también en una figura representativa de fortaleza, perseverancia y concienciación sobre la importancia de la salud personal. A lo largo de su carrera, Williams ha mantenido una imagen pública de entrega no solo al deporte, sino también a diversas causas sociales y benéficas.

Reflexionando sobre su experiencia personal, Williams afirmó que “seguir recuperándose” es su prioridad actual, y añade que va “mejorando”. Sin duda, esta situación añade una nueva capa a su ya admirable historia, ilustrando cómo afronta cada reto con determinación, característica que ha definido su paso por el mundo del deporte.

Enseguida, los seguidores de la tenista firmaron una catarata de mensajes deseándole pronta recuperación y coincidiendo con su mensaje al referirse a este trance agrio que debió afrontar: “La salud siempre es lo primero”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SERENA WILLIAMS

En mayo, me encontré un bulto en el cuello. Fui inmediatamente al médico, me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía un quiste braquial. ¿Has oído hablar de eso? Dijeron que no necesitaba extirparlo si no quería. Así que no me lo extirparon, pero siguió creciendo. Decidí hacerme más pruebas y después de tres pruebas y una biopsia, todo siguió dando negativo, pero los médicos me recomendaron que me lo extirpara lo antes posible porque era del tamaño de una uva y podría infectarse o, peor aún, supurar.

Así que aquí estoy yo, extirpándolo. Me siento muy agradecida y afortunada de que todo haya salido bien y, sobre todo, estoy sana.

Serena, en acción, en sus últimos compases como tenista (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/File Photo)