La sorprendente reflexión de Mascherano sobre una cualidad desconocida de Messi en la cancha: “Era imposible superarlo”

La insólita reflexión de Javier Mascherano sobre Lionel Messi y sus habilidades para defender (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Después de tantos años compartiendo el vestuario de la selección argentina y del Barcelona, Javier Mascherano conoce diferentes facetas de Lionel Messi como pocas personas. Pero, a pesar de que el número diez se destacó toda su carrera como el mejor organizador de juego y atacante de la historia, además de un hambre competitivo inalcanzable, el Jefecito sorprendió a todos con una novedosa reflexión sobre sus cualidades a la hora de defender.

“Si Messi fuera defensor, tal vez sería uno de los mejores defensores del mundo. Es imposible regatearlo. A veces en el Barcelona jugábamos uno contra uno y era imposible superarlo”, comentó el actual director técnico del combinado nacional argentino Sub-20 en diálogo con Shoot for love, un canal de Instagram y YouTube que realiza entrevistas y juegos con futbolistas. A su vez, le sumó: “No teníamos ninguna posibilidad contra él. A veces, los atacantes saben cómo defender. Leo defendía muy bien. Era muy rápido y cuando intentabas driblarlo era imposible”.

Estas declaraciones demuestran, una vez más, el sublime conocimiento del juego y la táctica que tiene el astro argentino. A pesar de que nunca se destacó por sus cualidades a la hora de defender o de realizar una presión, Mascherano dejó en claro la lectura que realiza el capitán de la Albiceleste, algo que suele hacer en los partidos oficiales cuando aprieta a los defensores en momentos precisos del enfrentamiento.

Javier Mascherano afirmó que Lionel Messi hubiera sido uno de los mejores defensores del mundo (Mandatory Credit: Photo by Ben Queenborough/BPI/Shutterstock )

“Puedes encontrarte delanteros muy buenos presionando y defendiendo, no es normal, pero puedes encontrar atacantes que sepan cómo defender. Messi era muy buen defensor. No era de hacer tackles, pero era muy rápido. Cuando tenías que intentar pasarlo, era imposible”, continuó el Jefecito. Además, el actual entrenador habló sobre en nivel de exigencia y de calidad que exprimía el campeón del mundo en los entrenamientos, algo que también lo hizo Thierry Henry, y desmintió completamente el rumor de que no se le podía ir con pierna fuerte. “No necesitás decírselo a los jugadores. Si querés ganar, tenés que cuidar a los mejores”, aseguró.

Al mismo tiempo, el ex futbolista de River Plate rememoró algunas anécdotas vividas con Messi en las prácticas del conjunto español, en la que el rosarino sacó su gen competitivo y ganador a relucir. “En Barcelona hicimos un torneo corto en una sesión de entrenamiento con tres equipos: cinco victorias y eras el campeón. Messi decidió terminar la sesión de entrenamiento temprano, así que marcó cinco goles para que el equipo ganara y la sesión terminó”, recordó el defensor.

La relación entre ambos sobrepasa completamente los límites del terreno de juego y los vestuarios, en los que compartieron ocho temporadas seguidas en el Barcelona y casi 15 años en el plantel de la delegación Argentina, en un total que llega a casi 400 encuentros defendiendo los mismos colores de una camiseta. Ahora, el diez se hizo presente durante los partidos de los dirigidos por Masche.

Después de completar el primer encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela, en un empate 1 a 1 que estuvo envuelto en un terreno de juego inundado y al cual Messi criticó tras finalizar el partido, el capitán albiceleste se presentó en el enfrentamiento entre la Selección Argentina Sub-20 y Uzbekistán, en la que se impuso el combinado local por 2 a 0 con goles de Thiago Silvero y Franco Mastantuono, en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. En dicho lugar también estuvo Lionel Scaloni junto a gran parte de su cuerpo técnico y Claudio Chiqui Tapia, quien estuvo sentado cerca del 10.

Ahora, tras completar el segundo enfrentamiento contra el cuadro asiático el día domingo, Mascherano empieza a encaminar lo que será el Campeonato Sudamericano Sub-20 con sus dirigidos, que se llevará a cabo del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, en Perú. Por su parte, Messi, quien fue uno de los que impulso al ex Liverpool a seguir dirigiendo al combinado juvenil, ultima detalles para llegar en óptimas condiciones para la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando la Scaloneta reciba a Bolivia en el Más Monumental, a partir de las 21 horas.