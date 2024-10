Candela Francisco, joven campeona mundial de ajedrez: sus logros, los sueños para el futuro y la importancia de la fe

Candela Francisco, la talentosa ajedrecista argentina

La última campeona mundial de ajedrez de argentina, Candela Belén Francisco Guecamburu, que el pasado 14 de agosto cumplió 18 años, ejecutó una nueva jugada para la memoria: como método integrador y de promoción de esta actividad milenaria, acercó la práctica del ajedrez a la gente brindando una exhibición simultánea para 18 personas, entre ellas niños y niñas, jóvenes y adultos, en los pasillos de la estación Las Heras, de la línea H del subte de la ciudad de Buenos Aires.

Al cabo de dos horas de destreza, la ajedrecista -que en 2023 ganó el Mundial Sub20 en México y hace algunas horas regresó tras una destacada actuación (la mejor en el historial doméstico) junto al equipo argentino femenino con la conquista del 11° lugar entre 170 naciones, en la 45ª Olimpíada de ajedrez disputada en Budapest- salió imbatible del enfrentamiento; no cedió ningún empate y derrotó a todos sus oponentes. A unos, con mayores facilidades y a otros, exigiéndose en la precisión del cálculo hasta encontrar el camino ganador. Toda una experta.

“Sí, me llevo bien con esta práctica de dar simultáneas”, le dijo a Infobae la joven ajedrecista que en tan sólo nueve años de práctica de este juego consiguió todos los títulos femeninos que rigen a la actividad. Entre 2018 y 2023 conquistó los títulos de Maestra Candidata (2018), Maestra FIDE (2019), y Maestra Internacional y Gran Maestra (2023). Y agregó: “Fue una linda experiencia, en algunas partidas mis oponentes tuvieron sus oportunidades de contra juego por algunos errores que cometí, pero esa es una ventaja que sólo podes darte cuando no jugas con gente profesional. Ellos, tal vez, no saben identificar los momentos críticos de una posición. ¿cuáles fueron las principales fallas de los aficionados?, creo que se ponen ansiosos por jugar, es que deben responder recién cuando el maestro se posa frente al tablero. Quizás, mientras estoy jugando en otra mesa ellos están pensando en varias jugadas y cuando les toca el turno, a veces se olvidan la elegida y en el apuro, ejecutan una jugada diferente. También hay muchos que conocen varias jugadas de memoria de una apertura, pero cuando le cambias el orden de los movimientos pierden el rumbo y se descolocan”.

Candela jugó partidas simultáneas y las ganó todas

Hace nueve años que Candela Francisco descubrió el ajedrez casi por casualidad; una historia singular que involucró a toda su familia: sus padres Lorena y Agustín, y sus abuelos maternos, Haydée y Pedro. “Los sábados mis padres ayudaban en un comedor a chicos y querían que mientras tanto yo tuviera una actividad recreativa. Mi abuela me llevó hasta un pequeño shopping de Pilar, ahí conocí el ajedrez y después, mi abuelo consiguió una escuelita donde podía perfeccionarme”, contó la joven estrella del ajedrez femenino en Argentina.

Tras el cierre de la exhibición en la estación Las Heras de la línea H, Candela firmó autógrafos, regaló sonrisas y se tomó varias selfis con los participantes de la simultáneas y de algún “colado” en su paso camino al subte. Luego, la joven nacida en Pilar y representante del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, conversó con Infobae.

-¿Qué balance haces de este 2024?

-Jugué pocos torneos, y más allá del apoyo de Emova, no tuve otros respaldos. Me sacaron los profesores y mi rendimiento no fue el mismo o igual que el año anterior. Uno puede estudiar por su cuenta, pero necesitas la ayuda de un profesional. Sin esa ayuda es complicado rendir al nivel que se espera. Estudié y di lo mejor pero los resultados no fueron los esperados. Son cosas que pueden pasar; uno no puede ganar todos los torneos y finalmente todo forma parte de un aprendizaje. Para mí ser el primero no quiere decir que sos el mejor, ni salir último, el peor.

-¿Pero por qué te quedaste sin profesores?

-Yo tenía a tres, Sebastián Iermito, Andrés Rodríguez y Diego Valerga. Sólo me quedó Diego, pero tenía clases sólo cuando él disponía de tiempo. El recorte de Andrés y de Sebastián no sé si fue un tema de la Federación Argentina (FADA) o del Círculo de Martelli. Ahora que regresé de la olimpíada me informaron que seguirán las clases con Sebastián, pero es una pena que haya pasado todo el año.

-¿Entonces la olimpíada de ajedrez en Budapest fue lo mejor?

-En todos los torneos busco dar lo mejor; los resultados son una cuestión de suerte. ¿mi ajedrez? Quizás jugué mejor en Budapest y se vio reflejado, pero para eso nos preparamos con dos meses de clases individuales y grupales y así llegué mejor para las partidas.

Candela hizo un repaso por sus logros y expresó sus deseos para el futuro

-Fue un resultado histórico para el ajedrez femenino de argentina

-Para mí los resultados se dieron porque todas trabajamos mucho y con garra de campeonas. Con gran compañerismo se alcanzó un gran resultado. La diferencia con nuestros rivales no es sólo una cuestión de profesionalismo, el tema es que ellas cuentan con más recursos. Faltan más empresas que nos ayuden.

-Y por fuera del ajedrez. ¿Qué hace Candela?

-Este año terminaré el ciclo secundario. Me gusta el tenis, lo practiqué mucho pero ahora cerraron el espacio en el club al que concurría. Ayudo en mi casa, hago los mandados, me gusta cocinar y tengo una buena vida social, donde comparto mi fe con mis amigos. Tres veces por semana o los sábados y domingos voy al Centro Familiar Cristiano de Martínez. .

-¿Y qué sueños tiene esa Candela?

-De formar una familia, tener mi casa, mi auto, las cosas básicas y llegar a ser una influencer.

-¿Cómo te llevas con la toma de decisiones, el ajedrez te ayudó a perfeccionarlas?

-Nunca tomé decisiones sola, siempre consensuadas con mi familia. Cuando decidí jugar el Continental y el Mundial que gané eran torneos muy caros y no teníamos apoyos de ningún sentido. Muchos, además, nos decían que era una pérdida de tiempo, o que eran imposibles. También recibimos varios comentarios hate. Pero con ayuda de Dios mis padres se movilizaron y consiguieron los recursos y demostramos que no era imposible.

-¿Y cómo se convive con la fama, que te reconozcan por la calle?

-No soy una fan de dar notas, pero entiendo que si Dios me abrió esta puerta es para dar un mensaje a la generación que lo necesite y para la difusión de este deporte. Cuando me dicen cosas o me saludan intento tomarlo bien y agradecerles a las personas. Hace un tiempo recuerdo que volvía a casa con mi bolsita de helado en la mano y un chico que venía en bicicleta me miraba fijamente; yo me di cuenta enseguida. Después siguió mirándome hasta que de pronto rompió el silencio y me dijo ¿vos sos la chica del ajedrez? (risas).

En los últimos dos años, Candela Francisco enriqueció su palmarés con las notables conquistas de cinco medallas doradas entre campeonatos Panamericano (Sub16), Sudamericanos (Sub16 y Sub20), Continental Superior y Mundial Juvenil. El Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) la galardonó con el premio Olimpia de Plata en su categoría.

Una imagen de las partidas simultáneas disputadas en la estación Las Heras del subte porteño

-¿Qué sentís por estos logros y reconocimientos?

-Que todo es gracias a Dios; me siento agradecida que me haya elegido para este rol. Los que me conocen o siguen en redes saben que a la hora de jugar trato de transmitir mi mensaje de bendición. Porque honestamente es lindo ganar un torneo, pero eso sólo es vanidad. ¿Para qué me sirve llevarme la gloria? es en vano. Lo importante es dejar un mensaje, que la gente me recuerde como hija de Dios o alguien que dejó un mensaje de Fe y esperanza, que no se acuerden sólo de mí por haber sido una campeona mundial.

-Si en una situación límite tuvieras la posibilidad de dejar un mensaje y de llegar a toda la humanidad. ¿Qué escribirías?

-Que tengan a Dios presente en todo.

Candela Belén Francisco Guecamburu, una joven de fe inquebrantable, una estrella ajedrecística. Un ser con luz propia que irradia felicidad.

El apoyo de Emova

La organización de la exhibición simultánea estuvo a cargo de la empresa Emova, concesionario de la red de subte de Buenos Aires, que desde comienzos de esta temporada auspicia a la ajedrecista para su crecimiento profesional. Mariana Giacumbo, Gerente de Relaciones Institucionales y Medios fue la encargada de dar la bienvenida a Candela Francisco. “Es un gran orgullo presentarles a Candela, una joven argentina que ganó el Mundial Sub20 y que hace poquitos días llegó desde Budapest después de una histórica participación en una olimpíada de ajedrez. La convocatoria de hoy tiene por objetivo que este espacio sea percibido como un lugar inspirador donde se promueven valores vinculados a las ciencias y las artes, en donde el ajedrez encaja por su estimulación al pensamiento crítico, la perseverancia y la búsqueda de superación permanente”. Más adelante, Giacumbo agradeció la participación de los usuarios que en muy pocas horas cumplieron con los requisitos para la inscripción. “Teníamos apenas 18 lugares, y cuando lanzamos la convocatoria en las redes, a los pocos minutos ya se habían inscripto más de 50 (risas)”.

-¿Por qué Emova decidió auspiciar a Candela Francisco?

-Emova decidió auspiciar y promover el ajedrez, ya que es un deporte que propicia valores como la dedicación, el esfuerzo, el compromiso y el trabajo constante. Cuando observamos el desempeño de Candela nos pareció que era la indicada para representarla

-¿En qué consiste el apoyo?

-La ayudamos con la compra de los pasajes a distintos torneos que ella nos señala como los más relevantes para su desarrollo. El acuerdo es hasta fin de año y seguramente también el año próximo.

