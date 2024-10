Arranca el AAT Challenger Santander de Villa María, el más importante del país

Comienza el AAT Challenger Santander de Villa María con acción de la Qualy y tres partidos del cuadro principal. El local Juan Ignacio Lóndero será una de las grandes estrellas de la jornada en el Sport Social Club (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Tras la jornada del domingo en la que se llevó a cabo la primera tanda de partidos de la clasificación, este lunes comienza formalmente el AAT Challenger Santander edición Villa María, en el Sport Social Club. En las próximas horas, siete argentinos buscarán un lugar en el cuadro principal que ya tendrá actividad con tres partidos en las canchas del predio de la ciudad cordobesa.

Lautaro Midón, Alex Barrena, Nicolás Kicker, Valentín Basel, Gonzalo Villanueva, Genaro Olivieri y Valerio Aboián son los locales que continúan en carrera. Desde las 10, disputarán la ronda final de la fase previa. Asimismo, la acción en el main draw será escasa, ya que se espera un pronóstico adverso que podría demorar el calendario. De los encuentros programados, que iniciarán no antes de las 13:00, dos serán protagonizados por tenistas albicelestes.

Dos serán los tenistas argentinos que participarán en el cuadro principal del AAT Challenger Santander de Villa María en el primer día de actividad en el Sport Social Club. Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT.

En el Court Central, Juan Ignacio Lóndero debutará ante el brasileño Pedro Sakamoto (285º, del ranking ATP). El cordobés, que recibió una invitación por parte de la Asociacion Argentina de Tenis para integrar el cuadro más importante del certamen, disputará el cuarto torneo consecutivo desde su regreso al circuito profesional luego de casi dos años de inactividad por una lesión en el hombro derecho, entre otros motivos personales.

Federico Gómez, el otro argentino que hará su presentación, chocará con Álvaro Guillén Meza, el pupilo de Charly Berlocq. En tanto, el compromiso restante, no pasa por desapercibido, más allá de ser entre dos extranjeros: el peruano Gonzalo Bueno y el paraguayo Daniel Vallejo protagonizarán un duelo muy atractivo en los papeles. Los ex número 1 y 5 del ranking ITF Junior en la modalidad de singles, respectivamente, son a día de hoy dos de las jovenes promesas del tenis regional y son protagonistas relevantes de la gira sudamericana que con el certamen en la provincia mediterránea llega al Ecuador de su desarrollo.

El sol dio el presente durante el domingo de qualy, pero el lunes la lluvia podría demorar el inicio regular de la actividad. Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT.

El domingo se vivió una jornada agradable, a puro tenis y del mejor nivel. El clima acompañó para la presencia de familias, amigos, niños, niñas, socios del Sport Social Club y fanáticos del deporte. Sin embargo, se espera aún más concurrencia para el lunes, sobre todo por las presencias del local Lóndero y del resto de los compatriotas que verán acción.

La entrada al predio será libre y gratuita hasta el miércoles, cuando se disputarán cuatro de los ocho partidos de octavos de final. Los tickets para las jornadas restantes se podrán adquirir a través de Suticket.

<b>Orden de juego - Lunes 7/10</b>

Cancha central - Empieza a las 10

QUALY FINAL - [6] J. Reis Da Silva (BRA) vs [12] [Alt] L. Midon (ARG)

QUALY FINAL - [3] G. Olivieri (ARG) vs [11] R. Pacheco Mendez (MEX)

CUADRO PRINCIPAL - P. Sakamoto (BRA) vs [WC] J. Londero (ARG) - No antes de las 13

CANCHA 2 - Empieza a las 10

QUALY FINAL - [5] V. Aboian (ARG) vs [9] G. Villanueva (ARG)

QUALY FINAL - [WC] N. Kicker (ARG) vs [WC] V. Basel (ARG)

CUADRO PRINCIPAL - A. Vallejo (PAR) vs G. Bueno (PER) - No antes de las 13

CANCHA 3 - Empieza a las 10

QUALY FINAL - [4] M. Pucinelli De Almeida (BRA) vs [Alt] A. Barrena (ARG)

QUALY FINAL - [1] M. Alves (BRA) vs [8] O. Luz (BRA)

CUADRO PRINCIPAL - [8] F. Gomez (ARG) vs A. Guillen Meza (ECU) - No antes de las 13

Los encuentros se podrán seguir a través de TyC Sports, TyC Sports Play y Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.