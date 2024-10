Pechito López vuelve a correr en la Argentina: el calor de la gente, la puerta de IndyCar y su lupa sobre Colapinto

Pechito López con el Sport Prototipo de Toyota, marca con la que logró sus dos títulos en el Campeonato Mundial de Endurance (Prensa FIA WEC)

José María López regresó al país el miércoles por la mañana y comenzó un raid que no paró. Hizo más kilómetros de los 200 que denominan a la carrera más emblemática del TC 2000, categoría en la que logró tres títulos (2008, 2009 y 2012) y que este fin de semana, luego de tres años, lo tendrá otra vez como protagonista, ya que será invitado de Matías Rossi sobre un Toyota Corolla. Siempre es interesante conversar con el otro quíntuple campeón mundial que tiene el automovilismo argentino (3 títulos en el Mundial de Turismo y 2 en el de Endurance) y habló de todo con Infobae.

Una vez que pisó suelo argentino se trasladó hasta Zárate, a la planta de Toyota. Luego tuvo otros compromisos promocionales mientras se dirigió al Automóvil Club Argentino (ACA) para la presentación de esta carrera que supo ganar en 2008 con un Honda Civic junto al escocés Anthony Reid, en uno de los mejores momentos históricos del Turismo Competición. El cordobés de Río Tercero se refirió a aquellos años, a su complicado presente con un Lexus en la clase GT3 del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), a la propuesta de la IndyCar y a la labor de Franco Colapinto en la Fórmula 1, esa categoría en la que Pechito López mereció correr. En esta entrevista dejó una reflexión de por qué no se dio esa chance.

-¿Cómo vivís el volver a correr en la Argentina?

-Siempre me pone bien volver a correr en la Argentina, por todo lo que me dio el automovilismo de mi país, los fanáticos, y lo más lindo es disfrutar el cariño de la gente.

-Te vas a cruzar otra vez en pista con Agustín Canapino y Leonel Pernía, ¿qué esperás para este fin de semana?

-Va a estar bueno porque hay parejas muy fuertes. Espero que el auto pueda seguir siendo competitivo como fue en las últimas carreras en el TC 2000. Lamentablemente, en las últimas carreras que compartí con Matías (Rossi) no pudimos tener un auto para poder pelear adelante.

José María López en las últimas 24 Horas de Le Mans, en las que terminó segundo luego de largar desde el fondo (Javier Jimenez / DPPI)

-¿Cuál es el secreto para ganar los 200 Kilómetros?

-Es una carrera muy especial y que todos quieren ganar. Ponés mucho más esfuerzo de lo normal. Ya desde la previa se vive de manera diferente por todos los compromisos que tenés. Es un clásico.

-¿Y aquellas exhibiciones con el Williams de F1?

-Uff… Momentos muy lindos (2006 y 2007) y hacerlo delante de mi gente. Me dieron una bandera argentina y giré con ella. Fue muy especial porque todavía estaba el sentimiento ese, estar ahí, tan cerca de la F1 fue todo muy emotivo.

Este año corrió solo una carrera en la categoría principal del WEC, la Hypercar, y reemplazó a su amigo Mike Conway, accidentado en una práctica en bicicleta. Pechito, quien ganó las 24 Horas de Le Mans en 2021, estuvo a punto de repetir el triunfo junto a Nick De Vries y Kamui Kobayashi ya que fue segundo luego de largar último. El cordobés, que es el segundo argentino luego de José Froilán González (1954) en ganar en la madre de las carreras de larga duración, también habló sobre su estreno en el TCR South América, una categoría basada en un concepto de autos de turismo que predomina en el mundo porque sus autos son de calle (no prototipos) y usan elementos originales más allá de la pertinente preparación en sus motores. También, en el mano a mano opinó sobre otros temas como la clave del ADN argentino para triunfar en el exterior y su recuerdo de Juan María Traverso, fallecido el pasado 11 de mayo.

Matías Rossi vuelve a tener como invitado a José María López (Prensa Toyota Gazoo Racing Argentina)

-¿Cómo se dio el debut en el TCR?

-Fue una invitación de Felipe Mc Gough (promotor de la categoría), Darío Ramonda (responsable de Toyota Gazoo Racing Argentina) y al haber un auto de Toyota en la categoría hubiese sido más fácil. Me generó muchas ganas el hecho de volver a correr en un auto solo porque hace muchos años que comparto el auto con otros pilotos.

-¿Cómo siente el piloto el tener que compartir su auto?

-Antes de hacer los campeonatos de Resistencia era bastante celoso de mi auto. Ahora estoy acostumbradísimo. Es clave tener confianza en tu compañero para que la dinámica de trabajo sea más fácil.

-¿Qué le falta al auto del WEC?

-En Le Mans sabíamos que el auto podía andar mejor porque tiene una mejor velocidad de punta. También en las 24 Horas se degradan mucho las gomas y naturalmente sabíamos que si en Interlagos no había un cambio de reglamento nos iba a costar de nuevo y puede considerarse la peor pista para el Lexus porque es más pesado y más alto. Para Austin el coche pegó un salto y en Fuji también se mejoró, pero estamos lejos. Necesitamos un cambio más grande contra los coches contra los que estamos compitiendo que son más bajos y livianos.

-¿El año que viene van a cambiar el coche?

-Seguiremos un año más con el Lexus porque el auto nuevo aún requiere de más desarrollo. Lo que sí esperamos tener un cambio de reglamento que nos permita mejorar porque no pelear por nada y estar tan lejos sobre todo es siempre difícil para ser protagonista.

Franco Colapinto y Pechito López en la gala de la FIA de 2019

-¿Vas a probar un auto de IndyCar?

-La posibilidad existió y existe. Se habló, pero no vino de mi parte. Hablaron con alguien de mi entorno, pero la realidad fui yo el que dijo que no. Es decir, no cierro la puerta nada, sé que puedo estar en cualquier categoría, pero no es lo que yo busco hoy para mi carrera. No es algo que esté buscando. Hoy estoy muy contento donde estoy de la mano de Toyota y lo que haga debe ser algo que me entusiasme y me genere algo a mí. Obviamente siempre quiero ganar, pero ahora busco más el feeling de disfrutar, sabiendo que no son tantos los años que me quedan.

-¿Qué equipo fue el que te contactó?

-No sabría decir porque nunca llegó a mis oídos. Le llegó a otra gente o quizá a mi viejo.

-¿Hoy corrés más para ganar o disfrutar?

-Para ganar, siempre. Soy muy competitivo. Lo que busco es que si voy a otra categoría que el automovilismo me siga dando satisfacciones.

-¿Qué te pareció Colapinto en sus primeras tres carreras en F1?

-Brillante. Superó las expectativas del equipo. También mucha gente no lo tenía en el radar, pero verlo hacer lo que hizo, los que lo conocen ya sabían lo que podía dar. De acá a un par de carreras los objetivos van a cambiar porque en algún momento él va a querer ganarle a su compañero de equipo. El automovilismo y más en la F1 es muy difícil porque al primero que le tenés que ganar es a tu compañero de equipo.

José María López sobre el Williams de Fórmula 1 en su exhibición en 2007 (Archivo CORSA)

-¿Ya hizo méritos para ganarse un lugar como titular en 2025?

-Sacando el fanatismo que a mí me encantaría que sí, porque es muy buena persona y tiene un talento impresionante, lo que ha hecho hasta ahora ha sido brillante, pero no creo que alcance todavía para que un equipo lo considere como titular hoy. Esa es mi opinión. En algún momento va a necesitar elevar más la vara. Además, estamos hablando de un solo equipo que hoy está disponible que es Sauber/Audi.

-¿Por qué pensás que sorprendió tanto?

-Es que siempre arrancar con algo nuevo es muy difícil y él con su poca experiencia en el Rookie Test en Abu Dhabi y la práctica libre en Silverstone y llegar así nuevo a mitad de campeonato donde todos los pilotos han girado y dos de tres pistas que no conoce, estar tan cerca del nivel de Albon... es muy bueno porque es difícil lograr eso. Hay que sacarse el sombrero con eso. Los chicos hoy de alguna manera, con poca experiencia llegan igual muy preparados y pueden medirse contra los más experimentados. Son muy rápidos. Bearman (Oliver) lo hizo en Ferrari, por ejemplo.

Con el Hypercar de Toyota con el que fue segundo este año en Le Mans (Photo Charly Lopez / DPPI)

-Si bien fueron diferentes épocas, ¿si a vos te hubiese tocado el fenómeno de las redes sociales y el impulso de las empresas argentinas, podrías haber corrido en F1?

-No me gusta volver mucho a esa etapa de mi carrera… Siempre digo que no me gusta culpar una cosa u otra. Muchas veces hay que estar en el lugar y momento indicados. En el caso de Franco se dieron todas las cosas. Se alinearon los planetas. Se juntó el gran talento de él con un grupo de gente que lo ayudó, lo quiere y lo maneja muy bien. Es gente muy inteligente que supo llegar a otro tipo de gente y fueron muy inteligentes en eso, ayudado por la forma de ser y el carisma de Franco. Justo se fue el piloto en el equipo donde está él y ya había probado el auto. Lo hizo muy bien. Yo quizá, estaba en un momento justo mío, pero no era el momento adecuado porque no estaba el apoyo. O el año (1999) que (Esteban) Tuero se bajó del Minardi, había patrocinio y se necesitaba de un piloto argentino en F1, pero yo era muy chico (nació el 26/04/1983). Estamos hablando de que son 20 butacas en la Fórmula 1 con miles de pilotos en todo el mundo. En esas 20 butacas tenés un año solo quizá para entrar y cuando sentís que estás listo no está la butaca. Capaz que en el fútbol tenés muchos equipos y lugares, pero en el automovilismo tenés eso, solo 20 butacas de las cuales tenés una o dos por año disponible.

-¿Por qué el piloto argentino se destaca a nivel internacional muchas veces sin recursos económicos y sin la facilidad que pueden llegar a tener los europeos?

-Primero por el automovilismo que tenemos que en nuestro país es un deporte muy importante. Nuestro ADN que ahora se despertó con lo de Franco. Hay muchos pilotos en nuestro país y tenés muchas carreras por fines de semana. Hay condiciones y pilotos muy buenos en la Argentina. El nivel de pilotos está para al menos tener un piloto en la F1 otra vez.

-¿Qué recordás del Flaco Traverso?

-Fue la persona por la que empecé a mirar automovilismo de chico y la razón por la que empecé a correr. Lo pude conocer y recuerdo que cuando volví a correr en la Argentina una vez entré en una charla que estaba dando y me tiró flores. Tengo los mejores recuerdos.