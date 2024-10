El clásico entre Argentina y Brasil con Maradona como invitado estrella que se viralizó en las redes a horas de la final del Mundial de Futsal

Las redes sociales recordaron un cruce televisivo con dos equipos plagados de estrellas en una cancha de las dimensiones de esta disciplina

Este domingo, el Mundial de Futsal celebrado en Uzbekistán tendrá una final para alquilar balcones: Argentina-Brasil. El clásico sudamericano se exportó a tierras asiáticas y, desde las 12, buscarán quedarse con la corona vacante porque el último campeón fue Portugal en 2021. Ese partido ha tenido decenas de antecedentes y la inminencia del encuentro decisivo recordó un particular duelo vivido entre ambos equipos, pero en un set de televisión hace exactamente 30 años.

El video traído al presente por el periodista Roberto Parrottino en redes sociales se puede encontrar completo en YouTube y muestra un partido en una cancha con dimensiones similares al futsal, que reunió a una selección argentina compuesta por Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y, ni más ni menos, Diego Maradona contra una Brasil que venía de ser campeona del mundo en Estados Unidos 1994 y formó con Taffarel, Dunga, Branco y Bebeto.

El contexto no es menor porque este evento se realizó a pocas semanas del doping positivo registrado por el Pelusa durante la Copa del Mundo y esta excusa permitió que vuelva a lucir la Celeste y Blanca para recordar viejas épocas. La calidad de ese Scratch fue demasiado para la Albiceleste, que cayó derrotada 7-4 con cinco goles anotados por Bebeto, pero la pieza de colección audiovisual entregó diversos retazos destacados.

“El partido del año lo juegan en Ritmo de la Noche”. Así lo anunció el conductor, Marcelo Tinelli, en un estudio que contó con una tribuna y un ambiente que llamó la atención del propio Maradona con una corta respuesta al presentador: “Clima bárbaro, clima de Mundial. Lo preparaste bien”. Incluso, había muchos fotógrafos y los equipos posaron ante las cámaras antes del inicio.

El recuerdo de un Argentina-Brasil a pocas horas de la final del Mundial de Futsal

Se jugaron dos tiempos de ocho minutos cada uno y la Selección tenía una táctica diseñada para frenar a los tanques de la Verdeamarela. “Ya lo tenemos resuelto. El que te queda libre, te vacuna. Más los brasileños, que la dejas picando y le pega... Goyco me dijo que patee cualquiera menos Branco”, soltó Maradona en cuanto al marcaje hombre a hombre que iban a llevar a cabo. Y Ruggeri lo chicaneó: “La táctica no es de él, es de Bilardo. Hombre por toda la cancha”. Ante esto, el 10 dijo que era suya, pidió que le consulten a Burruchaga para corroborarlo y la respuesta de Burru no tuvo desperdicicio: “Yo me enteré ahora, me dijo Diego”.

La primera etapa finalizó 4-2 en favor de Brasil y en el complemento no hubo oportunidad de una remontada. Finalizado el cruce, el ex jugador de Argentinos Juniors, Boca y Napoli, entre otros equipos, tuvo un diálogo cómplice con Tinelli, quien le tiró: “Saben jugar en la playa, viste...”. Y Maradona, que venía de meter dos goles en ese cruce, le devolvió la pared: “Los que no sabemos jugar en la playa somos nosotros, ja”.

“El domingo, la revancha”, firmó Parrotino frente a este recuerdo que, a más de uno, le puede piantar un lagrimón.

La selección argentina liderada por Matías Lucuix buscará este domingo quedarse con su segunda estrella en la historia de los Mundiales ante Brasil, que a su vez es el máximo ganador con cinco títulos y su última consagración se remonta a 2012. Cuatro años después, la Albiceleste se quedó con el honor y, en 2021, perdió la final ante Portugal.