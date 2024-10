El capitán de Argentina dio detalles del tenso cruce con su par de Francia en el sorteo: “La final la van a tener que ver”

Las declaraciones de Pablo Taborda sobre el momento en el sorteo con el capitán de Francia

La selección argentina de futsal se metió en la final de la Copa del Mundo que se está jugando en Uzbekistán, después de vencer por 3 a 2 a Francia en las semifinales. La Albiceleste se quedó con un electrizante duelo y jugará su tercera final mundialista consecutiva contra Brasil. Pero el enfrentamiento contra los galos arrancó vibrante desde antes del comienzo, cuando Pablo Taborda tuvo un picante cruce con el capitán del cuadro rival y el árbitro del encuentro.

“Les vamos a ganar igual”, soltó el portador de la cinta albiceleste ante la imposibilidad de elegir el color azul de la moneda, tonalidad que escogió a lo largo de todo el certamen. Ryan Shepheard, árbitro principal del cotejo, tomó un postura firme y no dejó al argentino elegir el lado preferido a la hora de realizar el sorteo y le dio prioridad a Nicolás Menéndez, representante del cuadro de Europa. El futbolista orientado por Matías Lucuix no se quedó en silencio y le recriminó a la autoridad lo ocurrido, al mismo tiempo que demostraba su confianza de cara al encuentro que estaba a segundos de iniciar.

“No me dejaron elegir el color. Siempre venía eligiendo el azul y cuando hizo el sorteo dijo ‘azul Francia’. Le respondí si podía elegir yo el azul que vengo eligiendo, y me dijo que no, ‘el azul va a Francia’. Ahí el capitán de Francia dijo ‘el azul lo quiero yo’”, rememoró la situación Taborda en una entrevista con La Vuelta, programa de Fox Sports. A su vez, comentó: “Yo no me di ni cuenta. Cuando terminó el partido y llegué al vestuario se pusieron a hablar de eso. La verdad es que me salió del alma, me olvidé dónde estaba, me olvidé de los micrófonos, me olvidé de todo y me salió eso”.

El picante sorteo entre Argentina y Francia en el Mundial de Futsal

A pesar de que la jugada le terminó saliendo bien, el número catorce reflexionó sobre lo que habría ocurrido si el resultado para la selección era desfavorable. “Menos mal porque si llegábamos a perder era un meme a nivel mundial”, declaró entre risas el jugador. Aunque no se achicó ante las chicanas y le tiró un dardo al cuadro europeo: “La final ellos la van a ver en Francia, nosotros la vamos a vivir”.

Además, dio su opinión respecto al controvertido partido entre Francia e Irán, que está bajo la sospecha dea manipulación del resultado. En dicho encuentro en la fase de grupos, el cuadro de Europa cayó por 4 a 1 y evitó quedar en el mismo lado del cuadro de Brasil, pero le tocó Argentina. “En el vestuario les dije que ellos habían querido jugar con nosotros y no con Brasil, que no se olviden de eso que nos tocó el orgullo. Todos vieron lo que hicieron en el partido contra Irán y todo lo que llevó a nivel mediático”, apuntó.

El tatuaje de Maradona de Pablo Taborda

Con esta victoria, Argentina llegó a la tercera final al hilo en el Mundial de futsal y, una de las cosas llamativas es que el grueso del platel se mantuvo. Uno de ellos es el capitán Taborda, que habló sobre la importancia que tiene la Selección en su carrera y como marcó su vida. “Es algo muy lindo porque si te ponés a pensar llegar a tres finales consecutivas es una locura. Tuve la suerte y agradezco a dios que tuve la oportunidad de jugar cuatro mundiales y llegar a tres finales. Ni cuando empecé a jugar este deporte soñé con tanto. Ojalá podamos tomar revancha del Mundial pasado y podamos levantar la Copa tan deseada en un Argentina-Brasil”, concluyó al cierre.

Los dirigidos por Lucuix se quedaron con unas semifinales que mantuvieron la expectativa hasta el último segundo, ya que tuvo una enorme atajada de Nicolás Sarmiento ante un potente remate rival. Argentina se llevó el resultado gracias al doblete de Kevin Arrieta y el tanto de Ángel Claudino. Ahora, deberá enfrentar en la final a Brasil, que eliminó a Ucrania por 3 a 2, el próximo domingo a las 12 del mediodía.