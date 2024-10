Los indicios que acercan a Fernando Gago a Boca Juniors

Fernando Gago sería el apuntado por Riquelme para hacerse cargo de Boca Juniors

Boca Juniors continúa en la búsqueda de un reemplazante de Diego Martínez para hacerse cargo de un plantel profesional que desde el lunes pasado está trabajando junto al interino Mariano Herrón (acompañado de Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez). Este domingo, en la Bombonera, este será el cuerpo técnico que se sentará en el banco de suplentes local para enfrentar a Argentinos Juniors por la Liga Profesional. Pero la idea de Juan Román Riquelme es que la próxima semana esté cerrado el reemplazante definitivo que permanezca hasta fin de año. Y el elegido sería Fernando Gago.

Una serie de indicios invitan a pensar que Pintita, hoy en Chivas de Guadalajara, es la opción A del Consejo de Fútbol xeneize. En las últimas horas comenzó a circular un rumor fuerte sobre el supuesto llamado de Román a México, para manifestarle el deseo de contar con sus servicios a la brevedad. En el contrato del ex futbolista del Real Madrid figura una cláusula de salida a su favor: es decir que, si Boca pone la plata y Gago la ejecuta, quedará liberado para negociar su arribo a la Ribera.

Es el elegido de Riquelme. En un contexto convulsionado por las últimas derrotas en fila (Racing en Avellaneda, el Superclásico con River y Belgrano en Córdoba), más la eliminación en la Sudamericana todavía latente, el presidente de Boca sabe que tiene que dar un golpe de timón para ir por el pase a la Libertadores 2025, algo que todavía no está sellado. Una vía de acceso es ganar la Copa Argentina (se confirmó el miércoles 23 de octubre como fecha del duelo ante Gimnasia La Plata por los cuartos de final, con sede aún por definir), mientras que la otra es la Tabla Anual, que mantiene al Xeneize a 5 puntos de la línea de ingreso.

Gago le ganó dos copas nacionales a Boca siendo DT de Racing, pero quedó eliminado en cuartos de la Libertadores 2023 ante el Xeneize (REUTERS/Agustin Marcarian)

La propuesta futbolística de Gago, quien dio sus primeros pasos en Aldosivi de Mar del Plata mostrando buenas intenciones aunque sin buenas resultados, y luego estuvo a cargo de Racing desde 2021 a 2023, donde justamente le ganó dos copas nacionales a Boca (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), es uno de los motivos que llevan a Román a inclinarse por él. De más está decir que la mesa de debate con el Consejo de Fútbol en Ezeiza está abierta, pero más allá de que Raúl Cascini, el Chelo Delgado o Chicho Serna emitan un voto, el que tiene la última palabra a la hora de la elección siempre es Riquelme.

La buena relación que existe entre ambos. Gago fue uno de los invitados al partido homenaje de Román el año pasado. No se conocieron en Boca, sino en la selección argentina. Justo cuando el mediocampista emigró al Real Madrid, Riquelme retornó al club para conducirlo a la conquista de la Libertadores 2007. En la Ribera recién se encontraron en la temporada 2013/2014, cuando Carlos Bianchi era el entrenador, y el 10 transitó su última etapa en el club antes de que la directiva conducida por Daniel Angelici no le renovara su vínculo y se marchara a Argentinos Juniors.

Juntos ganaron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 conformando un verdadero equipazo con Lionel Messi, Ángel Di María y Javier Mascherano, entre otros. Su permanencia en el seleccionado nacional no se extendería mucho más debido a la renuncia de Román tras la designación de Diego Maradona, que sí mantuvo en el plantel a Gago, pero no lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 (algo que sí haría Alejandro Sabella en Brasil 2014). A diferencia de otros ex Boca muy vinculados a Mauricio Macri, enemigo público de Riquelme, como Carlos Tevez, Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, Fernando está exento de este grupo.

Gago tiene otros dos ex Boca en su cuerpo técnico. El DT de Chivas de Guadalajara está trabajando junto a Federico Insúa, quien también lo acompañó en Racing, y Fabricio Coloccini, hombres que conocen a Boca desde adentro. De hecho, Colocha fue otro de los invitados de honor a la despedida de Riquelme en la Bombonera y hasta se dio un abrazo sentido con el 10, con quien compartió vestuario también en la selección argentina.

Fabricio Coloccini, integrante del cuerpo técnico de Gago en Chivas (Crédito: Javier Garcia Martino y Fabian Ramella – Prensa CABJ)

El Pocho, producto de la cantera inagotable de Argentinos Juniors al igual que Román (es dos años menor), no estuvo en su primera etapa en Boca al lado del Diez, pero sí se unió a las filas boquenses en la temporada 2009/2010, justo antes de que Jorge Amor Ameal le renovara contrato. De todas formas no habría que descartar, en caso de que avance la negociación, que algún nombre “de la casa” se sume al cuerpo técnico de Pintita.

Los rumores recientes de la posible salida de Gago. Esta no es la primera vez que el entrenador de Chivas de Guadalajara asoma la cabeza para desligarse del club mexicano, ya que hace un par de meses fue una de las opciones fuertes de la selección ecuatoriana de fútbol para hacerse cargo del plantel de cara a las Eliminatorias mundialistas de 2026. Finalmente arregló otro argentino como Sebastián Beccacece, pero Fernando se había mostrado abierto a escuchar una propuesta y se había sentido halagado por el interés de un seleccionado nacional.

Quien quiera llevarse a Gago de Chivas antes de que culmine su contrato a fin de año (tiene opción de renovación) deberá desembolsar más de un millón de dólares. Las condiciones de su hipotética salida es lo que estudian hoy Román y compañía, mientras pergeñan un Plan B en caso de que la contratación de otro hijo pródigo no llegue a buen puerto. Esto es algo que ya había sucedido el año pasado, cuando el Consejo contactó al Tata Martino, pero recibió una negativa y decantaron en Jorge Almirón. Ahora, todo está por resolverse esta misma semana.