La lapidaria crítica de una gloria de Boca Juniors contra Riquelme: “El hincha le va a hacer pagar no jugar la Libertadores”

El Mono Perotti contra Riquelme

En estos momentos la actualidad deportiva e institucional de Boca Juniors es objeto de análisis de propios y extraños. A la espera de la designación de un nuevo entrenador que reemplace al saliente Diego Martínez, quien se despidió por la puerta de atrás luego de haber amagado con darle una identidad al equipo y sacar buenos resultados en el primer semestre del año, una vieja gloria xeneize se fijó en las obligaciones y responsabilidades de Juan Román Riquelme, presidente del club.

“Cuando vos toda tu vida pregonaste que la Copa Libertadores es lo importante y hace un año y pico que no la podés ni jugar, que no competís y pregonaste eso cuando no estuviste en el club, hoy que estás en el club te lo van a hacer pagar, es real eso. El hincha te quiere, te quiere, te quiere, pero dale resultados. No le vendas al hincha que sos campeón en waterpolo y el club está bárbaro”, fue una de las primeras sentencias de Hugo Perotti, campeón de la Libertadores 1978 (hizo dos goles en la final).

En la misma sintonía, expresó en diálogo con Súper Deportivo Radio: “No soy optimista a corto plazo y tengo miedo de que Boca se quede afuera de la Libertadores 2025. Si no ganás la Copa Argentina, podés tener los dos peores años de los últimos 25 en la historia del club. Ahí se puede perder tranquilamente toda la idolatría de Riquelme, todo lo lindo que generó y que pueda tener para explotar en el club. Lo puede perder todo de un plumazo”.

Más tarde, la crítica contra Riquelme prosiguió: “Quererlo a Román no es decirle todo que sí. Vos no podés tener un club rico y tener jugadores de 2 pesos con 50. Antes todo el mundo se moría por venir a Boca y ahora todo el mundo se quiere ir de Boca”.

El Mono Perotti junto a Miguel Brindisi en el homenaje que Boca le hizo a Diego Maradona en la Bombonera (Foto Rodrigo Valle/Getty Images)

Otro de los focos de su análisis fueron las transferencias e inferiores: “Boca ha vendido por casi 100 millones de dólares. Vació la parte de Boca Predio, de todos los chicos que han tenido, que no son de esta gestión, eh. Son todos de gestiones anteriores los chicos que han vendido. Hay jugadores que están en el club hace 10 o 12 años. Y lo otro es que no hay que olvidarse de qué es lo que quedará en la parte de inferiores para el futuro”.

Por último, Perotti se fijó en la relación entre el presidente y los entrenadores de turno: “Hace tres, cuatro o cinco meses pasaba con Pol Fernández que Riquelme salía a decir que era el jugador más inteligente del fútbol argentino... ¿cómo hace el técnico para sacarlo a Pol Fernández si el presidente de tu club te está diciendo que es el mejor? Van a decir que está en contra del presidente o que está loco. Y encima el presidente es Juan Román Riquelme, no es cualquiera”.

En tanto, dejó entrever cuál es su candidato para reemplazar a Diego Martínez como director técnico: “El último gran Boca fue el del Mellizo (Barros Schelotto). El que vi con regularidad. Era el que proponía, iba a buscar, iba al frente”. Y aclaró: “Si la cosa entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico no está alineada, vos mañana podés traer a Klopp y no te va a ir bien, porque el primer día que a Klopp le bajaste una línea de algo que no le gustó a él, va a discutir con vos y va a tener problemas”.