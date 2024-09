Nuevo guiño de Christine GZ a Colapinto: se mostró con una camiseta de Boca y describió su relación con la cámara apagada

Franco Colapinto y Christine GZ suelen divertirse en sus encuentros en las carreras. La española se mostró con una camiseta de Boca Juniors, el club de los amores del piloto argentino

Desde la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 se destacó arriba y abajo del auto. Desde sus primeras entrevistas, con su frescura y espontaneidad, rompió el molde delante de los micrófonos. Con la piloto y actual cronista Christine GZ, el piloto argentino generó una química especial y cada vez que se mostraron juntos se los vio sonrientes y disfrutando de momentos divertidos. Sobre ello volvió a hablar la española, quien además ofreció otro guiño al corredor de 21 años al lucir con una camiseta de Boca Juniors, equipo del que es hincha el bonaerense de Pilar.

“La camiseta me la regalaron, pero quería mostrarla”, contó Christine en una entrevista con La Vuelta en Fox Sports. “Cada vez que nos veíamos decíamos ‘bueno, vamos a ser más serios para que no se arme otra historia’, pero cuando nos encontrábamos empeoraba la cosa y nos sacaban un video mientras nos saludábamos”, contó.

“La última vez que lo vi en el paddock (boxes) él estaba haciendo una nota con Sky Sports y me miraba como diciendo que era medio aburrida y me dijo ‘¿cuándo me vas a hacer una nota? Esto es muy aburrido’”, agregó a modo de anécdota.

Christine GZ volvió a elogiar a Franco Colapinto

En tanto que aclaró que, más allá de la simpatía entre ambos, “no hubo nada”. Christine destacó sobre la llegada de Franco a la F1 que es “un golpe de aire fresco. Es brutal. Es un chaval muy majo (gracioso, agradable). Muy simpático, real y en la F1 que es todo muy estricto es algo que hacía falta, no solo para nosotros como periodistas sino que a nivel general”.

Christine también explicó que, más allá de la personalidad de Franco, también hay que entender a los pilotos cuando se bajan del auto luego de una carrera y quizá no es el mejor momento para dar testimonios, sumado a lo monótono de los temas a tratar, siempre relacionados a la carrera: ”Todo el rato lo mismo, las mismas preguntas, acabas la carrera y estás cansado”

Franco igual suele manejarse de la misma manera con varios de los cronistas latinos con los que suele interactuar en notas que luego son divertidas porque hasta llega a hacerles preguntas a quienes lo entrevistan.

Christine GZ habló de sus divertidos encuentros con Franco Colapinto

Colapinto, actual piloto de Williams, completará la temporada con el equipo inglés de Grove y para el año próximo de momento no tiene lugar como titular, ya que su butaca será para Carlos Sainz, quien acompañará a Alex Albon. En tanto que el jefe del team británico, James Vowles, reveló que está gestionando con Sauber/Audi para que el argentino pueda correr en la escuadra suiza en 2025.

Como adelantó Infobae el pasado 16 de septiembre, el plan B para Colapinto es seguir ligado a Williams y quedar como piloto de reserva. Ello, sumado a un plan de 6.000 kilómetros arriba de un Williams de dos temporadas atrás, además de las miles de horas de simulador.

Por lo pronto, Franco Colapinto se tomó unos días de descanso y volverá esta semana a Inglaterra para continuar con los trabajos en Williams de cara a la próxima fecha que será el 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de Américas en Austin, Texas.