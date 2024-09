El “nocaut más violento” en la historia de UFC: un luchador dejó inconsciente a su rival con un brutal rodillazo en el rostro

El brutal nocaut de UFC que recorre el mundo

El pasado evento de UFC en París quedará en la memoria de los aficionados a las artes marciales mixtas durante mucho tiempo. Fares Smile Killer Ziam, un peleador francés nacido en Venissieux, protagonizó uno de los nocauts más brutales y espectaculares del año, dejando a su oponente estadounidense, Matt Frevola, inconsciente en el octágono. La magnitud de este KO no solo sorprendió a Frevola y a su equipo, sino a todos los presentes y a quienes siguieron el evento en vivo alrededor del mundo.

Desde el comienzo, Ziam demostró una superioridad abrumadora durante el combate. En el primer asalto, intentó someter a su rival con una guillotina que, aunque no logró finalizar, marcó el tono del enfrentamiento. Frevola sobrevivió a esta primera embestida pero no tardó en ser abrumado con una serie de golpes contundentes por parte del francés.

La segunda ronda siguió una tónica similar. Ziam, con precisión y técnica, conectó golpes certeros al rostro de Frevola, quien a duras penas resistía. La capacidad del estadounidense para llegar al tercer asalto parecía un milagro, pero la determinación de Ziam de no dejar la decisión en manos de los jueces era evidente.

El clímax de la pelea llegó a dos minutos del final del último asalto. Ziam, al no conformarse con una simple victoria por puntos, lanzó un devastador rodillazo a la cabeza de Frevola, enviándolo directamente a la lona. La espectacularidad y brutalidad del golpe dejó a Frevola inconsciente, boca abajo y sin reaccionar en el suelo. Incluso un espectador exclamó: “¡Frevola está fuera, carajo, eso da miedo!”.

La actuación de Ziam fue simplemente dominante. No dejó espacio para dudas sobre su superioridad en el octágono. Apenas Frevola cayó al suelo, el árbitro tuvo que intervenir rápidamente para evitar más daño innecesario. La intervención fue crucial ya que la contienda claramente había terminado en el momento del brutal rodillazo.

Los aficionados y expertos no tardaron en elogiar la actuación de Ziam. Un fanático incluso calificó el KO como “uno de los nocauts más brutales que he visto”, mientras que otros sugirieron que es un firme “contendiente al KO del año”. Otros, en tanto, se mostraron molestos con el francés por seguir golpeando a su rival una vez que cayó sobre la lona: “No es agradable que, tras ese rodillazo, no se percaté de que su rival está inconsciente. Sin bucal le ha golpeado dos veces más. Lamentable”.

A sus 27 años, Fares Ziam acumula una racha de cuatro victorias consecutivas en la UFC, con un récord impresionante de seis victorias y dos derrotas. Este triunfo, en particular, es significativo no solo por la manera en que se produjo, sino por el escenario en el que sucedió: frente a su público local en Francia.

Previo a este combate, Ziam ya había demostrado su valía en la máxima competición de MMA. Hace siete meses, antes de enfrentarse a Frevola, obtuvo una victoria destacada en la Ciudad de México, donde venció al peruano Claudio Puelles por decisión unánime en uno de los eventos de UFC en la Arena CDMX. Esa pelea se extendió durante tres intensos asaltos, y aunque no tuvo el final espectacular del combate contra Frevola, reafirmó el talento y la resistencia del francés.

El futuro parece brillante para Fares Ziam. Con su consistencia y habilidades, no solo ha capturado la atención de los aficionados, sino que también gana enteros para adentrarse en el ranking de los mejores peleadores de peso ligero. Este último combate podría ser el trampolín que necesita para consolidarse como uno de los grandes nombres en la UFC.