Toto Salvio habló de las turbulencias de la selección argentina en Rusia 2018: “Pasaron cosas raras”

Las duras declaraciones de Eduardo Salvio sobre su paso el Mundial 2018 con la selección argentina

La fallida Copa del Mundo de Rusia 2018 dio mucho de qué hablar en su momento con la dirección técnica de Jorge Sampaoli y, con el correr de los años, la cenizas vuelven a encender el fuego de lo que fue un Mundial para el olvido para la selección argentina. Ahora, Eduardo Salvio, que fue titular en la clasificación de Lanús a las semifinales de la Copa Sudamericana, rememoró su paso con la camiseta albiceleste y dio detalles de lo que ocurrió en los vestuarios.

“Pasaron cosas, por decir, cosas raras. Situaciones que nunca me imaginé que podían pasar. No sé, no en un Mundial, sino que dentro de un plantel”, fueron las palabras del Toto recordando lo ocurrido en 2018, en un certamen en el que los roces entre los referentes y Sampaoli quedaron a flor de piel y en el que Argentina quedó eliminado en octavos de final a manos de Francia.

Igualmente, remarcó la importancia que tuvo en su vida haber vivido esa experiencia. “Para mí lo máximo que le puede pasar a cualquier jugador es jugar un Mundial. Aunque pasaron cosas que que uno no se lo esperaba, haber ido al Mundial, estar dentro de 23 jugadores después de la cantidad de jugadores que hay, para mí es lo más grande que me pasó en toda mi carrera. Después sí podemos debatir, eh, si nos fue bien, si nos fue mal”, puso en valor en una entrevista con TNT Sports.

El volante disputó los primeros dos partidos de la Copa del Mundo, el empate 1 a 1 contra Islandia y la derrota por 3 a 0 frente a Croacia. En total vistió la casaca del combinado nacional en 14 oportunidades. ”La experiencia de jugar un Mundial no tapa lo que pasó adentro. Esa imagen que tengo del primer partido, salir a la cancha sabiendo que te están mirando todo el país, todo el mundo. Para mí una sensación increíble. Para mí fue lo máximo jugar el Mundial. Como jugador, lo máximo”, agregó.

“Yo me quedo con con eso. Soy un agradecido también porque me dieron la oportunidad de ir, de compartir más de un mes con jugadores de primer nivel, con Leo (Messi) que ya todos saben lo que significa y se pueden imaginar lo que debe ser compartir el día a día con él. Para mí, una experiencia única”, aseguró el ex jugador de Boca.

Al mismo tiempo, también recordó sobre los primeros pasos de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección y cómo se empezó a forjar La Scaloneta. “Él estaba muy cerca de grupo, prácticamente todo el el tiempo estaba con los jugadores. A partir de eso, cuando el termina siendo técnico, quieras o no, la relación ya está y quedó. Todos los chicos que iban ya habían compartido convocatoria desde antes con él y se sentían cómodos”, evocó. A esto, le sumó: “Genera mucha confianza en el técnico y eso hace que adentro de la cancha des un plus. No es solamente por el compañero que tenés al lado, sino que también es por el técnico que te está bancando. Tenés una relación especial, que no es normal a cualquier otro club”.

Por otro lado, Toto también habló sobre su actualidad con Lanús y la importancia que tuvo Ricardo Zielinski en su llegada al Granate. “Zielinski es un técnico con el que se puede hablar siempre. Volver fue la mejor decisión que tomé. Era un buen momento para volver, siempre mi idea fue regresar”, resaltó Salvio. También recordó su paso por el Xeneize y el día en que le pidió la 10 a Juan Román Riquelme. “Mi paso por Boca fue muy positivo. Gané cinco títulos. Siempre estoy agradecido por el lugar que me dieron Fue una experiencia hermosa. Para agarrar la 10 le fui a preguntar a Román, cuando se fue Carlitos estaba disponible y nadie quería agarrar la camiseta. Les pregunté a los chicos y ellos me apoyaban. Después Riquelme me dio el ‘ok’”, rememoró.

Salvio volvió a Lanús después de marcharse en el año 2010 para desembarcar en el Atlético de Madrid. Luego de pasar por el Benfica, Boca y Pumas de UNAM, volvió a vestirse de granate en el 2024. Desde su vuelta, Toto marcó dos goles y jugó en 10 partidos, ya que sufrió algunas lesiones que lo marginaron del terreno de juego. El equipo del Ruso Zielinski logró clasificar a las semifinales de la Sudamericana tras eliminar en penales a Independiente de Medellín y deberá jugar contra el ganador de Libertad de Paraguay y Cruzeiro, que se impuso por 2 a 0 en la ida.