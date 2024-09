El rotundo cambio de look de Luis Suárez que causó furor en los fanáticos

EL nuevo look de Luis Suárez

Luis Suárez volvió a estar en el centro de la escena. Es que hace pocas semanas atrás, el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay se despidió para siempre de la Celeste. En un emotivo homenaje que se realizó en el estadio Centenario tras el empate frente a Paraguay por el partido de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026, el delantero dijo adiós junto a su familia.

Luego de haber sido el gran protagonista de aquella velada en Montevideo, El Pistolero regresó a Estados Unidos para sumarse al Inter Miami. En las últimas horas, su esposa Sofía Balbi fue la encargada de subir la foto a sus redes donde se puede apreciar el nuevo look de Suárez. En la imagen, se ve al número 9 del conjunto de la MLS con el pelo de color platinado por primera vez en su larga trayectoria.

Más allá que su pareja publicó su cambio, el propio futbolista compartió la historia en su cuenta de Instagram y escribió: “Nuevo look”.

El presente de Suárez con el Inter Miami no podría ser mejor. El equipo que dirige el Tata Martino viene de empatar en su visita a Nueva York. El conjunto local alcanzó el 1-1 en la última jugada del encuentro. Las Garzas sumaron su segundo empate consecutivo en la MLS, pero continúan firmes en la cima de la Conferencia Este con 65 puntos, 10 más que su escolta, Cincinnati.

Cuando restan cinco fechas para el final de la temporada regular, el elenco rosado tiene como objetivo conquistar el MLS Supporters’ Shield, que se le otorga al equipo que más puntos suma en la tabla. Hasta el momento, Suárez suma 17 goles en la temporada y se ubica en el segundo puesto de la tabla de artilleros de la competición con otros atacantes, a dos conquistas del líder Christian Benteke, del DC United (19).

Suárez atraviesa un gran presente en el Inter Miami (Brad Penner-Imagn Images)

En las últimas horas, el que se refirió a su relación con el histórico goleador fue Marcelo Bielsa. En la conferencia previa a lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, el entrenador argentino a cargo de la Celeste se deshizo en elogios para el atacante y remarcó la importancia que tuvo en el equipo en el tiempo que compartieron juntos en la selección desde su llegada a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Para mí, fue un aporte muy significativo. Su peso en la Copa América, aunque ustedes puedan relativizarlo, fue importante. Si éramos cuartos hubiera sido un fracaso, salir tercero no, si bien estaba por debajo de las expectativas. En el segundo tiempo con Canadá, Luis tuvo una importancia capital para empatarlo y que después ganemos por penales. En ese partido que jugó en el segundo tiempo, tuvo un rendimiento futbolístico muy importante. Convirtió y contagió unas ganas de jugar y un rendimiento físico muy importante y valorable. Todos sabemos lo que aporta”, explicó Bielsa.

“En la Copa América aprendí de él, como aprendí de muchos centroatacantes. Luis cada pase va viendo si el que recibe la pelota está en condiciones de habilitarlo y, si está en condiciones, se mueve porque entiende algo que solamente lo entienden los que tienen una gran voracidad por convertir. Nunca deja pasar una posible habilitación sin ofrecer un movimiento porque sabe en la posible habilitación y coordinada con el movimiento está el gol, y él está enamorado del gol. Luis siempre está enojado y se enoja porque no le dan la pelota que él sabía que había que darle para convertir”, agregó el técnico con pasado en la selección argentina, Leeds United y otros equipos en Europa.

“Los grandes delanteros siempre dicen donde quieren que vaya la pelota, no van a donde fue la pelota. Es una diferencia enorme. Los buenos de verdad dicen: ‘Tiramela acá’. Los comunes van al lugar adónde fue la pelota y en mayoría de los casos llegan tarde”, dijo.

Acto seguido, comparó el nivel de El Pistolero con otros grandes futbolistas de área con los que compartió tiempo en su carrera. “Dirigí a Batistuta, Crespo, Aduriz, Darwin y lo vi a Suárez de cerca y me empecé a interiorizar. Y una de las cosas que le pregunté es si él pateaba al arco, y me dijo que no, que patea a un lugar del arco. Y tiene un sabor enorme para cualquiera que entiende de fútbol. Todos pateamos, pero a un lugar del arco patea Luis Suárez. El contacto con él fue muy enriquecedor porque al jugador se lo termina de conocer cuando se lo entrena”, concluyó.

Luis subió la publicación de su esposa Sofía Balbi con su nuevo color de pelo