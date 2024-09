Una promesa de Argentinos y la Selección decidió cambiarse el apellido: “Es algo que estaba esperando desde hace cuatro años”

Tobías Ramírez Cardozo adoptó el apellido de su padrastro. El defensor de Argentinos Juniors contó el por qué de la decisión

El futbolista de Argentinos Juniors y la selección juvenil conocido como Tobías Palacio logró culminar el trámite para cambiarse su apellido original al de Ramírez Cardozo, en honor a su padrastro, Sebastián, quien lo crió desde pequeño. El defensor de 17 años brindó una entrevista al canal oficial del club de La Paternal y explicó los motivos de su decisión.

“Era algo que estaba esperando y lo estaba tramitando desde hacía cuatro años, desde antes de la pandemia. Era un gesto que quería tener con mi padrastro que fue el que me crió desde que yo nací, prácticamente. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Siento que es como mi padre real”, explicó Ramírez Cardozo desde el predio del Bicho.

Tobías es una de las grandes promesas de Argentinos. Oriundo de Virrey del Pino, La Matanza, debutó en la Primera División del Semillero del Mundo el pasado 28 de enero en un partido frente a River Plate y en marzo de 2022 fue convocado por Pablo Aimar a la selección argentina Sub-17, en la que disputó el Sudamericano de Ecuador bajo el mando de Diego Placente. En mayo de 2024 le llegó la oportunidad de pasar al Sub-20 que conduce Javier Mascherano y recientemente participó del torneo de la Alcudia.

“Me acuerdo que de la nada le conté a mi mamá que me quería poner el apellido de papá (por su padrastro) y ella se sorprendió porque uno de chico por ahí no tiene tanta noción, pero yo siempre estuve convencido de que era su hijo y él mi papá. Siempre me encantó la idea de llevar su apellido”, continuó el jugador con soltura y madurez.

Tobías Ramírez Cardozo en su debut en la Primera de Argentinos Juniors frente a River Plate (Argentinos Juniors)

En cuanto a la importancia de su padrastro en su vida, Tobías Ramírez Cardozo recordó que estuvo al lado suyo prácticamente desde que nació. “Gracias a Dios, todo lo que viví fue al lado de él. Con mi vieja también. Estoy súper agradecido porque si soy lo que soy es gracias a él también”, siguió el joven zaguero.

El momento de comunicar la noticia del cambio de apellido fue todo un acontecimiento y Tobías contó que se reunió con su familia para comentarles la decisión y que a todos los “tomó por sorpresa”, pero “todos estaban muy felices y me apoyaron en lo que había decidido”.

Otro de los temas que reveló el futbolista es que al llegar al predio de Argentinos se acordó que debía actualizar su nombre en sus perfiles de redes sociales y que ya se encuentran al día con su nuevo apellido.

“Le diría a alguien que está pasando por la misma situación que haga lo que sienta. Si sienten amor por una madre o un padre que biológicamente no lo es, lo hagan. En mi caso, con mi padre biológico no tenía relación desde hace muchos años y eso fue un motivo más para decir: ‘No quiero tener nada más que ver con su apellido ni nada’. Entonces eso influyó y también el amor que le tengo a Sebastián que es mi padre y doy todo por él. “Cuando acá en el club me actualizaron los datos y me pusieron Ramírez, se lo mostré y se puso a llorar un poco. Es una alegría inmensa”, cerró Tobías, dando un mensaje inspirador.

Tobías Ramírez en las inferiores de Argentinos Juniors (Argentinos Juniors)