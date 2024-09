Gianluigi Buffon se casa con Ilaria D’Amico: la historia de amor que se inició con un resonante escándalo de infidelidad

Buffon y su actual pareja, Ilaria D'Amico

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico confirmaron la fecha y el lugar de su tan esperado matrimonio. La ceremonia se llevará a cabo el 28 de septiembre en la pintoresca región de Toscana, específicamente en Lucca, según informó La Gazzetta dello Sport. Este evento marcará el punto culminante de una relación de casi once años entre el ex portero de la Juventus y actual jefe de la delegación de la Nazionale Italiana, y la reconocida periodista y presentadora de televisión.

Los preparativos para la boda están en su fase final, y la pareja ha decidido que la celebración se extienda por dos días. El primer día, sábado, estará dedicado a una ceremonia civil íntima, seguida de una fiesta exclusiva con un grupo selecto de amigos y familiares. El domingo, los invitados disfrutarán de un brunch en una espectacular ubicación con vistas al mar en Forte dei Marmi.

Inicialmente, Buffon y D’Amico habían planeado casarse en junio de 2024. Sin embargo, los compromisos futbolísticos de Buffon con la Nazionale durante la Eurocopa obligaron a la pareja a posponer la fecha. “Estamos muy serenos y felices. Esta es la cosa más importante”, declaró Buffon.

(Revista Chi) El mismo portal que entrevistó a Seredova, publicó fotos inéditas de Buffon y su actual pareja

La relación entre el ex futbolista y la presentadora comenzó en 2013, y no fue en los mejores términos. Según la prensa europea, fue fruto de una infidelidad de Buffon hacia su ex esposa Alena Seredova, con quien tiene dos hijos. La madre de David Lee y Louis Thomas Buffon, de 14 y 16 años respectivamente, mantuvo una larga relación con el futbolista de la Juventus con quien se casó en 2011. En 2014 se conoció el divorcio por culpa de una gran traición del padre de sus hijos.

“Me habría gustado saber que mi matrimonio estaba roto por otra vía que a través de la prensa. Me habría gustado el propio interesado (Buffon) me lo hubiese dicho, o alguien de mi entorno”, reveló la oriunda de Praga, quien se enteró, mediante los medios de comunicación, que Buffon le era infiel con una periodista de la cadena Sky. “Aunque traumáticos, algunos acontecimientos sirven de aprendizaje”, remarcó la checa y agregó: “La madurez ayuda a comprender que en la vida puedes pensar que algo es para siempre cuando en realidad esas promesas no tienen valor”.

En 2014, Alena comenzó una relación con el empresario Alessandro Nasi

En aquel año de mundial, la prensa italiana informó acerca del amorío de “Gigi” y la periodista deportiva Ilaria D’amico, quien posteriormente se convirtió en su segunda y actual pareja con la que conformó una nueva familia junto a Leopoldo Mattia Buffon de ocho años. Pasado el escándalo, Buffon y D’Amico se han mostrado como una familia unida, integrando a los hijos de relaciones anteriores.

Ilaria D’amico, la futura esposa de Buffon:

El jefe de la delegación de Italia, Gianluigi Buffon, y su pareja, Ilaria D'Amico, posan con el trofeo después de que se anunciara que Italia y Turquía serán los anfitriones de la Eurocopa (REUTERS/Denis Balibouse)

Alena Seredova, ex esposa de Buffon:

