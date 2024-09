Gallardo llevó a River a una nueva semi de Copa y rompió una marca de Bianchi: “Dije que no es magia, pero fue una semana mágica”

River Plate avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer a Colo-Colo por 1-0 en el Estadio Monumental. El gol decisivo fue anotado por Facundo Colidio, quien aprovechó una jugada de pelota parada para definir con un toque por encima del arquero chileno Brayan Cortés. Este resultado, sumado al empate 1-1 en el partido de ida, le permitió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo. Una instancia que es récord para Marcelo Gallardo, ya que se convirtió en el entrenador con más semifinales alcanzadas en la historia de la Copa Libertadores: 6. Según informó Opta Javier, el Muñeco superó a Carlos Bianchi y al brasileño Renato Gaúcho e igualó a su compatriota, Luiz Felipe Scolari.

“Los partidos de Copa son especiales, lo que se vive en la previa, como lo vive la gente y nosotros, siempre hay un estímulo especial y hoy no fue la excepción. Fue un partido durísimo contra un muy buen equipo como Colo Colo, que se mostró combativo”, fue el primer análisis de Gallardo en la conferencia de prensa. Con este triunfo, River Plate vuelve a las semifinales de la Copa Libertadores después de cuatro años y ahora espera por el rival que saldrá del ganador del duelo entre Fluminense y Atlético Mineiro. “No lo evalué, sinceramente. Estábamos muy metidos en nuestra serie, que era muy compleja, y en el partido del sábado. Teníamos poco tiempo para reflexionar sobre qué nos conviene, mañana veremos cuál de los rivales que se define es el que pasa y lo afrontaremos de tal manera”, continuó el DT.

Gallardo recordó el Superclásico ganado el último sábado en La Bombonera y afirmó que se completó “una semana redonda”, porque se pudo coronar con la clasificación en la Copa Libertadores. “La sensación es de haber hecho un trabajo que culmina con esta serie durísima de Copa, con un clásico en el medio. La sensación es muy linda, de felicidad. Fuimos un equipo muy comprometido con la causa. Si no se puede jugar, o hacer lo nuestro, tiene que haber un compromiso de equipo como lo mostraron ellos”. A la hora de resumir en una palabra lo logrado por su equipo en estos últimos días de definiciones, el Muñeco mencionó: “Compromiso”.

“Un compromiso muy grande para entender hacia dónde queríamos ir con poco tiempo de trabajo y con los objetivos muy cercanos. Claramente había que tener un convencimiento y compromiso para ir por acá de una manera. Los jugadores interpretan y asimilan un mensaje o idea y la hacen propia, es lo mejor que te puede pasar. Más cuando no tenés mucho tiempo. Dije esto no es magia, pero esta semana sí pareció una semana mágica en cuanto a lo que se consiguió en los últimos días. Y eso se debe al compromiso de los jugadores”, valoró el entrenador millonario.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

Los otros equipos semifinalistas de Copa Libertadores : “No voy a hacer comparaciones, nunca es bueno. Sí que el objetivo principal de nuestro club era intentar tener un equipo que pueda sostenerse para llegar lo más lejos posible. Cada vez estamos más cerca”.

“Todavía tenemos posibilidades de seguir creciendo, no nos conformamos. Si bien es un montón, no nos conformamos con haber podido pasar estas dos series de Copa, ante Talleres y Colo Colo, con equipos muy duros y haber ganado el Superclásico. Queremos un equipo con mucho más vuelo, va a llevar tiempo como todo”.

El rendimiento de Kranevitter : “Más allá de entrar en nombres propios, llegamos y teníamos que hacer el diagnóstico de cómo estaban todos. Dónde estábamos parados, dónde estaban ellos y en qué situación futbolística, física y mentalmente. A algunos los conozco más que a otros, después vas viendo momentos y cómo evolucionan día a día. Sigo en la búsqueda permanente de que ellos tengan el mejor estado de formal. El sábado fue una muestra clara de jugadores que no venían siendo titulares. No es venir y cumplir, tenemos el compromiso y el orgullo de tener una camiseta que exige, si no entrenas al máximo...”.

Colo Colo terminó con mayor posesión de la pelota : “A veces se da porque el partido se puede ir fraccionarlo desde el resultado, el que pierde asume más riesgos y el que va ganando tal vez merma su estado de forma. Llegamos en un estado bueno anímica y mentalmente, pero enfrentamos a un equipo con mucha energía y descansado. Venimos de 11 días con cuatro partidos, y el partido del sábado fue mucho el desgaste. Puede ser por ahí que se dio lo de la posesión. También juega el rival, Colo Colo tiene buen manejo. Tuvieron más la pelota, pero no tuvieron jugadas claras ni nos dañaron”.

Su decisión de irse de River, volver al ruedo en Arabia Saudita y regresar al club de sus amores :

Fue muy difícil para mi tomar la decisión de irme en ese momento. Es muy difícil irse de River. Después de tantos años de estar en un mismo lugar, con la misma carga y el compromiso emocional y lo que significa gestionar emocionalmente futbolísticamente y humanamente a un montón de personas genera desgaste. En ese momento creí que era lo mejor irme. Tuve un año que lo disfruté bastante sin trabajar, disfruté de otros momentos de mi vida, me sentí bien y cuando tuve ganas de trabajar lo hice y hoy de nuevo estoy muy feliz. Me siento cómodo y es muy agradable. A veces es momento para salirse, alguno no quiere hacerlo para no dejar, River es parte de mi vida, es difícil salirse de ahí, y a veces es bueno salirse para ver con mayor claridad. Hoy me encuentro más claro y más viejo también, con las canas que tengo! ja es parte del desgaste”.