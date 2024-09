Escándalo en el Mundial de Futsal: FIFA investigarán el partido Francia-Irán tras las sospechas

El polémico gol de Irán contra Francia en la Copa del Mundo de Fustal

La FIFA ha confirmado la apertura de una investigación ante las acusaciones de manipulación de resultados en el polémico partido de Futsal entre Francia e Irán, correspondiente al Grupo F del Campeonato Mundial de Futsal que se disputa en Uzbekistán. La noticia fue divulgada por la prensa inglesa, específicamente por The Guardian y Daily Mail, a quienes la Federación Internacional de Fútbol Asociación aseguró estar “al tanto de las quejas presentadas por varias federaciones”.

El encuentro, que terminó con una victoria de Irán por 4-1, ha generado una ola de críticas y sospechas entre los equipos participantes, incluyendo Libia, Paraguay y Tailandia, que han solicitado una investigación formal. Según los reportes, el desarrollo del partido estuvo marcado por actitudes pasivas y una aparente falta de competitividad por parte de ambos equipos, especialmente en la primera mitad del encuentro, lo que levantó sospechas de un posible acuerdo entre las selecciones.

El punto más álgido del partido llegó cuando Salar Aghapour, delantero de Irán, anotó el primer gol en circunstancias que muchos han considerado inusuales. Thibaut Garros, arquero de Francia, no mostró resistencia en lo que parecía un disparo fácil de atajar, lo que avivó las sospechas de un posible amaño. La actuación del guardameta fue calificada como “un espectáculo vergonzoso” en redes sociales, con internautas y especialistas sugiriendo que la selección francesa no estaba disputando el partido con la seriedad que exige una competencia mundial.

El resultado final dejó a Irán en primer lugar del grupo, lo que le permitió evitar un cruce prematuro contra Brasil, máximo favorito del torneo. En lugar de eso, Irán se enfrentará a Marruecos en octavos de final, mientras que Francia jugará contra Tailandia, un emparejamiento aparentemente más favorable.

La controversia ha llegado en un momento crucial del torneo, justo cuando los equipos se preparan para los octavos de final. La confirmación de la investigación ha causado conmoción en las tres sedes del Mundial en Uzbekistán, donde se disputarán los partidos decisivos esta semana. Las selecciones que ya han clasificado están bajo la lupa, mientras la FIFA intenta preservar la integridad de la competición. Brasil, por su parte, abrió las llaves de octavos de final del certamen con un 5-0 sobre Costa Rica: enfrentará al ganador de Irán-Marruecos en cuartos. Francia, por su lado, enfrentaría a la Verdeamarela solamente en una hipotética final.

Por su parte, Argentina, uno de los favoritos del torneo y subcampeón mundial, continúa su camino con una destacada actuación en la fase de grupos. Tras vencer a Angola por 9-5, la Albiceleste se medirá con Croacia en los octavos de final, con la mirada puesta en avanzar a las fases finales y, eventualmente, enfrentarse a equipos como Francia o Tailandia.

El Mundial de Futsal Uzbekistán 2024 está alcanzando su fase más emocionante, pero la controversia en torno al partido Francia-Irán amenaza abrió una ventana de polémica. La FIFA, por su parte, aseguró estar “al tanto de las quejas presentadas por los equipos participantes en la Copa Mundial de Futsal con respecto al partido del Grupo F entre Francia e Irán”, pero que “no se harán más comentarios mientras este proceso esté en curso”, fue el comunicado que difundió FIFA y al que tuvo acceso Infobae.

En contrapartida, el diario francés Ouest-France asegura que las protestas de Paraguay (posible rival de los galos en cuartos) y Libia “no prosperarán”, por lo que “ninguna nación quedará excluida” del certamen. Este planteo llega después de que el portal RMC teorizara por una posible expulsión del torneo tanto de Francia como de Irán.

Miguel Rodrigo, seleccionador de Tailandia, fue crítico de lo acontecido en el partido entre galos e iraníes: “Deshonraron mi deporte. Son una vergüenza mundial. No deberían pisar un campo de futsal en nuestra vida. Representan todo lo contrario al Fair Play y los valores de un deportista de elite. Se les debería caer la cara de vergüenza cuando vuelvan a oír el himno nacional de sus respectivos países. Dan un profundo asco. Han perdido mi respeto como colegas y deportistas”, publicó en sus perfiles personales de X e Instagram.

La Federación de Irán anunció, por su parte, presentó una denuncia ante FIFA y la Confederación Asiática (AFC) contra el seleccionador de Tailandia por “declaraciones inapropiadas e insultos”. El DT, pese a las quejas de su próximo rival, redobló la apuesta con un video que muestra algunas jugadas del encuentro. “Ahora me han denunciado y me llaman mentiroso, pero sinceramente me importa una mierda. Fue vergonzoso y bochornoso”, manifestó.