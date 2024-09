Impacto en el tenis: Rafael Nadal se sumará al equipo de España para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Rafael Nadal volverá a jugar la Copa Davis con el equipo español (REUTERS/Phil Noble)

Hace once días, Rafael Nadal se retiró de la Laver Cup 2024 en Berlín, posponiendo su regreso a las canchas. Sin embargo, el tenista español fue confirmado para integrar el equipo de España en la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

La inclusión de Nadal en el equipo español, que jugará en su tierra, generará una gran expectativa para lo que será la definición del certamen por la histórica Ensalada de Plata. Junto al tenista mallorquín, Nadal se sumará a los nombres de Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, quienes también forman parte del conjunto dirigido por David Ferrer.

Este anuncio marca un momento significativo para el equipo español, que buscará avanzar en la competencia en la que hará las veces de local. Su rival en los cuartos de final serán los Países Bajos. En caso de vencer al conjunto neerlandés, España se medirá en semifinales contra el ganador del duelo entre Alemania y Canadá.

En lo que va del 2024, Nadal disputó tan sólo 20 partidos, en los que sumó 12 victorias y 8 derrotas. Su actuación más destacada fue en el ATP 250 de Bastad, donde llegó a la final, pero cayó ante el portugués Nuno Borges porun marcador de 6-3 y 6-2.

El último partido que disputó Nadal en lo que va del 2024 fue en los Juegos Olímpicos de París (EFE/ Juanjo Martín)

El regreso de Nadal a la Copa Davis es un acontecimiento esperado por muchos, especialmente después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en las canchas del complejo de Roland Garros. La competencia en Málaga promete ser intensa, con otros equipos fuertes en el cuadro, como Italia, que se enfrentará a Argentina, y Estados Unidos, que jugará contra Australia.

La Copa Davis, uno de los torneos más prestigiosos del tenis en toda su historia, reúne a los mejores jugadores del mundo representando a sus países. La presencia de Nadal, un ícono del tenis mundial, añadirá un atractivo especial al evento y aumenta las expectativas sobre el desempeño del equipo español en esta edición.

Hay que recordar que Rafa desistió de jugar en el US Open para cuidar su físico con vistas a lo que iba a ser su participación en la Laver Cup, a la que finalmente también renunció de participar. Despues de los Juegos Olímpicos, el ganador de 22 títulos de Grand Slam marcó que todavía no tenía definido dejar la práctica profesional del tenis.

“Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga, cuando tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como un objetivo”, reveló la histórica raqueta española en rueda de prensa luego de su despedida en el polvo de ladrillo de Roland Garros.

“¿Se ha terminado este ciclo? Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella os lo haré saber”, había dicho Nadal luego de disputar uno de los torneos que él tenía apuntados en este 2024 tan especial para una de las leyendas del tenis.