Peñarol dio el golpe ante Flamengo en Brasil por la Libertadores: el video del grito de gol en Montevideo que se hizo viral

La Copa Libertadores ofreció un emocionante partido de ida por los cuartos de final entre Peñarol y Flamengo en el mítico estadio Maracaná. La escuadra uruguaya logró una victoria sorpresiva por 1 a 0 ante el equipo brasileño, en un encuentro que destacó tanto por la táctica desplegada por los visitantes como por las críticas decisiones arbitrales.

Desde el principio del partido, el dominio del balón estuvo en manos de Flamengo. A pesar de controlar el juego, el elenco local no logró penetrar la defensa férrea del conjunti dirigido por Diego Aguirre.

El único gol del partido llegó gracias a una formidable contraofensiva uruguaya. El extremo Javier Cabrera anotó su primer gol con la camiseta del Carbonero, finalizando una jugada que él mismo había iniciado. Se trató de una acción con justeza quirúrgica: luego de un pase largo de Jaime Báez y la astucia de Maximiliano Silvera para tocar, el ex extremo de Argentinos Juniors se apuntó el único tanto del encuentro y le dio una ventaja crucial a Peñarol de cara al partido de vuelta.

A pesar de la derrota, Flamengo tuvo oportunidades para empatar el duelo, pero se encontró con una sólida actuación del arquero uruguayo Washington Aguerre. De todos modos, el combinado charrúa sostuvo el orden, la concentración y la disciplina para reducir el padecimiento. Por su parte, el equipo dirigido por Tite, ex orientador de la selección brasileña, no contó con los lesionados Pedro y Gabigol, aunque sí dispuso de figuras de la talla del portero Agustín Rossi, Nicolás de la Cruz, Georgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Bruno Henrique y Carlos Alcaraz.

También pudo ampliar el score el Manya. Es que el chileno Erick Pulgar amplió volumen con su brazo en un intento de rechazo y la pelota dio en su mano dentro del área. No obstante, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no sancionó penal y el VAR no lo llamó a revisar.

Así se gritó en Montevideo el gol de Peñarol ante Flamengo

El golpe de Peñarol derrumbó una racha de 28 partidos al hilo sin derrotas (con 17 victorias en serie incluidas) del Fla en condición de local por Copa Libertadores. Su última caída había sido precisamente contra el conjunto uruguayo, por el mismo resultado, el 3 de abril de 2019 (la única conquista la firmó el argentino Lucas Viatri).

El gol de Cabrera generó una verdadera explosión en Montevideo: en la red social X (antes Twitter) se hizo viral un video con el grito captado desde un edificio. El Carbonero es un histórico de la competencia: la ganó cinco veces. La última vez que un equipo del país se quedó con la Libertadores fue en 1988, y el vencedor fue Nacional.

Peñarol alimentó su sueño con un gran triunfo en la ida. El cotejo de vuelta está pautado para el 26 de septiembre en Uruguay. El vencedor de la llave se medirá contra el ganador del choque entre Botafogo y San Pablo, que igualaron 0-0 en el primer desafío. Del otro lado del cuadro aparecen River y Colo Colo (empataron 1-1 en Santiago y definirán en el Monumental), y Fluminense y Atlético Mineiro (los cariocas celebraron 1-0 en el enfrentamiento iniciático).