Rodrigo De Paul reveló las razón por la que Julián Álvarez decidió irse del Manchester City para sumarse al Atlético de Madrid

Julián Álvarez festeja su primer gol en el Colchonero. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

Julián Álvarez tuvo que tener paciencia para saborear las mieles del éxito en el Atlético de Madrid. Fue en la quinta fecha de La Liga de España, en donde el ex delantero de River Plate pudo activar el “modo Araña” para sellar la victoria por 3 a 0 frente al Valencia en el compromiso que se disputó en el Cívitas Metropolitano. El héroe de La Scaloneta, campeón del mundo que Qatar y bicampeón de América en Brasil y Estados Unidos, apeló a su oportunismo para capturar un rebote de Giorgi Mamardashvili, tras una punzante penetración de Rodrigo Riquelme. El ex Manchester City comenzó el pleito entre los suplentes y Diego Simeone lo envió a la cancha a los 15 minutos del segundo tiempo cuando el Colchonero ganaba con comodidad por 2 a 0.

“Es una sensación muy linda, es lo que quería. Se dio hoy y contento por haber ayudado al equipo. Desesperación no sentía, trato de ayudar al equipo en todos los aspectos. Como delantero obviamente uno quiere marcar, pero estaba tranquilo, sabía que en algún momento iba a llegar”, expresó el delantero en diálogo con ESPN. Julián Álvarez también valoró el respaldo del entrenador Diego Simeone: “Me ha apoyado mucho. Nunca sentí presión por marcar un gol. Pienso que el gol llega en consecuencia del juego y hay que estar siempre preparado. Cuando juego trató de ayudar en todo, obviamente también con el gol”.

Antes de que se concretara su primera obra con el Colchonero, la Araña debió afrontar la compleja decisión de partir del Manchester City para buscar más protagonismo en un nuevo destino. “Tal vez sea un error, no lo sé, pero no me gusta dejar a los jugadores sin jugar durante mucho tiempo. Cuando todos están involucrados, siempre es mejor”, había declarado Pep Guardiola sobre la partida del delantero cordobés. .“Conozco al grupo y sé cuán serios y profesionales son. Estamos bastante seguros de que es mejor esperar. Si no estoy convencido y Txiki (Begiristain, director deportivo) no está convencido, es mejor no dar ese paso”, fueron sus argumentos.

En ese contexto, los mensajes que le enviaban Rodrigo De Paul y Nahuel Molina para convencer al ex River expusieron la postura del estratega catalán. “Creo que habla de Julián, de la personalidad y del hambre, de las ganas de desafiarse. Vos pensá que es una persona de 23 años que ha ganado todo: la Champions, la Copa Libertadores, la Copa América, la Copa del Mundo donde jugó, ganó todo y no se conforma”, analizó recientemente el volante surgido de Racing en diálogo con CNN.

En la misma sintonía, el mediocampista que se convirtió en un pilar fundamental de La Scaloneta insistió: “Digo eso, es querer empujar los límites, entendiendo que siempre hay un poco más. Entonces, este desafío que él toma y que no es fácil, porque las expectativas del Atlético Madrid, que es normal a un jugador de su calidad, son muy grandes. Y él cambió esto de haber encontrado un lugar en Manchester de tranquilidad y de saber que tienen un gran equipo. Él quiere siempre un poco más”. Y completó: “Como compañero también de selección, voy a intentar acompañarlo a que logre lo que vino a buscar, que son títulos”.

Ahora el Atlético de Madrid se prepara para debutar en la Champions League. El Colchonero afrontará su primera presentación en la Fase Liga contra el RB Leipzig de Alemania en la capital española