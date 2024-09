La reacción de Cuti Romero en redes que generó polémica en Tottenham tras la derrota ante el Arsenal

* El gol que resolvió el clásico de Londres

Cristian Romero quedó en el centro de la polémica tras compartir un posteo del periodista Gastón Edul -luego borró la acción- que hizo pública su molestia con su equipo, Tottenham Hotspur, luego de su participación en el reciente derbi del norte de Londres ante Arsenal. Según reveló The Sun, el defensor le dio “RT” a una publicación que reclamaba el hecho de que el club no le proporcionó un jet privado para su regreso de su participación internacional con Argentina, hecho que hizo mella en su estado físico. El Cuti jugó en la derrota de la Albiceleste por 2-1 frente a Colombia apenas cinco días antes del duelo ante los Gunners, en el que quedó marcado en la jugada del único gol del encuentro, anotado por Gabriel.

Las federaciones nacionales son responsables de organizar los viajes de sus jugadores, no obstante, en la actualidad la mayoría de los clubes de élite eligen cubrir los costos de vuelos privados para asegurar una rápida reincorporación de sus estrellas. El Tottenham, sin embargo, optó por no hacerlo. El jueves fue un día libre para el equipo de Ange Postecoglou, por eso no hubo jet privado para el marcador central, de 26 años.

El derbi se saldó con una victoria por 1-0 del Arsenal gracias al gol de Gabriel Magalhaes. El jugador aprovechó la desatención de Romero en un tiro de esquina ejecutado por Buyako Saka. El ex Belgrano lo perdió de vista y el brasileño no perdonó.

Este hecho llevó a la crítica del periodista argentino Gastón Edul a escribir en X (antes conocido como Twitter). “Tottenham perdió con Arsenal otra vez. No termina de consolidarse para pelear porque no está en los detalles. Fue el único club de la Premier League que hizo volver a sus jugadores de selecciones por su cuenta y sin logística propia por decisión de sus dirigentes. Dio ventaja porque sus jugadores llegaron con menos descanso que el resto: Cuti Romero jugó con un cuadro febril”, subrayó.

El posteo de Edul que compartió el Cuti

Ante la falla, el diario AS de España criticó fuertemente el desempeño de Romero. “El lío tremendo de Gabriel al Cuti Romero: todavía lo está buscando”, resumió el medio español, destacando la maniobra del central brasileño que dejó expuesto a Romero. La derrota del Tottenham también impactó en la Premier League, ya que dejó al Arsenal a dos puntos del líder, el Manchester City.

A pesar de este traspié, el Real Madrid sigue con interés la trayectoria de Cristian Romero. Bajo la dirección de Florentino Pérez, el club blanco estaría dispuesto a considerar la incorporación del defensor cordobés, quien tiene contrato con el Tottenham hasta 2027. Hoy se habla de una cifra cercana a los 70 millones de euros para que Tottenham lo deje ir. Este movimiento sería parte de una estrategia para reforzar la retaguardia de la plantilla, que ya cuenta con estrellas como Kylian Mbappé y el joven prodigio brasileño Endrick.

Más allá de hacer público su desacuerdo, Cuti optó por borrar el RT, pero los medios ingleses ya lo habían capturado. La conversación sobre la logística de los jugadores y la preparación para los partidos de alto nivel permanece relevante, especialmente para equipos con altos estándares en competiciones nacionales e internacionales.