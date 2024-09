El radical cambio de vida de una leyenda del fútbol inglés: debutará como bajista de una banda de rock

Gary Neville, exfutbolista del Manchester United es el nuevo bajista de una banda de rock independiente (@TheReytons)

Gary Neville, exfutbolista del Manchester United y actual analista deportivo, ha sorprendido al mundo al anunciar que se convirtió en el nuevo bajista de la banda de rock independiente The Reytons. El exlateral derecho posó con el grupo de Yorkshire mientras se preparan para su gira de 2025 por el Reino Unido, de la que formará parte el defensor, de 49 años.

Neville reemplazará temporalmente al bajista Lee Holland, quien se encuentra fuera de acción debido a una fractura en el brazo. The Reytons, originarios de Rotherham, se están preparando para su tour del próximo año para promocionar su nuevo álbum. En un video compartido por la banda, se muestra a Neville durante su audición para ocupar el puesto de Holland.

En el clip, Neville comenta: “Si Lee puede tocar para The Reytons, entonces yo también puedo”. Durante la audición, el comentarista de los encuentros de la Premier League en Sky Sports demostró sus habilidades en la pista de baile y fue interrogado sobre la rapidez con la que podría beber una pinta de cerveza. También fue desafiado con otros juegos; por ejemplo, se sometió a una prueba de sabor a ciegas, donde eligió exitosamente una voluminosa hamburguesa sobre una ensalada.

Después de la prueba, Jonny Yerrell, vocalista principal de la banda, exclamó: “Literalmente has marcado todas las casillas, amigo. Pero creo que la única pregunta ahora es, ¿qué tan bueno eres realmente con el bajo?”.

La banda en la que participará el ex defensor de Manchester es un conjunto de indie rock y ha captado la atención de la escena musical británica desde su formación en 2017. El grupo está compuesto por el vocalista Jonny Yerrell, el guitarrista principal Joe O’Brien y el bajista Lee Holland. Ese lugar es el que tomará Gary, con mucha expectativa sobre sus hombros, como cuando brillaba en el fútbol.

Gary Neville, con la camiseta del Manchester United (Reuters/Ed Sykes)

En sus inicios, el baterista Sean O’Connor formó parte de la banda para su debut en vivo, aunque luego abandonó el grupo. Desde entonces, The Reytons han lanzado tres álbumes de estudio con gran éxito.

Su primer álbum, “Kids Off the Estate”, fue lanzado el 12 de noviembre de 2021 y debutó en el número once en la lista de álbumes del Reino Unido. Con su segundo álbum, “What’s Rock and Roll?”, lanzado el 20 de enero de 2023, alcanzó la cima, logrando su primer álbum número uno en el mercado británico. La banda anunció este logro el 27 de enero de 2023, consolidando su posición en la industria musical.

El 26 de enero de 2024, The Reytons lanzaron su tercer álbum de estudio, “Ballad of a Bystander”. La trayectoria de The Reytons demuestra su rápido ascenso en la escena musical, combinando energía en vivo y una creciente base de seguidores leales. Con Gary Neville ahora en sus filas, el futuro del popular grupo promete ser tan emocionante como su pasado reciente.

Gary Neville, con el resto de la banda (@TheReytons)

Neville, nacido el 18 de febrero de 1975 en Bury, Inglaterra, es conocido por su exitosa carrera en el Manchester United, equipo en el que jugó de 1992 a 2011. También fue entrenador del Valencia CF y participó en 85 partidos internacionales con la selección de Inglaterra. Tras retirarse como jugador, Neville se dedicó a ser comentarista deportivo, ofició como DT principal y también fue asistente del seleccionador Roy Hodgson en la selección inglesa.