Copa Davis: el joven tenista inglés que admira a Enzo Fernández e hinchará por Argentina frente a Gran Bretaña

Louis Hull es un tenista inglés de 16 años y es una de las grandes promesas de su país. Durante la semana, fue sparring de la Selección Argentina de Tenis YPF y confesó que hinchará por el combinado albiceleste en el duelo ante Gran Bretaña. Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT.

La Selección Argentina de Tenis YPF continúa su puesta a punto de cara a la serie ante Gran Bretaña, un compromiso vital que decidirá el futuro de los dirigidos por Guillermo Coria en la Copa Davis.

Este jueves, los jugadores trabajaron en tres turnos diferentes. Por la mañana, el equipo realizó ejercicios físicos en el AO Arena, la sede oficial del certamen; y luego, durante el mediodía, ocupó las canchas auxiliares del Manchester Tennis & Football Centre que se ubican a metros del Etihad Stadium, la casa del City. Más tarde, Sebastián Báez regresó al complejo alternativo para cerrar un día con doble estímulo tenístico.

Máximo González y Andrés Molteni entrenaron con Louis Hull, el sparring inglés del conjunto nacional. Luego quien ensayó con el británico de 16 años fue Báez, bajo la atenta mirada de Leonardo Mayer, actual sub-capitán y ganador de la Ensaladera de Plata con Argentina en 2016. Por su parte, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes podrían ser los singlistas este viernes, cerraron la jornada de prácticas.

Louis Hull, el tenista inglés que hinchará por Argentina

Louis Hull nació en Yorkshire en 2007. La ciudad está ubicada a 116 kilómetros al este de Manchester. Actualmente, Hull se encuentra entre los 20 mejores juveniles de Gran Bretaña en la categoría U18. Esta semana, gracias a una iniciativa de la Lawn Tennis Association (la federación de tenis inglesa) fue invitado a ser el sparring del equipo argentino de Copa Davis. Hoy, tras finalizar su última práctica, luego de varios días intensos, el británico de 16 años se abrió y dialogó en exclusiva con Infobae.

- ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad y cuál fue la reacción de tus seres queridos cuando se enteraron?

- Me llegó un mensaje de Martin Weston, que trabaja para la LTA, la semana pasada. Me preguntó si quería entrenar con el equipo de Copa Davis de Argentina. Para mí fue un sí directo. Cuando les conté que iba a estar jugando con profesionales, no lo podían creer. Día tras día me preguntaban.

- ¿Qué nos podés contar de la experiencia?

- En el primer día me sentía, para ser honesto, muy nervioso por estar jugando con estos chicos. Pero me hicieron sentir bienvenido, como en casa, y como si fuese parte del equipo. Eso hizo que la experiencia fuera aún más disfrutable en la cancha.

- ¿Cómo es tu estilo de juego? ¿En qué jugador te reflejás?

- Soy un jugador muy agresivo desde el fondo de la cancha. Me gusta buscar winners. Se podría decir que juego como un Rublev.

- ¿Tenés alguna relación con Argentina?

- No, no tengo. Pero me gusta el fútbol. Boca Juniors y River Plate son siempre grandes experiencias para mirar. Aquí, en Inglaterra, soy fan de Chelsea. Me gusta Enzo Fernández, es un gran jugador.

- ¿Cómo fue el trato del equipo?

- Fueron muy buenos. El primer día pensé que iba a quedar afuera de la conversación, más que nada por una barrera lingüística. Pero me dieron la bienvenida, me hablaban siempre. Quiero agradecerles también por ello.

- ¿Y mañana, por qué equipo vas hinchar?

- Tendré que ir con los argentinos. Han sido muy buenos conmigo. Los voy a estar apoyando en secreto.