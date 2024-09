Crisis total en Bélgica: el video de la amenaza de Kevin De Bruyne tras la derrota ante Francia

El fastidio de De Bruyne con sus compañeros

El mal momento de la selección de Bélgica amenaza con empeorar después de la contundente derrota por 2-0 frente a Francia en la segunda jornada de la UEFA Nations League. La tensa relación entre el seleccionador Domenico Tedesco y el portero Thibaut Courtois ha alcanzado un punto crítico, ya que el guardameta del Real Madrid renunció a unirse al equipo nacional mientras el DT siga al mando.

Esta controversia podría extenderse a Kevin De Bruyne, la estrella del Manchester City y del combinado belga. Durante el partido en Lyon, se captó una imagen del centrocampista en la que, al término del encuentro, se le pudo leer en los labios mientras conversaba con el asistente Frank Vercauteren: “Lo dejo, lo dejo”. En Bélgica, se está interpretando esta frase como una señal de que De Bruyne también estaría considerando retirarse de la selección.

A estas tensiones se suman las ausencias de Romelu Lukaku y Leandro Trossard en esta convocatoria. Aunque el seleccionador argumentó que se debieron a motivos ajenos a decisiones técnicas, el malestar dentro del equipo es evidente. Tras la derrota, De Bruyne se mostró visiblemente contrariado y expresó su frustración: “Cuando no eres lo suficientemente bueno para llegar a lo más alto, tienes que darlo todo y yo ni siquiera vi eso. Puedo aceptar que no somos tan buenos como en 2018, soy el primero en decirlo, pero no puedo tolerar la forma en que jugamos esta noche. Fue inaceptable”.

El festejo de los franceses y el lamento de los belgas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En las redes sociales, el hashtag #TedescoOut se ha viralizado desde la última Eurocopa y ha cobrado más fuerza en las últimas semanas. La afición belga no perdona los malos resultados obtenidos y la manera en la que Tedesco ha gestionado su relación con las grandes estrellas del fútbol belga, comenzando con Courtois y ahora posiblemente con De Bruyne.

La situación en la selección belga es crítica y podría sufrir más cambios significativos si no llega a una solución pronto. Se encuentra tercera en la Zona B de la liga de naciones detrás de Italia y de Francia. Solamente obtuvo una victoria en la primera fecha frente Israel por 3 a 1 y ahora deberá jugar contra la Azzurra, que viene invicta. La generación dorada que obtuvo la tercera posición en el Mundial de Rusia 2018 pareciera haber quedado en el pasado, los mejores jugadores no logran mostrar el nivel que tienen en sus equipos y el futuro no pareciera tener un buen destino. Menos, si De Bruyne, estrella del City de Pep Guardiola, “lo deja”, tal como balbuceó en medio de la decepción tras otro golpe.