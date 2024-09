El impactante gol de chilena al que ya postulan como el mejor de la UEFA Nations League

Luego de la imponente victoria por 2 a 0 ante Suiza en su debut en el Grupo A4 de la UEFA Nations League, Dinamarca se presentó en el magnífico estadio de Parken en busca de una victoria que le permitiera encaminar su destino hacia los cuartos de final del torneo continental ante Serbia. Es que el combinado escandinavo quería aprovechar el empate de España en su primera presentación frente a los del Este y afianzarse como único líder de su zona.

El gol de Albert Grønbæk, a los 36 minutos de la etapa inicial, marcó el destino de un espectáculo que se iba a teñir con la felicidad de la marea nórdica. El combinado liderado por Morten Wieghorst justificó su ventaja gracias al orden táctico que atentó contra la esperanza de los serbios y las notables intervenciones de sus máximas figuras: Christian Eriksen y Yussuf Poulsen.

La mínima diferencia no tenía ninguna relación con el desarrollo del partido, ya que los vikingos mostraban armas superadoras ante un rival que careció de ideas en ofensiva. Así, en el complemento, la estrella del RB Leipzig se lució con una obra magnífica que podrá estar en consideración para el próximo premio Puskas. El preciso centro de Victor Kristiansen encontró a Poulsen, quien improvisó una chilena magnífica que dejó sin posibilidades a Predrag Rajkovic. Una conquista que selló el 2 a 0 y confirmó la victoria del dueño de casa.

En primer turno, por el Grupo C3, Bielorrusia se impuso por la mínima ante Luxemburgo gracias al tanto de Valeri Gromyko y alimentó el sueño de conseguir un boleto hacia el ascenso de la segunda categoría del certamen internacional. En la misma zona, Bulgaria le ganó 1 a 0 a Irlanda del Norte (Despodov fue el autor del tanto) y también da pelea por la cima.

Además, Eslovaquia derrotó 2 a 0 a Azerbaiyán mediante los gritos de Ondrej Duda y Dávid Strelec para que el combinado liderado por el italiano Francesco Calzona mantuviera el puntaje ideal y se aferre a la punta del Grupo C1 con 6 unidades. En tanto que Gibraltar animó un entretenido empate de 2 a 2 contra Liechtenstein, en un duelo válido por el Grupo D1.

En la jornada del sábado, Inglaterra inició una nueva etapa con la victoria por 2 a 0 ante Irlanda en Dublín. Habían pasado 55 días desde que los británicos perdieron con España la final de la Eurocopa en Alemania, y comenzaron un nuevo ciclo luego de la partida de Gareth Southgate. El estratega interino Lee Carlsley tuvo un impresionante primer duelo en el Estadio Aviva gracias a los goles de Declan Rice y Jack Grealish.

Lo llamativo ocurrió cuando los jugadores que marcaron el triunfo para Los Tres Leones recibieron la reprobación multitudinaria del público local, dado que los protagonistas cuentan con un pasado en juveniles con el combinado irlandés. Hasta el nuevo entrenador representó al elenco del Trébol durante su etapa como futbolista.

En conferencia de prensa, el estratega sorprendió al manifestar que no iba a cantar el himno nacional denominado God Save the King y contó los motivos de esta decisión que trae desde su etapa como jugador: “Es algo con lo que he luchado mientras jugaba para Irlanda. El intervalo entre el calentamiento previo, salir a la cancha y la demora de los himnos... Es algo que nunca hice. Siempre estuve concentrado en los partidos y mis primeras acciones del juego. Me di cuenta que, en ese período de tiempo, temía que mi mente divagara. Estaba realmente concentrado en el partido y es algo que he trasladado a mi etapa como entrenador”.

El oriundo de la ciudad inglesa de Birmingham defendió en 39 oportunidades la camiseta irlandesa durante su etapa como futbolista, en la cual disputó el Mundial de Corea-Japón 2002. A pesar de que nunca cantó ninguno de los himnos (tampoco lo hizo en su reciente trabajo como DT de la Sub 21 de Inglaterra antes de agarrar el mando de la Mayor), sus declaraciones causaron un terremoto a nivel nacional alimentado por la rivalidad entre ambos países por tensiones culturales y conflictos políticos. Uno de los comentarios más despiadados fue publicado por el periodista Jeff Powell en el periódico Daily Mail: “Lee Carsley debería ser despedido hoy por la FA (Asociación de Fútbol). Su negativa a cantar el himno nacional es una traición y no está capacitado para ser el entrenador de Inglaterra”.

La cuestión de cantar el himno es un debate que está lejos de ser nuevo, porque el histórico ex defensor Gary Neville tampoco lo entonó por cuestiones similares a las esgrimidas por Lee Carsley: “No lo canté la primera vez que jugué para Inglaterra, en parte porque me dije que me tomaba en serio mi trabajo y no iba a cantar antes de un partido”. Lo intentó persuadir el entonces presidente de la FA, Geoff Thompson, pero siguió en su postura: “Los de traje no iban a decirme qué tenía que hacer”.