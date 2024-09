El gesto silencioso de Dibu Martínez con un niño en el triunfo de Argentina: el cartel que llamó su atención y el regalo que le dio

Miqueas, feliz con el buzo del Dibu Martínez

Emiliano Dibu Martínez es el ídolo de los niños. Tras su “mirá que te como en la Copa América” de 2021 en Brasil y sus impactantes y claves atajadas en Qatar 2022 para bordar la tercera estrella sobre el escudo, el arquero del Aston Villa logró que luego de la remera de Lionel Messi su buzo sea el más visto en las tribunas durante cada presentación de la selección argentina.

El marplatense, además de ser crack dentro de la cancha, también la rompe afuera, algo que quedó en evidencia durante los festejos y la vuelta olímpica por el bicampeonato de América tras golear por 3 a 0 a Chile (goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala). El portero divisó un cartel en la tribuna y tuvo un gesto que un niño recordará para toda la vida y que le quedará grabado a fuego.

Luego de coronar el encuentro tras una sólida victoria ante la Roja, el Estadio Monumental se vistió de fiesta para agasajar a los campeones. Mientras el grupo pasaba por la zona de la Belgrano Baja Inferior, una pancarta que sostenía un niño que se subió a los hombros de un muchacho le llamó la atención. “Dibu, hoy es mi cumple. ¿Me regalás una foto?”, fue la humilde propuesta que le hizo Miqueas, un chico que decidió celebrar su natalicio de 10 años viendo a su referente.

La felicidad de un niño tras quedarse con el buzo del Dibu Martínez

El futbolista, conmovido por lo que leyó, no lo dudó ni un segundo. Pasó el anillo de seguridad y se acercó a esa zona del estadio para redoblar la apuesta. En vez de tomarse una fotografía, el Dibu Martínez decidió darle algo más valioso y que atesorará durante toda la vida: su mítico buzo verde con la 23 en la espalda.

“Hoy cumplimos un sueño”, manifestó un hombre que se encontraba cerca de la zona mixta junto a dos niños y una mujer en silla de ruedas. “Es el mejor cumpleaños de mi vida, no me lo voy a olvidar”, añadió uno de los jóvenes. Los protagonistas de esta historia son Miqueas (10 años) y Javier (su padrastro), una familia de Boulogne.

En diálogo con Infobae, ambos explicaron cómo fue el detrás de escena para llamar la atención del portero nominado al Balón de Oro y el Premio Yashin (mejor arquero) 2024. “Me hizo cocochito, me subió a sus hombros para que vea el cartel cuando justo estaba pasando”, contaron, aún emocionados. Su abuela, que también dijo presente, se encontraba en otra zona de la cancha y, con la voz entrecortada, añadió: “Estaba arriba y lo vi por la pantalla del estadio y no lo podía creer. Me muero”.

El Dibu Martínez, ya sin su buzo, durante los festejos luego de la victoria ante Chile (REUTERS/Rodrigo Valle)

“La voy a guardar en un cuadro y la pondré en mi pieza. No la voy a usar para jugar, para nada”, soltó con una sonrisa dibujada en su rostro. Esa remera será asegurada como un verdadero tesoro, por eso tampoco piensa llevarla mañana al colegio para que la vean sus compañeros de sala.

A la hora de enviarle un mensaje a su ídolo (Miqueas también sueña con ser arquero de fútbol) soltó un “Gracias, Dibu”, mientras que Javier añadió que “lo quiere mucho”.

En lo que respecta a lo futbolístico, a la espera de los tres partidos que se llevarán adelante este viernes, la selección argentina se afirma en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con 18 unidades, cinco más que Uruguay, su más inmediato perseguidor (los de Marcelo Bielsa recibirán a Paraguay). Chile, en cambio, quedó en la anteúltima colocación con solamente cinco puntos, tres más que el colista Perú.

Los de Lionel Scaloni volverán a tener acción este martes 10 de septiembre, cuando visiten a Colombia, su rival en la final de la reciente Copa América. Los del Tigre Gareca, por su parte, se jugarán una verdadera final por un boleto a la próxima Copa del Mundo cuando reciban el mismo día a Bolivia, que llega entonada tras golear a Venezuela.