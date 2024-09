El Corinthians de Ramón Díaz acordó el traspaso del año: fichará a Memphis Depay, ex Atlético Madrid y Barcelona

Corinthians tiene encaminado el fichaje de Memphis Depay (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

El Corinthians ha alcanzado un acuerdo para fichar al delantero neerlandés Memphis Depay, quien firmará un contrato con el club brasileño hasta finales de 2026 de no mediar inconvenientes de última hora, según informó GloboEsporte. El traspaso, que involucrará alrededor de 70 millones de reales (más de 12 millones de dólares) en salarios, bonificaciones y derechos de imagen, convertirá al futbolista de 30 años en la contratación más rutilante del equipo para la temporada 2024.

El ex jugador del Atlético Madrid dio el ok verbal a la oferta luego de evaluar varias propuestas, incluida una de un club español. Finalmente se inclinó por el proyecto deportivo y de marketing presentado por el Timão. El delantero llegará a São Paulo en los próximos días para realizar los exámenes médicos correspondientes y cerrar los detalles contractuales, algo que no deja de ser una posta burocrática clave para que finalmente se cierre la contratación.

El contrato de Depay incluirá un salario mensual cercano a los 3 millones de reales (más de 500 mil dólares), sumando premios y derechos de imagen, según informó el portal UOL. El acuerdo fue liderado por el director ejecutivo del Corinthians, Fabinho Soldado, junto con el secretario general, Vinicius Cascone, y el director financiero, Pedro Silveira.

El elenco brasileño tiene al mando al entrenador argentino Ramón Díaz, quien desembarcó en julio pasado como reemplazante del despedido Antonio Oliveira. Lo más llamativo es que actualmente está en la zona de descenso del Brasileirao, cuando todavía restan 13 fechas. El Timão está solamente por encima de Goianiense (18), Cuiaba (22) y Vitoria (22) con sus 25 puntos, a tres unidades de salir de la zona roja si supera a Fluminense (27) o Gremio (27).

Ramón Díaz arribó al Timao en julio (Foto: Reuters/Carla Carniel)

Mientras tanto, afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Fortaleza entre el martes 17 de septiembre y el 24 del mismo mes. En caso de avanzar, chocará en semifinales con el ganador de Racing Club de Avellaneda o Athletico Paranaense. El otro foco de importancia es el de la Copa de Brasil, que lo tendrá en los próximos días disputando la vuelta de los cuartos de final tras igualar 1-1 en la ida con Juventude.

Con este panorama sobre la mesa, el Timão pretende acelerar el proceso porque tiene tiempo de inscribir a su flamante fichaje hasta el próximo 9 de septiembre en la Copa de Brasil, el 13 en la Sudamericana y el 20 en el Brasileirao.

Memphis surgió del PSV Eindhoven de su país, para luego transitar por algunas de las principales potencias europeas como Manchester United en Inglaterra o Barcelona y Atlético Madrid en España, más allá que algunas de las principales perlas de su potencial se vieron en su fructífera etapa en el Olympique Lyon de Francia. El hombre que disputó los Mundiales 2014 y 2022 con la selección de Países Bajos disputó su último partido oficial el pasado 10 de julio cuando fue titular en al derrota 2-1 ante Inglaterra en semifinales de la Eurocopa.

Si no aparece ninguna complicación de última hora, el atacante fue dejado libre por Diego Cholo Simeone en el Colchonero será el 19° refuerzo para Corinthians en este 2024 tras el arribo de nombres como el argentino Rodrigo Garro. El medio O’Globo advierte que arribará el fin de semana al país para pulir el contrato que hará por 28 meses.