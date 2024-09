La lapidaria crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro tras quedar afuera de los 30 nominados

Soccer Football - Champions League - Phase Draw 2024 - Grimaldi Forum, Monaco - August 29, 2024 Cristiano Ronaldo receives the all time top scorer of the Champions League award REUTERS/Manon Cruz

Por primera vez en 21 años, los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no se encuentran entre los 30 nominados al Balón de Oro, el premio que se otorga al mejor futbolista del mundo. El astro del Inter Miami es el dueño del récord con sus ocho trofeos, pero no fue incluido entre los candidatos para el premio de este año, que será presentado el 28 de octubre. El astro lusitano, galardonado en cinco ocasiones, también quedó fuera.

Fue un cambio de época, dado que había que remontarse al 2003 para recordar la última vez que las dos estrellas internacionales no estuvieron en la lista de nominados. En aquella ocasión, un joven Pavel Nedved que había brillado en la Juventus se había quedado con el codiciado trofeo. El checo le había ganado en los votos finales al francés Thierry Henry, del Arsenal, y Paolo Maldini, del AC Milan. Luego, llegaron las dos décadas ganadas, aunque los astros tardaron en alcanzar la cima. Si bien estaban entre los nominados, en los años siguientes los premiados fueron el ucraniano Andriy Shevchenko (2004), Ronaldinho (2005), el italiano Favio Cannavaro (2006) y el brasileño Kaká (2007). A partir de entonces la gloria se repartió entre el argentino y el portugués.

Esta situación provocó la bronca del ex galáctico con pasado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros equipos. Si bien en un pasado reciente CR7 había dicho que el Balón de Oro estaba “perdiendo su credibilidad”, la leyenda que se destaca actualmente en Al Nassr volvió a criticar a los organizadores del evento.

Sus comentarios llegaron después de que fuera excluido de los nominados a pesar de haber marcado 44 goles en el año calendario, lo que lo consolidó en uno de los máximos goleadores del planeta. “No es para decir que Messi no lo merecía, o Erling Haaland; o incluso Kylian Mbappé... pero los números están ahí y los números no engañan. Tienes que considerar toda la temporada”, analizó Cristiano Ronaldo en declaraciones brindadas a la revista Record.

La estrella del Real Madrid, Vinícius Jr, es el actual favorito para ganar el premio, junto a Rodri del Manchester City y Jude Bellingham, también del Merengue. El prestigioso medio francés, L’Equipe, también anunció a Emiliano Dibu Martínez, arquero del Aston Villa y la selección argentina, quien también es candidato al premio al mejor arquero de la temporada. Lo siguieron el uruguayo Federico Valverde (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City) y Lautaro Martínez, el goleador de Inter, quien también quedó entre los candidatos.

Junto al delantero bahiense estuvieron presentados Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). En la segunda tanda quedaron nominados Nico Williams (Athletic Bilbao), Grant Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbik (AS Roma) y Toni Kroos (Real Madrid, retirado). Luego llegó el turno para el español Dani Olmo (FC Barcelon y Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Ödegaard (Arsenal) y Mats Hummels (Borussia Dortmund).

En una nueva entrega, Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Bukayo Saka (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Dani Carvajal (Real Madrid) fueron desvelados como otros de los aspirantes al Balón de Oro.

Por otro lado, hay tres argentinos nominados en otras categorías que serán entregadas en la gala del Balón de Oro. Lionel Scaloni es uno de los candidatos a ganar la distinción al entrenador masculino de la temporada, Emiliano Dibu Martínez fue nominado para el premio Yachine (ya lo ganó tras su actuación en el Mundial de Qatar 2022) y Alejandro Garnacho competirá por para el Premio Kopa al mejor jugador Sub 21 del mundo.