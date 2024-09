El llamativo look de Rodrigo De Paul en su vuelta a la Selección que fue furor en las redes: las reacciones de Di María y Lo Celso

Rodrigo De Paul llegando al predio de la AFA (@rodridepaul)

Entre este domingo y el lunes llegaron al país los jugadores de la selección argentina y como de costumbre Rodrigo De Paul llamó la atención por su look, una costumbre que trae desde hace dos años cada que vez arriba al predio de Ezeiza, de cara a la doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Esta vez el volante del Atlético Madrid sorprendió con unos jeans y camiseta deportiva al estilo del fútbol americano o hockey sobre hielo. Las imágenes fueron virales y entre los miles de comentarios estuvieron los de sus compañeros, Giovani Lo Celso y Ángel Di María, retirado del seleccionado.

Los pantalones son llamativos por su ancho y una extensión a partir de las rodillas, con cierres en los costados y un corte suelto. Además, Rodri lució con una gorra. “De nuevo en casa”, escribió en sus redes sociales el mediocampista de 30 años, que es uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y que está desde el comienzo del ciclo.

Entre los casi 2.800 comentarios Lo Celso arremetió con un “Ah, pero qué distinguido Rodrigoooo”. Luego intervino otro ex Rosario Central, el propio Fideo Di María que puso un corazón. Además de una foto entrando en las instalaciones de la AFA, el ex Racing posteó otra en la que aparece posando, causando furor en los fanáticos.

Los comentarios de Di María y Lo Celso por el look de Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

“Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años. Me siento un jugador importante de esta Selección. Es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él”, dijo De Paul sobre la capitanía del equipo al salir del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y dirigirse luego al predio de la AFA.

Pero De Paul no fue el único con looks que dieron la nota de color en el entrenamiento de este lunes. Se sumó el deportivo con Marcos Acuña quien apareció con un pantalón de jogging. O Julián Álvarez con un jeans, un buzo con capucha y también una gorra. En tanto que Giuliano Simeone también tuvo un look informal con un buzo azul oscuro y un pantalón negro.

Con el plantel completo de los convocados para esta doble fecha de la clasificación para la próxima Copa del Mundo que se jugará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, Argentina arrancó con los trabajos de cara a los encuentros ante Chile de local y Colombia de visitante. Ambos serán sin Lionel Messi, quien volvería a jugar en el Inter Miami en dos fines de semana (14 de septiembre contra el Philadelphia Union por la MLS) luego de recuperarse de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho sufrida en la final de la Copa América que ganó la Albiceleste en los Estados Unidos.

Julián Álvarez, Marcos Acuña y Giuliano Simeone

Con este panorama, Scaloni comenzó a delinear el equipo para el enfrentamiento contra Chile, este jueves a las 21 en el Estadio Monumental. Luego se medirá ante Colombia el martes 10, en Barranquilla, a las 17:30. Para los cafeteros será una revancha después de perder la final de la Copa América 1-0 con el gol de Lautaro Martínez.

En el pizarrón, Scaloni deberá definir si Marcos Acuña o Valentín Barco será el titular en el lateral por la izquierda. Aunque el Colo también podría jugar como carrilero por esa banda y dejar al Huevo en la defensa. Otra posibilidad por ese sector en el mediocampo es Nicolás González, quien también podría tener su lugar en el ataque junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Aunque es todo preliminar considerando que recién este lunes fue el primer día de entrenamiento con todos los jugadores. La Argentina lidera las Eliminatorias con 15 puntos y le lleva 2 a Uruguay. En tanto que Chile, conducido por Ricardo Gareca, está necesitado de sumar porque hoy marcha octavo con 5 unidades y está afuera de la chance de repechaje.

ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA:

El entrenamiento de la Selección Argentina de cara al partido con Chile

De Paul en acción (@Argentina)

Nahuel Molina le señala al propio De Paul. Ambos son también compañeros en el Atlético Madrid (@Argentina)

Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gio Lo Celso (@Argentina)

Momento de sonrisas entre los jugadores (@Argentina)

Giuliano Simeone (@Argentina)

Julián Álvarez se perfila a ser titular (@Argentina)

Valentín Carboni es una de las apuestas jóvenes de Scaloni (@Argentina)

Nicolás Otamendi será el único de la vieja guardia en esta doble fecha (@Argentina)

Lionel Scaloni comenzó a trabajar sobre el posible equipo ante Chile (@Argentina)