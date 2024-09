El gigante iraní de 2,46 metros dejó de dormir en el piso: la llamativa solución que le encontraron en los Juegos Paralímpicos

Morteza Mehrzadselakjani, más conocido como Morteza Mehrzad, mide 2,46 metros (Matthew Stockman/Getty Images)

Los Juegos Paralímpicos se celebran en París del 28 de agosto al 8 de septiembre y se transforman en un foco permanente de historias vinculadas a la superación personal, la obtención de medallas o incluso cuestiones más comúnes vinculadas a las comodidades de la Villa Olímpica. Anteriormente, el DT de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, había criticado a la organización por distintas fallas dentro del complejo durante la realización de los Juegos Olímpicos y, ahora, el centro de la escena giró en torno al atleta paralímpico más alto de la historia y el segundo hombre más alto del mundo: Morteza Mehrzadselakjani, más conocido como Morteza Mehrzad.

El deportista posee una estatura de 2,46 metros y es bicampeón paralímpico en el equipo de voleibol sentado con la selección de Irán después de sus consagraciones en Río 2016 y Tokio 2020, alimentando el dominio iraní en la disciplina tras ganar siete de los nueve torneos en los que ha participado desde su debut como Nación en Seúl 1988. Sin embargo, el atacante y bloqueador fue protagonista por un hecho muy lejano a su oficio, ya que su entrenador exteriorizó una inesperada problemática de su estadía en Francia.

“En Tokio (en los Juegos de 2021), teníamos una cama especial, pero desafortunadamente no aquí. No importa si duerme en el suelo o si no tiene suficiente para comer. Lo único que tiene en mente es convertirse en campeón”, había afirmado Hadi Rezaeigarkani en diálogo con Olympics.com y la cadena internacional Sky News contó que el jugador de 36 años se vio obligado a dormirse en el piso porque no disponía de un lugar personalizado, como si lo había tenido en Japón.

El revuelo generado provocó una rápida declaración por parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 (COJOP) ante la consulta de la agencia AFP. En sus explicaciones, alegaron que se proporcionaron “dos extensiones de cama a Morteza Mehrzad antes de los Juegos, a solicitud del comité iraní”, según citó el portal francés RMC Sport.

Irán está en semifinales en voleibol sentado (Alex Davidson/Getty Images)

A pesar de estos intentos, la situación no se resolvió y el COJOP disolvió esta polémica con una llamativa solución al conflicto: “Se solicitó una tercera extensión por parte del Comité Paralímpico Iraní, la cual también les fue proporcionada. París 2024 está en contacto con el Comité Paralímpico Iraní y el atleta ahora tiene el equipamiento necesario para su comodidad”.

De esta forma, el ganador del Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2019, 2021 y 2022 podrá tener la cabeza puesta en la participación de su país en las semifinales del voleibol sentado este jueves contra Egipto desde las 9 (hora argentina).

Vale recordar, este tipo de camas se diseñaron a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio, están fabricadas con cartón y soportan un límite de hasta 200 kilos, pero se vieron superadas por la altura del gigante iraní, por lo cual se necesitó de tres refuerzos para extender su tamaño original.

Morteza Mehrzad fue diagnosticado a temprada edad con acromegalia, un trastorno hormonal que provoca un exceso de crecimiento en partes del cuerpo. Un accidente en bicicleta durante su adolescencia generó la lesión de la pelvis y detuvo el desarrollo de su pierna derecha, dejándola más de dos centímetros más corta que la izquierda, informó CBS News.

Su coach en Irán descubrió al atleta paralímpico en un programa de televisión local en 2011, donde el atleta compartía los retos que enfrentaba diariamente. “Creo que Morteza pasó 11 años en su casa sin salir. Antes, la gente lo miraba por su altura, pero ahora lo ven como un campeón”, expresó Hadi Rezaeigarkani.

Fue campeón paralímpico en Río 2016 y Tokio 2020 (REUTERS/Issei Kato)

Mehrzad relató el cambio generado por su popularidad en una charla con la Comisión Paralímpica Iraní tras su debut en 2016: “Antes de jugar voleibol sentado, la gente me miraba con la boca abierta. Ahora, después de ganar una medalla de oro, quieren conocerme y tomarse selfies conmigo”.

Él utiliza una silla de ruedas para movilizarse en algunas ocasiones, aunque eso no imposibilitó ser una figura del voleibol sentado en Medio Oriente. Así lo señaló Rezaeigarkani: “Si retrocedes a cuando Morteza tenía 12 años, nadie lo consideraba. Ahora, como jugador de voleibol sentado, es conocido y respetado en todo el mundo”.