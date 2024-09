Cronología de la implosión en el vestuario de Racing: frases cruzadas, el posteo que encendió la mecha y un DT que depende de la Sudamericana

La continuidad del técnico dependerá de lo que suceda en la Copa Sudamericana

La calma de Racing llegó a su final, cuando Gabriel Arias movió el avispero después de la derrota con Atlético Tucumán. “Hubo muchos momentos en donde había un jugador nuestro, había dos de ellos. Fueron más intensos que nosotros. Corrieron mucho más que nosotros. Y ahí está la gran diferencia”, deslizó el ex Defensa y Justicia en declaraciones brindadas a ESPN. Y sus argumentos se basaron en la concentración: “Cuando un equipo corre, mete y te empuja se nota. También fallamos cuando dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos al recibir al borde del área solo. Hay que corregir muchas cosas. Ya no se puede tener más paciencia. Hay que empezar a tener resultados, porque dejamos pasar muchos puntos en el camino. Cuando los de arriba pierden puntos y nosotros no sabemos aprovechar la oportunidad, se hace muy difícil pelear cosas así. Ahora tenemos diez días para trabajar. Para agachar la cabeza, entrenar y empezar a conseguir resultados: ganar, ganar y ganar; no hay otra forma”.

El arquero, referente y capitán de la Academia manifestó su malestar y partió hacia la concentración de Chile para afrontar las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante La Scaloneta y Bolivia. Lo llamativo fue que el neuquino mencionó a tres compañeros, en un hecho en el que expuso la interna que atraviesa el plantel liderado por Gustavo Costas. “Tenemos grandes jugadores como Juanfer (Quintero), Roger (Martínez) o Johan (Carbonero) que no estuvieron finos. Cuando ellos están finos, todo es mucho más fácil para nosotros. Entonces, hay que seguir trabajando, seguir entrenando y empezar a ganar de local y de visitante. Hay que ganar todo”, cerró.

Al día siguiente, cuando uno de los protagonistas escuchó las palabras que había tenido Arias después de la caída en el Monumental José Fierro, el fuego se alimentó con un posteo en su cuenta de Instagram, que estuvo lejos de llevar paños fríos. “Confío en cada uno de mis compañeros, que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo ¡El grupo es mucho más que cada uno! ¡Vamos Racing!”, escribió el delantero con pasado en el América de México junto a una foto en la que excluyó a Gabriel Arias.

La publicación de Roger Martínez en su cuenta de Instagram

El malestar no es de ahora. El ciclo de Costas atravesó serias dificultades durante el semestre pasado, cuando fue eliminado sorpresivamente de la Copa Argentina en los 16avos de final ante Talleres de Remedios de Escalada y no logró acceder a los Playoffs de la Copa de la Liga. Y en la actualidad, las derrotas contra Sarmiento en Junín y Gimnasia en el Cilindro, junto con los decepcionantes empates contra Huracán e Independiente marcaron el límite que se quebró en el norte argentino.

Además, el clima político impone una presión que atenta contra el mandato de Víctor Blanco. El presidente del club anunció que el oficialismo presentará una lista, pero aún no se refirió si será su nombre el que enfrente a Diego Milito, el ídolo que ya anunció su candidatura y pone en riesgo el proceso actual. En los pasillos de las oficinas de la entidad de Avellaneda son conscientes que de la única manera de pelar en las urnas con el ex delantero es con la conquista de la Copa Sudamericana, un título internacional que no se obtiene desde la Supercopa de 1988.

Como medida inmediata para llevar tranquilidad a los hinchas, el máximo responsable de la institución se reunió con el técnico para exigirle mayor compromiso a un plantel que jamás encontró la regularidad. Una de las medidas se basará en trabajos en doble turno durante la fecha FIFA, dado que en la reanudación del campeonato, la Academia recibirá a Boca, otro duelo clave para el destino de Costas.

Luego de dicho encuentro entre el dirigente y el DT, el club también presentó a Luciano Vietto, un refuerzo de jerarquía que volverá a ponerse la camiseta albiceleste después de una década. Si bien el delantero firmó su contrato, regresará a España para estar junto a su familia ya que está próximo a ser padre. La ex figura que supo brillar por el Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla, Valencia, el Fulham de la Premier League, el Sporting de Lisboa y el fútbol de Arabia Saudita aportará jerarquía luego del cruce frente a Athletico Paranaense. Es decir, que estará disponible para las posibles semifinales contra Corinthians o Fortaleza. Sin dudas, se trata de una apuesta pretenciosa que podría evitar el cambio de rumbo de una institución que sólo piensa en la Copa Sudamericana.