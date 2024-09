Max Verstappen explotó contra Red Bull por su mal presente en la Fórmula 1: “Convirtieron el auto en un monstruo”

Verstappen se quejó por el mal fin de semana de Red Bull en Monza (REUTERS/Massimo Pinca)

Pasó la ronda 16 para el calendario de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Italia dejó mucho para analizar de cara a lo que serán las últimas ocho carreras del año. Más allá de lo que significó el triunfo de Charles Leclerc con su Ferrari en Monza, el tema que todo el mundo habla en el paddock es el mal presente que atraviesa el equipo Red Bull.

Max Verstappen largó desde la séptima colocación de la grilla y al final de la carrera sólo pudo avanzar un lugar. Es decir, terminó la carrera en el 6° lugar y sus más inmediatos perseguidores en el campeonato de pilotos volvieron a recordarte distancia. Lo mismo que sucedió en la Copa de Constructores con el 2-3 de McLaren tras las actuaciones de Oscar Piastri y Lando Norris.

Una vez que terminó la prueba en el mítico trazado italiano, el vigente campeón del mundo realizó explosivas declaraciones contra su escudería. “El año pasado teníamos un gran coche, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo, así que tenemos que darle la vuelta”, dijo en diálogo con la prensa.

Esta crítica de Verstappen no es nueva. Hace varias carreras que el piloto neerlandés se queja del estado del coche. Justamente, tras el paso del GP de Italia en el calendario, ya son seis los Grandes Premios que Max no logra ganar en la F1. Frente a este escenario, el tres veces campeón del mundo remarcó que los títulos (de pilotos y constructores) están en serio peligro.

“En este momento, (ganar) ambos campeonatos no es realista. Ya he dicho mucho y ahora depende del equipo venir con muchos cambios con el coche, porque básicamente pasamos de un coche muy dominante a un coche inmanejable en el espacio de seis a ocho meses. Eso es muy raro para mí y tenemos que darle la vuelta al coche”, sentenció.

Y agregó: “Con cómo estamos en este momento somos malos en todas partes, así que necesitamos muchos cambios”.

El piloto campeón del mundo habla durante el fin de semana del GP de Italia con el jefe de equipo Christian Horner (REUTERS/Claudia Greco)

Al ser consultado si el hecho que no haya ganado Norris sirve para seguir con buen margen en la cima del campeonato de pilotos, Verstappen respondió: “En cierto modo, sí, pero no es así como me gusta ver el campeonato. Tenemos que partir de nuestra propia suerte y hoy y todo este fin de semana ha sido muy malo”, aclaró.

Las cuentas son claras. Tras el Gran Premio en Italia, Norris acortó la brecha entre ambos: ahora la distancia entre Verstappen y Lando es de 62 puntos. En el último circuito europeo del calendario, el piloto británico sumó 15 unidades por ser tercero, mientras que el 6° lugar para el neerlandés le valió ocho puntos. Ambos alcanzaron los 10 podios en la temporada.

La lucha por el título entre las escuderías está aún más reñida. La distancia entre Red Bull Racing y McLaren es de sólo ocho puntos (446 a 438) y Ferrari está al acecho con 407. En Italia, la dupla Piastri-Norris logró 33 unidades contra los 12 de Verstappen-Checo Pérez (terminó en el 8° puesto).

¿Cuál fue el análisis de Verstappen sobre lo que dejó Monza? “Fuimos demasiado lentos. La parada en boxes (de seis segundos), por supuesto, me costó un poco. No pude rodar a plena potencia durante la mayor parte de la carrera con el motor, porque tuvimos un pequeño problema. También en cuanto a la estrategia, podríamos haber hecho un mejor trabajo para estar al menos un poco más en la lucha. Estuvimos flojos en muchos frentes este fin de semana”.

Las próximas competencias serán apasionantes para los aficionados de la F1. Las dos que se vienen serán en circuitos callejeros (Azerbaiyán el 15 de septiembre y Singapur el 22) y luego llegará la gira americana que se iniciará a fines de septiembre en Austin (EEUU) con la carrera sprint y competencia final (19 y 20 de octubre). Luego se disputará la carrera en México (27 de octubre) y en el primer fin de semana de noviembre (2 y 3) se correrá en el histórico circuito de Interlagos, donde también tendrá doble jornada porque habrá carrera sprint el sábado. El circo de la Máxima cerrará esta etapa del calendario en otro trazado callejero: el GP de Las Vegas (23 de noviembre). ¿Y el cierre? En Medio Oriente: el GP de Qatar en el callejero de Lusail (sábado 30 la sprint y domingo 1 la competencia) y el premio coronación será en el trazado de Yas Marina, en Abu Dhabi, el domingo 8 de diciembre.