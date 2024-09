La reacción de Franco Colapinto con una fanática que le pidió un autógrafo tras la clasificación de la Fórmula 1 en Italia

Este domingo el Gran Premio de Italia será el escenario del tan esperado debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. A sus 21 años, y aun sin disputar una carrera en la Máxima el piloto argentino ya se ha ganado el cariño de los fanáticos gracias a su carisma y su cercanía, que se han visto reflejadas en los momentos previos a su primer compromiso oficial en Monza.

Tras la sesión de clasificación del sábado, una multitud de admiradores esperaban la salida del pilarense para pedirle autógrafos y fotos. En un video publicado por María Catarineu, su manager, se puede ver al joven piloto interactuando con los fanáticos mientras se retiraba del circuito para descansar.

En particular, una seguidora boliviana que lo tenía en frente destacó al expresarle su admiración: “Una firma te pido. Oh por Dios, qué increíble. Felicidades de verdad, te amo, soy tu fan, gracias. ¡Vamos carajo!” A lo que Colapinto, con una sonrisa en su cara, respondió: “Vamos, vamos carajo. Me caen muy bien los bolivianos”.

El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales Instagram y X, reflejando el impacto que ya ha tenido el piloto en su corta carrera en la élite del automovilismo.

Colapinto largará desde el puesto 18 en Monza (Getty Images)

En cuanto a lo deportivo, Colapinto enfrentó su primera clasificación con más dificultades de las esperadas. El argentino no logró superar la Q1, lo que significa que largará desde el puesto 18. La sesión estuvo plagada de complicaciones que influenciaron su rendimiento. Durante su última vuelta rápida, tuvo un problema en la curva de Lesmo, lo cual le obligó a salirse del trazado.

El contratiempo se agravó posteriormente con una bandera amarilla causada por un incidente del Haas de Kevin Magnussen en Parabólica, lo cual también afectó a otros pilotos.

“Obviamente que la primera clasificación iba a ser complicada. Estaba cómodo con el auto, sentía que podía tener un buen resultado. Es un poco la adaptación que me falta, estar al límite desde el principio. Tenía mucho para mejorar en la segunda vuelta, pero toqué afuera en la 7 y perdí la vuelta. Creo que rompí un poco el piso, una lástima, tenía poca carga después y no pude terminar la vuelta. Una pena porque teníamos buen potencial, era un buen circuito para tratar de pasar a la Q2. Tengo muy pocas vueltas arriba de un F1, recién comienza, pero tenía ganas de hacerlo un poco mejor”, comentó Colapinto tras la clasificación.

La carrera dará inicio a las 10 de la mañana hora argentina. Colapinto estará por delante de los pilotos de Alfa Romeo, Zhou Guanyu (20º) y Valtteri Bottas (19º). Su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, sorprendió al lograr el noveno puesto en la clasificación.

A falta de nueve carreras para el cierre de la temporada, la F1 se encuentra en una lucha entre McLaren y Red Bull por el título, tras la victoria del británico Lando Norris en la última carrera. No obstante, el neerlandés Max Verstappen sigue liderando la clasificación general. En el tercer puesto se sitúa el monegasco Charles Leclerc, algo más alejado de los punteros.