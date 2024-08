Los excéntricos looks de la tenista Naomi Osaka que causan impacto en el US Open: “Mi inspiración es sentirme una chica mágica en la pista”

El look de Naomi Osaka en el US Open

Naomi Osaka es una de las máximas atracciones del US Open que se disputa en Nueva York. La singlista no solo acapara la atención del público por sus notables producciones, sino que además se presenta a las canchas con excéntricos atuendos cubiertos de moños.

‌Un moño grande que cuelga como un premio acolchado en la espalda de su indumentaria, debajo de la cual hay otro moño más pequeño y brillante en la parte trasera de su vestido de competencia sobre cuatro hileras de volantes son los aspectos característicos de un uniforme poco habitual dentro del circuito. Además, en los talones de su calzado tiene otros dos moños diminutos, sólo perceptibles para los más atentos.

‌”Dímelo con mucha honestidad”, contó la diseñadora Yoon Ahn que le dijo a Osaka cuando estaban conceptualizando el atuendo. “No hay ideas malas ¿Qué es lo que más te gusta en este momento?”.‌ La tenista respondió con referencias a subculturas japonesas, relató Ahn, quien cofundó la marca de Tokio, Ambush, en 2008 y empezó a colaborar con Nike diez años más tarde.‌ “Me envió unos atuendos como de ‘Lolita’ gótica que le gustaban mucho en aquel momento”, contó Ahn. “Salen vestidas de rosa, con volantes, moños, encaje. Todo, con la intención de explotar lo cursi y lo femenino”.

‌Se crearon dos versiones del atuendo de Osaka para el Abierto de Estados Unidos: uno en negro, para los partidos de la tarde, y otro en verde, para las competencias diurnas (Nike también confeccionó una versión para su hija de 1 año, Shai, que “quizá” vea a su mamá jugar, dijo Osaka).‌Este no es un atuendo típico del Abierto de Estados Unidos, por varias razones. Está hecho a la medida, lo cual Nike solo hizo para una jugadora en el torneo. Además, la mayoría de los atuendos de la competencia no son tan extravagantes, al menos no desde que se retiró Serena Williams en 2022. Ella usaba mallas de cuerpo completo poco ortodoxas y tutús simbólicos para competir, así como colas desmontables y chaquetas de cuero para salir a la cancha.

‌Osaka, de 26 años, tampoco es una jugadora típica en este torneo. Luego de ganar el Grand Slam en dos ocasiones, ahora es una participante impredecible, ubicada en la posición número 85. Desde que regresó a competir tras su licencia por maternidad en enero, ha comentado abiertamente que le ha sido difícil encontrar su lugar. “Mi inspiración es sentirme una chica mágica en la pista”, subrayó.

‌”Mi mayor problema en este momento no es perder”, escribió en Instagram este mes. “Mi problema más grave es no sentirme conectada con mi cuerpo”.‌Dos días después, escribió en Threads que su atuendo para el Abierto de Estados Unidos iba a ser “el mejor conjunto que he usado”. Más o menos en aquel entonces, cambió su foto de perfil de Instagram por una de Sailor Moon, personaje que también usa moños.‌”Siempre siento que salir a la cancha es una transformación para mí”, mencionó Osaka en una entrevista en las oficinas centrales de Nike en Nueva York (Osaka firmó un contrato con Nike en 2019 y colabora en el diseño de ropa y calzado para la empresa).‌Esta conversación fue editada y resumida.

LAS IMÁGENES DE NAOMI OSAKA CON SUS EXCÉNTRICOS LOOKS EN EL US OPEN

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Foto: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports