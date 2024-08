Liverpool insiste por Alan Varela y el Porto le puso precio a su ficha: la impactante cifra que podría recibir Boca por el traspaso

Alan Varela es seguido por el Liverpool de la Premier League (REUTERS/Pedro Nunes)

El mediocampista Alan Varela está en la mira del Liverpool, y aunque el Porto ha manifestado su intención de no cederlo, la situación podría resolverse en las próximas semanas. El club portugués adquirió al futbolista de 23 años surgido en Boca Juniors a cambio de poco más de USD 9 millones, además de otros posibles USD 3 millones por objetivos a cumplir y el 20% de una futura venta para el cuadro xeneize.

Según medios europeos, el interés del Liverpool se orienta a reforzar su mediocampo y sumar a Alan Varela junto a su compatriota Alexis Mac Allister. Aunque el Porto dejó claro que no tiene intenciones de transferir al argentino e incluso planean ofrecerle una extensión de su contrato, el cual está vigente hasta 2028, y elevar su cláusula de salida de más de 65 millones de dólares a 90. Por este motivo, la portuguesa afirmó que podrían dejarlo ir por este nuevo monto.

Boca podría recibir una importante suma de dinero por la transferencia de Alan Varela

En caso de producirse esta transferencia, la venta potencial de Alan Varela podría representar un beneficio significativo para Boca Juniors, que recibiría cerca de 20 millones de dólares, que sumado a lo que ya recibió el club argentino, se transformaría en una de las ventas más importantes de su historia. En el caso de que la venta se hiciera antes del acuerdo y a cambio de 65 millones dólares, el Xeneize recibiría poco más de 12 millones, una cifra para nada despreciable.

La historia de Varela en el fútbol europeo comenzó a mediados de 2023, cuando fue trasferido a Porto, donde rápidamente se convirtió en un jugador clave. En consecuencia, su buen rendimiento ha llamado la atención de clubes de gran renombre, lo cual podría influir en su futuro profesional inmediato. Alan lleva 48 partidos, dos goles y tres asistencias en el Dragao.

Liverpool, que sigue atentamente la situación, está evaluando sus opciones para el mercado de fichajes. Aunque las negociaciones no han avanzado formalmente, la disposición de los jugadores y la evolución del mercado de fichajes serán cruciales en las semanas siguientes.

Días atrás, el representante de Alan Varle dialogó con el periodista Alexis Dassie y reconoció: “Con el Manchester City y el Liverpool nos reunimos varias veces”. Además, blanqueó intereses de otros importantes equipos europeos: “Hay interés del Arsenal y Leipzig por Varela”.

Asimismo, Alan Varela dio una conferencia el pasado miércoles a ESPN y además de contar el consejo de Carlos Tevez que lo marcó, también reveló el gran gesto que tuvo con Boca Juniors antes de ser transferido al Porto. “En un entrenamiento después de mis primeros partidos, Tevez me dijo que esté tranquilo, que no me relaje. Que un día estás acá arriba y otro allá abajo. Eso me marcó”, expresó sobre el Apache.

En tanto, sobre su partida en agosto del 2023, manifestó: “Desde un principio he hablado con ellos (por la dirigencia). La negociación fue bastante larga pero siempre prioricé al club (Boca Juniors). Si la oferta no era lo que el club quería, no iba a salir. Esa fue mi postura. Obviamente todo llegó a buen puerto y hoy estoy acá en Porto”. Y agregó: “Boca fue el inicio y ojalá sea el final. Mi sueño es poder volver, no sé cuándo será, pero sueño con volver a Boca. Cuando fui al predio hace poco me recibieron bien, extrañaba al club y que me hayan recibido así fue único”.

Mientras que al interrogado sobre sus ídolos de la infancia, mostró su debilidad por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme: “Cuando era chico disfrutaba del fútbol, aprendí mucho. Mi objetivo era ser futbolista. ¿Quién quería ser? Alán Varela. Ojalá pueda dejar mi huella en el fútbol pero sé que es muy difícil. Ojalá pueda ser alguien, que la gente me reconozca. Siempre como hincha de Boca admiraba a Román, era uno de mis referentes”.