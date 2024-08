El divertido cuestionario al Colo Barco en Sevilla: de su especialidad en la cocina a su hobby oculto

El divertido cuestionario que le hicieron al Colo Barco en Sevilla

Valentín Barco fue presentado oficialmente ante la prensa como refuerzo del Sevilla de España y el ex jugador de Boca Juniors y Brighton & Hove dio sus primeros testimonios en su nuevo equipo. Además, el Colo se sometió a un divertido cuestionario en el cual contó algunos de sus gustos personales.

El lateral argentino de 20 años explicó en conferencia de prensa los motivos por los cuales decidió emprender su salida de la Premier League para sumar experiencia en el conjunto español: “Me presentaron un proyecto que me gusta, esa conversación me gustó y me hizo decantarme por venir. Juego en toda la banda, me siento cómodo en todas las posiciones. Soy lateral, pero puedo jugar en todas las posiciones”.

Luego, el Sevilla publicó un video oficial en el que presentan al jugador desde su primer día en el club, su paso por el vestuario para ponerse la camiseta, el campo de juego del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y sus declaraciones ante la prensa. Barco, quien aún no pudo debutar en la equipo que dirige Xavi García Pimienta, espera poder ser habilitado para el cotejo ante el Girona (domingo 1 de septiembre) por la cuarta fecha de La Liga.

En el cuestionario que se divulgó en las redes sociales se ve al Colo respondiendo algunas preguntas de índole personal, al estilo ping-pong. El oriundo de 25 de Mayo reveló que la primera persona a la que le dijo que iba a ir al Sevilla fue a su novia, Yaz Jaureguy, y que se le da por cocinar fideos con camarones, su especialidad, aunque para comer prefiere el asado.

Los primeros días del Colo Barco en Sevilla

El jugador surgido de las inferiores de Boca y que participa de la selección argentina también contestó que Lionel Messi es su máximo ídolo y que está mirando actualmente la serie El Encargado, que protagoniza el reconocido actor Guillermo Francella. En cuanto a su cantante favorito, el Colo Barco eligió a Paulo Londra y destacó que su hobby oculto es jugar al pádel.

Por otro lado, el director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, confirmó en la presentación del refuerzo que se realizó este viernes, que Barco es “un jugador al que seguía desde hace mucho tiempo y que se acopla por completo al estilo” de García Pimienta porque “una de sus grandes virtudes es la capacidad para entender el juego por dentro, como pide el míster”.

“Aquí jugó Maradona y entrenó Bilardo. Es un orgullo porque son exponentes del fútbol argentino. Es muy lindo poder vestir esta camiseta”, dijo Barco el día de su presentación en el Sevilla. También elogió al Huevo Acuña: “Es un gran jugador”.

Valentín Barco fue presentado en Sevilla CF (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Barco viene de ser convocado por Lionel Scaloni para los encuentros de la selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, el 5 de septiembre en el estadio Monumental, y frente a Colombia, el 10 del mismo mes en Barranquilla. El Colo será el principal relevo de Nicolás Tagliafico en el combinado albiceleste, debido a que Marcos Acuña, flamante refuerzo de River Plate, no integra la nómina.