Un histórico entrenador uruguayo fustigó a Bielsa y marcó los “tres errores garrafales” que cometió en la Celeste: “No me voy a callar”

Markarian, de 79 años, y Bielsa, de 69

El desembarco de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay generó una revolución en el fútbol del país, por los buenos resultados cosechados hasta el momento (la Celeste está segunda en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que pudo batir a Argentina y Brasil) y porque le dio una nueva impronta al equipo, que dispone de una generación que promete y mucho.

No obstante, el DT argentino, de 69 años, también cuenta con sus detractores. Por ejemplo, Sergio Markarian, histórico entrenador charrúa, con pasado en las selecciones de Grecia, Perú y Paraguay, en una trayectoria en los bancos de suplentes que se inició en 1976. El orientador fue contundente al referirse al Loco. Para empezar, cuestionó el salario de Bielsa en contraste con los ingresos de los futbolistas que juegan en el fútbol de en Uruguay, afirmando: “A los jugadores les llega un mínimo. Este es el país de América donde los futbolistas cobran menos”.

“Marcelo Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad… Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero cometió tres errores garrafales”, sorprendió. Luego, se dedicó a desgranar esas fallas que, según su óptica, lesionaron su gestión, que comenzó en mayo de 2023. “El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile (Panamericanos Santiago 2023), al que no asistió él y llevó una selección muy pobre”, subrayó en diálogo con Radio Santiago. En efecto, el conjunto rioplatense integró en Grupo A y quedó tercero, detrás de Chile y México. Sólo logró vencer a República Dominicana. Luego, siguió camino y finalizó en la quinta colocación, mientras que fue Brasil el equipo que se colgó la medalla de oro.

“El segundo error lo comete en el Preolímpico, campeonato que era fundamental para Uruguay para defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924 y era fundamental hacer un buen trabajo”, añadió. “Llevó nueve delanteros, tres mediocampistas y cinco defensores, más los arqueros. Fue un plantel mal integrado, armando equipos caprichosos que no lograron clasificar a la segunda etapa de un torneo que era fácil de ganar”, arremetió.

“El tercer gran error de Bielsa fue el partido contra Colombia en la Copa América, al que lleva a un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Porque Uruguay juega el tercer partido de su serie, habiendo ganado los seis puntos y lo juega con todos sus titulares contra un rival que estaba diezmado”, planteó sobre aquel choque que terminó en el escándalo del enfrentamiento entre algunos futbolistas, como Darwin Núñez, con los aficionados colombianos, y derivó en la suspensión masiva comunicada por la Conmebol en las últimas horas.

A pesar de las críticas, Markarian expresó su respaldo a la elección del ex orientador de Newell’s, Vélez y las selecciones de Argentina y Chile, aunque subrayó que no permanecerá en silencio ante las cuestiones con las que no esté de acuerdo. “Seguiré apoyando la contratación de Bielsa, como lo hice. Pero no me voy a callar la boca cuando veo que comete los errores que comete. Son errores muy grandes”, concluyó.