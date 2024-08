Escandalosa pelea entre una leyenda y una figura actual de la NBA que habló de la década del 90: “Sólo Jordan tenía habilidad”

Magic Johnson le respondió a Edwards

Continúa la polémica en la NBA después de las recientes declaraciones que hizo el jugador de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, las cuales causaron un revuelo en el mundo del baloncesto.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el alero de 23 años afirmó que en los 90′, Michael Jordan era el único que realmente tenía habilidad real para competir en el deporte, y que actualmente hay mucho más talento. “Jordan era el único que realmente tenía esa habilidad”, sostuvo Edwards. La afirmación provocó reacciones instantáneas, particularmente entre algunos jugadores de esa era, incluidos dos miembros del Salón de la Fama.

Al ser cuestionado sobre la diferencia entre las generaciones de los 80 y 90 y la generación actual, Edwards respondió: “No lo veía en su día, así que no puedo hablar de ello. Dicen que era más duro entonces que ahora, pero no creo que nadie tuviese buena técnica en esa época. Jordan era el único que realmente tenía esa habilidad, ¿me entiendes? Por eso, cuando tiempo después vieron a Kobe Bryant, pensaban: ‘Dios mío, ahora todo el mundo tiene esa técnica’”.

A pesar de reconocer el nivel de exigencia física que se daba en los años 1980 y 1990, Edwards minimizó en gran medida la cantidad de grandes jugadores de todos los tiempos que jugaron durante ese periodo.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y desataron una serie de repercusiones. Una de las respuestas más contundentes vino de Magic Johnson, el icónico jugador de los Lakers con cinco anillos de la NBA en su palmarés. Entrevistado por Stephen A. Smith de ESPN, Johnson no dudó en cargar contra Edwards.

“No responderé nunca a un tipo que no ha ganado nunca un campeonato, no ganó un título universitario, y ni siquiera sé si ganó algún campeonato en el instituto”, contestó.

Isiah Thomas, 12 veces campeón del All-Star y miembro del Basketball Hall of Fame desde el año 2000, también reaccionó. La leyenda de los Detroit Pistons, uno de los rivales más directos de Jordan en la época, utilizó su cuenta personal en X (antes Twitter) para contestar al jugador de los Timberwolves. “La propaganda funciona, así que ten cuidado con lo que decides creer”, publicó Thomas.

Anthony Edwards recientemente lideró a los Timberwolves en una de las temporadas más exitosas en la historia de la franquicia, llevando al equipo a las semifinales de la Conferencia Oeste. A pesar de su desempeño destacado, su equipo no logró obtener un título de la NBA.

Además, viene de ganar una medalla de oro con el equipo nacional de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en París, lo que añade aún más peso a sus palabras.

Sin embargo, sus críticas subrayaron una división generacional en la percepción de habilidades y técnicas en el baloncesto.

El debate entre estas dos generaciones sigue abierto, y las declaraciones de Edwards reavivaron una discusión que no muestra señales de resolverse pronto. Aun así, fue el propio alero el que cuestionó las comparaciones. “Quiero qe se acaben”, había asegurado en diálogo con FOX cuando lo compraron con Michael Jordan. “Es el más grande de todos los tiempos. No se me puede comparar con él”.

Independientemente de la respuesta, lo cierto es que las palabras de Anthony Edwards han dejado una marca y probablemente continuarán generando debate en el mundo del baloncesto profesional.