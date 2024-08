Colo Colo ganó por la cuenta mínima y quedó a solo 4 puntos del líder

Javier Correa, refuerzo proveniente de Estudiantes de La Plata, marcó el único gol del encuentro.

Colo Colo cerró una semana perfecta. Tras vencer el martes pasado a Junior de Barranquilla e instalarse en cuartos de final de la Copa Libertadores, el ‘Cacique” venció este domingo de visita a Everton por 1-0 por el campeonato local, quedando a solo 4 unidades del puntero, la Universidad de Chile.

Los locales salieron con todo, puesto que las tribunas estaban llenas en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Sin embargo, el equipo ‘ruletero’ poco pudo hacer ante el planteamiento defensivo de Almirón y el partido rápidamente se volvió áspero, con pocas opciones de gol en el primer tiempo para ambos lados.

Todo cambiaría en el minuto 37′, cuando tras un patadón en la cara de Diego Oyarzún a Javier Correa, y previa revisión del VAR, el juez Nicolás Milla mostró roja al defensor dejando a Everton con uno menos y así se fueron al descanso.

El gol

Si el segundo tiempo se veía difícil para el equipo viñamarino, la expulsión de su DT, Esteban Solari, tras un intercambio de dimes y diretes con el cuarto árbitro, selló el destino el equipo. Entonces Colo Colo metió presión y en el minuto 73′, el argentino Javier Correa anotó un golazo de media vuelta en el área, debutando por fin en las redes chilenas.

Everton acusó el golpe y sacando fuerzas de flaqueza, se fue con todo arriba. El partido se puso entonces más rocoso aún, y tras una falta sobre un atacante rival, Gonzalo Castellani vio la cartulina roja por doble tarjeta amarilla y dejó a los albos con diez hombres.

Así las cosas, Colo Colo retrocedió las líneas cuidando la ventaja y el partido se fue diluyendo hasta el pitazo final, dejando al equipo albo en la parte alta de la tabla en el campeonato local con 39 puntos.

El siguiente partido del ‘Cacique’ será ante Ñublense este jueves 29 de agosto, a las 18:00 horas en el estadio Monumental de Santiago.

El gol de Correa marcó su debut en las redes chilenas.

El debut de Correa

En conversación con TNT Sports, el argentino Javier Correa se mostró feliz de por fin haber marcado un gol, tras llegar al equipo a principios de julio desde Estudiantes de La Plata.

“El trabajo fue dando sus frutos y lo estaba deseando tanto mis compañeros como yo. Esto me sigue incentivando para seguir trabajando porque se vienen cosas importantes por delante”, señaló.

Correa lamentó la lesión que sufrió a pocos días de llegar al equipo, mientras entrenaba, la que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas.

“Obviamente que hubiese sido diferente si no me lesionaba, hubiese tenido mucho más rodaje. Pero bueno, el fútbol es así, te implanta estas situaciones y tienes que sobreponerte. Pero como te digo, estoy feliz por el grupo que me tocó, porque los chicos me ayudaron bastante bien en el proceso de la lesión y hoy puedo volver con goles. Es lo que sé hacer”, sostuvo.

“Somos el equipo más grande, tenemos que afrontar todos los partidos como si fuesen una final y nos tenemos que mentalizar así porque después en la Copa Libertadores no te perdonan. Tenemos que hacer un buen papel, clasificar en la que viene y como te digo, somos el equipo más grande y tenemos que representar a Chile en todos los ámbitos”, agregó.

Consultado sobre cómo veía a la Universidad de Chile, el archirrival de Colo Colo, el ex “pincharrata’ se limitó a decir, canchero: “no… ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros somos muy grandes como para estar fijándonos en los otros. Tenemos que hacer bien nuestro papel, nuestro trabajo. Obviamente que nos quedan partidos por completar y después de ahí, veremos”, remató.