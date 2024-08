El duro comunicado con el que Thibaut Courtois renunció a la selección de Bélgica y expuso la crisis interna del equipo

El portero belga Thibaut Courtois en un entrenamiento, en una foto de archivo. EFE/Sergio Pérez

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois anunció recientemente que “no volverá a la selección belga”, tras los problemas con el actual entrenador, Domenico Tedesco, y la falta de “confianza en él”, que le atribuyó al estratega internacional. “Desgraciadamente, a raíz de lo sucedido con el seleccionador y tras mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad”, afirmó el experimentado golero de 32 años a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Además, Courtois destacó que se siente “un privilegiado” de haber defendido la camiseta de los Diablos Rojos y recordó que “ni en sus sueños más salvajes habría imaginado poder hacerlo más de 100 veces”. El belga confirmó que la Federación de Fútbol de su país “aceptó” su postura y las razones que le han llevado a tomar la decisión, que calificó como “dolorosa, pero coherente”. “Lamento decepcionar a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es lo mejor para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos”, concluyó.

Para conocer el momento en que la relación de Courtois con Bélgica acabó de saltar por los aires no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. El pasado 19 de junio, el arquero decidió marcharse de la concentración tras un partido ante Austria. Uno de los motivos detrás de esta decisión, según se publicó en la prensa local, fue la capitanía del equipo, que debía repartirse entre Lukaku y Thibaut, una cuestión que el propio Courtois desmintió y achacó su ausencia a su lesión. Luego de ese episodio, el DT no dudó en acusar al jugador de abandonar a los Diablos Rojos.

A partir de ese momento, la relación entre el futbolista y Tedesco fue cuesta abajo y sin frenos. Tal fue la situación que incluso la figura del Merengue llegó a acusar al estratega de amenazarle en una entrevista con el medio belga Sporza. “Tedesco me explicó en siete versiones diferentes por qué Romelu era capitán. Cada vez fue diferente”, explicaba en aquel entonces. Y argumentaba: “El entrenador no hizo ningún esfuerzo por encontrar una solución, simplemente dijo que le contaría todo a la prensa. Quería presionarme para que no me fuera y amenazarme. Eso simplemente no es posible, porque fue una conversación privada. Entonces hay un abuso de confianza entre el jugador y el entrenador”. Courtois avisó al técnico de que se encontraba mentalmente agotado y detalla: “Cuando un entrenador dice que no le importa cómo te sientes y que sólo tiene que jugar... En términos de tacto, comete un error conmigo”.

Tras la polémica, Tedesco decidió convocar a Matz Sels, Koen Casteels y Thomas Kaminski para disputar la Eurocopa. Finalmente, el elegido para proteger la portería de Bélgica ha sido Casteels, quien en declaraciones previas al debut de los Diablos Rojos en el torneo europeo afirmó: “No tengo miedo a compararme con él. No soy Thibaut, soy Koen. No voy a hacer nada diferente, me voy a preparar como siempre”. A los líos con el técnico belga se suma la enemistad que arrastra desde hace años con uno de sus compañeros.

El comunicado completo de Courtois

“Quiero dirigirme a los aficionados de Bélgica y de nuestra selección. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en el campo, como saben cada uno de ustedes que animan a los Red Devils. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces. Desafortunadamente, siguiendo lo sucedido con el entrenador y después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección. En este aspecto, acepto mi cuota de responsabilidad. Sin embargo, mirando hacia adelante, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario ambiente de cordialidad. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me han llevado a esta decisión dolorosa pero coherente. Lamento decepcionar posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus metas. Gracias por vuestro inquebrantable apoyo, cariño y comprensión”.