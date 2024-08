El mensaje de Edinson Cavani para Marcelo Saracchi tras su cortocircuito con Diego Martínez en Boca Juniors

Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel anotaron los goles con los que Boca Juniors logró imponerse 3-2 ante San Lorenzo en un emocionante partido de la undécima fecha de la Liga Profesional. Este encuentro, celebrado en el estadio La Bombonera, significó la vuelta a la titularidad del uruguayo Saracchi, luego de un conflicto con el director técnico Diego Martínez.

En la previa al duelo contra Independiente Rivadavia, el lateral izquierdo y el entrenador habían tenido un cruce verbal debido a la falta de minutos del defensor, decidió abandonar antes una práctica de fútbol, lo que llevó a que el uruguayo no viajara a Mendoza. No obstante, en una conferencia de prensa posterior, el técnico aseguró que la situación ya estaba resuelta, y el domingo pasado decidió darle una nueva oportunidad al ex futbolista de River Plate.

Durante el partido, Marcelo Saracchi desempeñó un papel fundamental, siendo el autor del gol que permitió a Boca Juniors ponerse transitoriamente en ventaja con un 2-1, tras capitalizar un error del arquero del Ciclón Facunado Altamirano. Además, cerró el partido provocando un penal y una expulsión a poco del final, por doble amonestación.

El mensaje de Cavani a Saracchi luego de su gran partido ante San Lorenzo (Instagram)

El desempeño del defensor uruguayo fue elogiado públicamente por su compatriota Edinson Cavani, quien desde su cuenta de Instagram lo felicitó con un mensaje de apoyo. El delantero, quien viene de ser figura ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana y no fue convocado a este partido ante San Lorenzo, le escribió: “Partidazo”. Tras el agradecimiento de Saracchi, Edi añadió: “El tiempo es el único sabio, loquillo”.

El cortocircuito ya había sido subsanado por Diego Martínez en la conferencia posterior al empate en Mendoza, donde expresó que “la situación ya fue hablada, aclarada y solucionada” y explicó que tomó la decisión de que no viaje “porque era lo mejor para el grupo”. Este domingo se terminó por confirmar luego de que Marcelo Saracchi aparezca entre los titulares. Además, el propio futbolista le devolvió el gesto al entrenador luego de su conquista al ir y saludarlo en el banco de los suplentes.

La victoria frente a San Lorenzo fue determinante para Boca Juniors y no solo en términos de la Liga Profesional, donde escaló siete posiciones y continúa a seis unidades de la cima que está en poder de Huracán, sino también para la tabla anual, donde se acomodó quinto y a solo dos puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El próximo objetivo del Xeneize será este jueves en Belo Horizonte, Brasil, donde visitará a Cruzeiro por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino ganó la ida 1 a 0.