El dramático relato del ex F1 Gastón Mazzacane tras escapar de su auto de TC en llamas: “Me estaba incendiando”

Gastón Mazzacane habló tras escapar de las llamas en la final del TC en Buenos Aires

Las imágenes del Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane prendiéndose fuego causaron estupor en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, donde el Turismo Carretera corrió su décima fecha. El último argentino en correr en la Fórmula 1 puede contarla luego de su rápida reacción y de la actitud de sus colegas que bajaron la velocidad en el sector más rápido del Circuito 12. Este lunes el piloto platense de 49 años les agradeció a los otros competidores y agradeció por los mensajes de apoyo que recibió.

“Hago este video para contar que estoy muy bien después del incendio que tuve el día de ayer con el auto de TC, el Camaro”, comenzó el corredor de 21 Grandes Premios de F1. “Gracias a todos los que me mandaron mensajes por mi familia y amigos”, reconoció el piloto que corrió en la Máxima con Minardi y Prost en 2000 y 2001.

Luego destacó la actitud de los otros competidores: “Fue un gran susto y sobre todo agradecerles a los pilotos, a mis colegas que se han comportado extremadamente bien y que hicieron todo bien. Les súper agradezco. Frenaron, levantaron, me esquivaron, pudieron prever el auto mío, donde estacioné, paré”.

“Eran tan desesperante poder salir de ahí porque sabía que venían muchos autos por detrás. Sin querer perjudicar, pero ante la desesperación, mucho humo dentro del habitáculo, necesitaba abrir la puerta, bajar. Había mucho calor, me estaba incendiando. Necesitaba irme lo más rápido posible del sector. No saqué ni el volante y me tiré de cabeza”, añadió.

El incendio en el auto de Gastón Mazzacane en la final de TC en Buenos Aires

“Vi que pasaban unos autos, pero por suerte muy despacio y ya estaban algunos pasando por el pasto”, amplió sobre el momento en el que pudo ubicar su coche para luego efectuar su descenso.

En tanto que también destacó la labor del operativo de seguridad. “Muchísimas gracias al cuerpo médico y al equipo de rescate de la ACTC. A los bomberos también porque el sector de Salotto era lejos y llegaron pronto”, concluyó.

El incidente se produjo luego de cumplirse la primera vuelta y al llegar a la variante inicial, llamada la “S” del Ciervo, el vehículo de Mazzacane comenzó a arder. Los pilotos reaccionaron pronto porque en su instrumental tienen un alerta de cuando se neutraliza la carrera y el efecto es inmediato entre todos los competidores. Ayudó lo impactante de ver el coche en llamas de Gastón, lo que alertó aún más al resto de los pilotos.

Como contó Mazzacane, pudo salir por sus propios medios del Chevrolet Camaro que estrenó este fin de semana, pero que sufrió la quemadura de toda la parte trasera. Su equipo, el Coiro Racing, deberá trabajar mucho para poder recuperar el vehículo.

Así quedó el Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane tras su incendio en la final del TC en Buenos Aires

La próxima fecha será el 15 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, que marcará el arranque de la Copa de Oro, el mini torneo final que definirá el título entre los 12 corredores que más puntos sumaron hasta la carrera de Buenos Aires inclusive. Cabe recordar que para ser campeón se exige haber ganado al menos una carrera.

Este domingo el ganador fue Juan Martín Trucco, quien logró su primer triunfo en la categoría e hizo lo propio con el Dodge Challenger, uno de los autos de nueva generación. El podio lo completaron Julián Santero (Ford Mustang), quien ganó la etapa regular, y Agustín Canapino (Chevrolet), quien regresó a la categoría luego de su abrupta salida de la IndyCar. Desde la próxima fecha el Titán de Arrecifes correrá con un Chevrolet Camaro.

Además, de Santero, otros clasificados a la Copa de Oro son Mauricio Lambiris (Ford Mustang) Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Ford Mustang), Marcos Quijada (Chevolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Esteban Gini (Toyota Camry), Juan Bautista DeBenedictis (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Ricaro Risatti (Chevrolet Camaro), Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Estos competidores pelearán por la corona en las últimas cinco fechas. El que más puntos sume de ellos será el campeón.